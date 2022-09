Le gouvernement du Canada annonce un projet d'assainissement de l'ancien plan d'eau de l'Association de voile des Forces canadiennes





ESQUIMALT, BC, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La santé et la sécurité de la population canadienne, la protection de notre environnement et l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé qu'un contrat de 13 millions de dollars a été attribué à la coentreprise formée de QM Environmental et de PPM Civil Constructors (QM/PPMCC) le 24 août 2022. Ce contrat porte sur la réalisation de travaux d'assainissement à la cale sèche d'Esquimalt (CSE), plus précisément dans la zone appelée anciennement le plan d'eau de l'Association de voile des Forces canadiennes (ACSF). QM/PPMCC sera chargée d'enlever les structures existantes de la marina, de draguer, de traiter, de transporter et d'éliminer jusqu'à 17 000 mètres cubes de sédiments contaminés, ainsi que de remettre du sable propre.

Située sur la rive nord de l'anse Constance dans le port d'Esquimalt, l'ACSF se trouve sur le terrain fédéral de la CSE appartenant à Services publics et Approvisionnement Canada. Il y a une activité navale et industrielle au port d'Esquimalt depuis les années 1850. Parmi les industries qui se sont établies dans le port et ses environs, mentionnons la construction et la réparation de navires, ainsi que le sciage et l'entreposage du bois. Cette activité a entraîné la contamination du site.

Ce projet permettra de remédier aux problèmes de contamination du site, de réduire les risques pour la santé et l'environnement et de faire en sorte que le site réponde aux normes définies dans le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF).

Comme le veut l'engagement du Canada concernant la réconciliation avec les peuples autochtones, QM/PPMCC continuera de travailler auprès de la Nation Esquimalt et de la Nation des Songhees pour leur offrir des occasions de participer au projet. Il s'agit plus précisément d'attribuer des travaux en sous-traitance à des entreprises des Premières Nations à hauteur d'environ 5 % de la valeur du contrat, ainsi que l'offre de formation et de travail aux nations.

Les travaux commenceront à l'automne 2022. Ils devraient prendre fin au printemps 2023.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à faire les investissements nécessaires pour mener ses activités d'une manière écologiquement durable. Ces investissements vont permettre de protéger la santé des générations futures et les écosystèmes de demain. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Le PASCF a été établi en 2005. Il vise à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine que présentent les sites contaminés fédéraux connus et les responsabilités financières s'y rattachant, tout en accordant une plus grande attention aux sites hautement prioritaires. Les sites contaminés fédéraux se trouvent sur des terres dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire, ou sur des terres pour lesquelles le gouvernement fédéral a accepté l'entière responsabilité de la contamination. La superficie des sites contaminés fédéraux et l'étendue de la contamination varient grandement. Ces sites comprennent des mines abandonnées sur des terres publiques fédérales dans le Nord, des aéroports, des phares et des bases militaires.

La contamination est généralement le résultat d'activités s'étant déroulées dans le passé et dont les conséquences sur l'environnement n'étaient pas bien comprises à l'époque. Le gouvernement du Canada est passé à l'action avec le PASCF et demeure déterminé à gérer adéquatement les sites contaminés dont il a la responsabilité.

est passé à l'action avec le PASCF et demeure déterminé à gérer adéquatement les sites contaminés dont il a la responsabilité. Au printemps 2022, la marina de l'ACSF a été déplacée à la Base des Forces canadiennes Esquimalt à Lang Cove , sur le côté est du port d' Esquimalt .

Liens connexes

Plan d'action pour les sites contaminés

Directive sur la gestion des biens immobiliers

Cale sèche d'Esquimalt

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 14:00 et diffusé par :