AVIS AUX MÉDIAS - Loi de la protection sociale atikamekw d'Opitciwan : la Cour du Québec affirme la compétence des Premières nations en matière de protection de l'enfance, peu importe leur lieu de résidence





WENDAKE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef de la communauté d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish, le directeur des services sociaux d'Opitciwan, Serge Awashish, la directrice de la protection sociale atikamekw d'Opitciwan, Nadia Petiquay, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) invitent les représentants des médias à une conférence de presse afin de souligner la décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendue le 23 septembre 2022, qui affirme la compétence des Premières Nations sur et hors communauté en matière de services à l'enfance et à la famille.

Quoi : conférence de presse Qui : Jean-Claude Mequish, chef d'Opitciwan, Serge Awashish, directeur des services sociaux d'Opitciwan, Nadia Petiquay, directrice de la protection sociale atikamekw d'Opitciwan, Ghislain Picard, chef de l'APNQL, et la CSSSPNQL Quand : jeudi 29 septembre 2022, à 10h30 Où : Hôtel-Musée Premières Nations, 5, place de la Rencontre, Wendake (Québec), G0A 4V0

À propos du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

La communauté atikamekw d'Opitciwan est située au nord-ouest du Lac-Saint-Jean, à environ 250 km de la ville de Saint-Félicien. Elle compte environ 3 000 habitants, dont 50 % sont âgés de moins de 24 ans. Le Conseil des Atikamekw d'Opitciwan met tout en oeuvre pour affirmer l'identité atikamekw, les valeurs, la langue la culture et l'autonomie. C'est dans cet esprit qu'il a décidé d'obtenir sa pleine autonomie en matière de protection de l'enfance.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

www.opitciwan.ca

www.apnql.com

www.cssspnql.com

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 13:53 et diffusé par :