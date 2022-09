L'ARABIE SAOUDITE EST LA DESTINATION TOURISTIQUE QUI CONNAÎT LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE DU G20





Selon le baromètre du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme, l'Arabie saoudite enregistre une croissance du secteur de +121 % par rapport à avant la pandémie

Ministre du Tourisme Ahmed Al Khateeb : « Grâce à un leadership et à un engagement continus, nous avons réalisé des progrès incomparables. »

Le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme annonce une reprise du tourisme mondial de +60 % par rapport à avant la pandémie

RIYADH, Arabie saoudite, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite est la destination touristique du G20 qui connaît la croissance la plus rapide. La croissance exponentielle du secteur en Arabie saoudite a connu une augmentation extraordinaire de +121 % par rapport aux niveaux de tourisme international d'avant la pandémique, comme le reconnaît le baromètre du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme, récemment publié. La reprise substantielle du tourisme est la reconnaissance non seulement des investissements considérables réalisés par l'Arabie saoudite dans le secteur du tourisme, mais aussi du rôle de pionnier joué par le pays pour assurer l'avenir de son secteur touristique.

L'Arabie saoudite a réagi rapidement à la pandémie et a déployé des vaccins pour garantir des taux d'immunisation élevés, ce qui a accéléré l'assouplissement des restrictions et la réouverture du pays aux touristes. Le gouvernement a également mis en oeuvre plusieurs mesures visant à soutenir les entreprises et les employés travaillant dans le secteur du tourisme, atténuant ainsi les effets de la pandémie. Le tourisme est l'un des piliers de la vision 2030 de l'Arabie saoudite. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux pour faire en sorte que le tourisme contribue à 10 % du PIB du pays d'ici à 2030, avec la création d'un million d'emplois à la clé.

Selon le baromètre du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur mondial du tourisme a vu les arrivées de touristes internationaux presque tripler de janvier à juillet 2022 (+172 %) par rapport à la même période en 2021. Cela signifie que le secteur a retrouvé près de 60 % de son niveau d'avant la pandémie.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme de l'Arabie saoudite et président du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne du tourisme, a déclaré : « La reconnaissance des réalisations de l'Arabie saoudite dans le Baromètre du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme est une étape clé de notre reprise extraordinaire et une grande partie du succès réside dans l'approche à plusieurs volets de notre leadership pour gérer la pandémie et accélérer le rythme de reprise du secteur. L'Arabie saoudite s'est ouverte au monde en septembre 2019 et, grâce à un leadership et un engagement continus, nous avons fait des progrès incomparables vers la réalisation de nos ambitieux objectifs touristiques de la Vision 2030. Nous sommes investis dans un avenir durable pour le tourisme, et aujourd'hui, je suis fier de la position de l'Arabie saoudite en tant que destination touristique à la croissance la plus rapide du G20. »

En 2020, le leadership de l'Arabie saoudite au sein du G20 a façonné des stratégies de relance pour favoriser un secteur plus durable et plus résilient, et aujourd'hui, l'Arabie saoudite a dépassé les pays du G20 en matière de relance du tourisme par rapport à avant la pandémie. Pilier essentiel de la vision 2030 de l'Arabie saoudite, une feuille de route ambitieuse pour l'avenir, la mise en place d'un écosystème touristique résilient est fondamentale pour la stratégie de diversification économique du Royaume, qui place la population au centre de ses préoccupations. Conformément à la stratégie nationale du tourisme, l'Arabie saoudite s'est fixé des objectifs ambitieux pour que le tourisme contribue à hauteur de 10 % au PIB du pays d'ici à 2030, avec la création d'un million d'emplois à la clé.

À propos de l'Autorité saoudienne du tourisme

L'Autorité saoudienne du tourisme (STA), lancée en juin 2020, est chargée de commercialiser les destinations touristiques saoudiennes dans le monde entier et de développer l'offre de la destination par le biais de programmes, de forfaits et de soutien commercial. Son mandat comprend le développement des atouts et des destinations uniques du pays, l'accueil et la participation aux événements du secteur, ainsi que la promotion de la marque de destination saoudienne au niveau local et à l'étranger. L'Autorité saoudienne du tourisme exploite 16 bureaux de représentation dans le monde, desservant 38 pays.

À propos du baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme

Le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme surveille régulièrement les tendances à court terme du tourisme afin de fournir aux intervenants touristiques mondiaux des analyses à jour sur le tourisme international. Le rapport est publié quatre fois par an et comprend une analyse des dernières données sur les destinations touristiques et les marchés sources. Le baromètre comprend également un indice de confiance basé sur l'enquête du panel d'experts en tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme, qui fournit une évaluation des performances récentes et des perspectives à court terme du tourisme international.

