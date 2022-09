MSA Safety inaugure un site de production agrandi et modernisé à Bristol





Un investissement renforce les capacités de production et de service de l'entreprise de vêtements de protection contre les incendies

BRISTOL, Angleterre, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA), un leader mondial en matière d'équipement et de technologie de sécurité pour les pompiers, a inauguré aujourd'hui une usine nouvellement agrandie et à la pointe de la technologie pour la production de vêtements de protection pour les pompiers à Yate, près de Bristol, au Royaume-Uni. Cette installation modernisée offre de nouvelles zones de travail améliorées aux associés de MSA, ainsi que l'espace nécessaire à la croissance future et à l'expansion internationale. Célébré ce matin par une cérémonie d'inauguration, le bâtiment fait du campus de Yate de MSA Bristol un centre d'excellence mondial pour la conception, la production et le service des vêtements de protection contre les incendies.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'ouvrir cette installation agrandie et améliorée à Bristol », a déclaré Jason Traynor, directeur général des produits du service incendie mondiaux de MSA. « Cela marque un investissement significatif dans l'entreprise qui soutient nos aspirations de croissance et notre désir d'améliorer l'environnement de travail global pour notre personnel et nos visiteurs. »

Le nouveau campus de Yate de MSA Bristol regroupe ses bureaux centraux, son unité de découpe, son centre de service occidental et son centre de distribution international. Ce campus moderne offre aux 153 employés hautement qualifiés de l'entreprise un environnement de travail amélioré et d'excellentes liaisons de transport, et servira de plaque tournante pour toutes les activités de MSA Bristol.

MSA Safety a acquis Bristol Uniforms en janvier 2021. L'entreprise a des plans de croissance ambitieux et réalise d'importants investissements dans l'entreprise afin d'améliorer le portefeuille d'installations et de vêtements de lutte contre les incendies de la société.

« Les bureaux centraux de MSA Bristol et le Western Service Centre étaient auparavant basés dans nos locaux de Staple Hill, Bristol, mais nous sommes devenus trop grands pour ce site et nous avons besoin d'espace pour nous développer », a déclaré M. Traynor. « Le campus de Yate comprend des espaces de bureaux et des salles de réunion améliorés, des zones de pause modernes et plus confortables et des aires de stationnement élargies pour le personnel. Il présente également les produits de pointe de MSA à tous ceux qui visitent le site. L'EPI de MSA Bristol est mondialement reconnu, et nous investissons dans l'avenir. »

Parmi les personnes présentes à l'ouverture officielle aujourd'hui se trouvait Bob Leenen, président du segment des affaires internationales de MSA. M. Leenen a commenté : « L'ouverture de ce site agrandi représente un nouveau chapitre pour MSA Bristol et démontre notre engagement envers la marque Bristol, notre personnel et la région. La nouvelle installation, combinée à nos trois centres de service régionaux à travers le Royaume-Uni, représente une plateforme pour la croissance globale des services incendies, à la fois au Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde. »

Simon Shilton, chef des pompiers d'Avon Fire and Rescue, a eu l'honneur de participer à la cérémonie d'ouverture et a pu constater de visu l'amélioration et l'extension des installations lors d'une visite du site. Il a déclaré : « Je suis ravi d'avoir été invité à assister à l'inauguration des nouvelles installations de MSA Bristol à Yate. MSA Bristol, anciennement Bristol Uniforms comme nous l'avons connu au fil des ans, a été et continue d'être un employeur local clé, nous fournissant des uniformes et autres vêtements de sécurité et de protection. En tant qu'organisation, nous nous sommes engagés à soutenir les entreprises locales et, par conséquent, l'économie locale. MSA Bristol joue un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité de notre personnel et le fait de travailler ensemble en partenariat soutient nos objectifs organisationnels visant à rendre notre service plus fort et nos communautés plus sûres. »

Vous trouverez de plus amples informations sur MSA à l'adresse suivante : https://gb.msasafety.com/MSA-Bristol .

À propos de MSA Safety

Fondée en 1914, MSA Safety Incorporated est le leader mondial dans le développement, la fabrication et la livraison de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre des situations dangereuses ou mettant leur vie en danger. La gamme complète de produits de l'entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier sur un large éventail de marchés, notamment l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, les services incendies, le secteur de la construction, l'exploitation minière et le secteur militaire. Les principaux produits de MSA comprennent des appareils respiratoires isolants, des systèmes fixes de détection de gaz et de flammes, des instruments portables de détection de gaz, des produits de protection de la tête adaptés à l'industrie, des casques de pompiers et des vêtements de protection, ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes. Avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars en 2021, MSA emploie environ 4 800 personnes dans le monde entier. Le siège social de la société est situé au nord de Pittsburgh, à Cranberry Township, en Pennsylvanie, et possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de ses revenus hors Amérique du Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de MSA sur www.MSASafety.com .

