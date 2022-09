Voyagez le long du fleuve Yangtze dans la province du Hubei





Naviguez dans le Hubei et contemplez la vue magnifique au bout du canyon

BEIJING, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Un reportage de CRI en ligne :

Le Hubei, surnommé « la province aux milliers de lacs », est traversé par le fleuve Yangtze, le fleuve Han et le fleuve Qing. Entre ses montagnes et ses rivières, le brouillard et les vagues aux reflets lumineux forment un paysage naturel et charmant. Faites une promenade en bateau pour vous sentir en harmonie avec les rivières. Contemplez le paysage sur le bateau, alors que les riverains vous observent en retour. C'est le charme d'une excursion en bateau dans le Hubei!

« Les Trois gorges sont magnifiques! Faites une excursion en bateau lorsque vous visitez ce lieu ». Les trois gorges du fleuve Yangtze se composent des gorges de Qutang, des gorges de Wu et des gorges de Xiling. Ces dernières sont situées à Yichang, dans le Hubei, et les gorges de Wu à la jonction du Hubei et de Chongqing. Ce tronçon du fleuve dans le Hubei est le plus magnifique du fleuve Yangtze. Ce canyon a hérité de toute la beauté de la nature. Des poètes ont aussi célébré la beauté de ce passage par des poèmes magnifiques.

En montant à bord du bateau de croisière sur le fleuve Yangtze, vous pourrez observer les collines vertes sans fin des gorges de Xiling, contempler la marée montante du barrage de Gezhou et découvrir le projet du siècle : le barrage des Trois gorges, qui permet de vivre un sentiment de grande puissance de très près.

La gorge Xiling, qui est située entre le barrage des Trois gorges et le barrage de Gezhouba, est la partie la plus magique et la plus spectaculaire des Trois gorges du Yangtze. « Une épaule porte deux gorges, une rivière porte deux ruisseaux » - La gorge de Xiling jouit d'une position géographique supérieure. C'est ici que se trouve la zone panoramique des Trois gorges, qui traverse la magnifique gorge de Dengying, entourée de montagnes et de rivières, présentant des paysages pittoresques.

Voguer sur un bateau entre les Trois gorges, c'est comme se retrouver dans un univers idyllique où le temps s'est arrêté. D'anciens voiliers et bateaux à auvent sont paisiblement amarrés devant le paysage pittoresque des Trois gorges. Les différentes coutumes transmises depuis des millénaires témoignent de l'attitude optimiste et modeste des habitants du Xiajiang.

