Route 209 (rang Saint-Pierre sud) à Saint-Constant - Correction de courbes





LONGUEUIL, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de travaux à venir pour sécuriser 19 courbes situées sur la route 209 (rang Saint-Pierre sud) entre l'autoroute 30 à Saint-Constant et la montée Sainte-Marie à Saint-Rémi. Les travaux débuteront le 3 octobre et se termineront vers la fin novembre. Ils permettront d'ajuster l'inclinaison des courbes et d'augmenter l'adhérence à la chaussée. Les travaux se feront de jour et débuteront dans le secteur de l'autoroute 30.

Gestion de la circulation sur la route 209

Circulation par alternance, par tronçon d'environ 1 km, entre l'autoroute 30 et la montée Sainte-Marie .

. Du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h - au besoin le samedi et le dimanche



Détour facultatif par le rang Saint-Pierre Nord

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Les travaux de sécurisation sont inscrits sur la liste des investissements routiers et maritimes 2022-2024 de la région de la Montérégie.

