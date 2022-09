Huawei accueille la Journée européenne de l'innovation 2022 à Budapest





Innover pour une Europe différente

BUDAPEST, Hongrie, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- -- Huawei a tenu la Journée européenne de l'innovation 2022, son sommet phare sur l'innovation en Europe, aujourd'hui à Budapest. C'est la dixième année que Huawei organise cet événement où Huawei et ses partenaires ont présenté des idées sur la façon dont l'innovation technologique peut faire progresser la numérisation, la transition énergétique verte, la conservation de la biodiversité et la culture des talents.

Environ 250 représentants du gouvernement, de l'industrie et du monde universitaire se sont réunis dans l'historique Castle Garden Bazaar pour discuter du thème du sommet, « Innover pour une Europe différente ». Lors de l'événement, Huawei a présenté de multiples cas d'utilisation de la 5G pour différents scénarios industriels, notamment la logistique, les ports et l'exploitation minière avec des réseaux mobiles 5G privés dans son camion de démonstration 5G.

Jeff Wang, président du département des affaires publiques et des communications de Huawei, a ouvert le sommet : « Chez Huawei, nous pensons que nous pouvons être à la pointe de l'innovation pour l'avenir grâce à un investissement continu dans la recherche et le développement. Bien que le processus d'innovation soit plein d'incertitudes, comme notre chemin vers l'avenir, une chose est certaine : l'innovation sera cruciale pour réaliser notre avenir durable. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour créer une Europe plus intelligente, plus écologique et durable. »

Péter Szijjártó, ministre hongrois des affaires étrangères et du commerce, a déclaré : « Ces dernières années, la Hongrie a remporté des succès dans la compétition pour les investissements des grandes entreprises chinoises. Le centre de R&D de Huawei à Budapest, ainsi que son plus grand centre logistique européen à côté de la capitale, sont des avantages particuliers pour notre pays. Les investissements de Huawei en Hongrie sont une fierté pour nous, et nous sommes fiers que l'entreprise fasse confiance aux talents, aux personnes et au système éducatif hongrois. Les deux parties ont grandement bénéficié de la coopération stratégique signée il y a dix ans, et le gouvernement hongrois est prêt à poursuivre cette coopération. »

Transition énergétique verte

Avec une vision commune de l'économie de l'énergie verte, le ministère hongrois de la technologie et de l'industrie, la Hungarian Battery Association, Planergy Solutions et Huawei se sont associés pour rédiger un livre blanc sur l'avenir du secteur électrique hongrois. Le document examine les défis de la transition vers l'énergie verte en Hongrie, tels que la stratégie de stockage de l'énergie.

« Nous faisons de bons progrès vers la réduction des gaz à effet de serre. La numérisation sera extrêmement nécessaire dans l'approvisionnement en énergie, des solutions innovantes doivent être mises en avant, et nous avons placé tous ces éléments sur la carte des investissements de la Hongrie », a déclaré Márk Alföldy-Boruss, secrétaire d'État adjoint à l'énergie au ministère de la technologie et de l'industrie.

Besime Özderici, membre du conseil d'administration de SolarAPEX, a parlé de leur partenariat continu avec Huawei : « Nous avons exploité la technologie pour construire une planète plus verte et créer un meilleur avenir pour les prochaines générations. » Plus tôt cette année, SolarAPEX s'est associé à Huawei pour construire ce qui sera le plus grand projet de centrale solaire sur toiture au monde pour Tosyali Holding en Turquie. Le projet aura une puissance installée totale de 140 MW, réduisant les émissions de carbone de 116 525 tonnes métriques par an.

La 5G permet l'innovation pour une Europe intelligente

Huawei est à l'origine de nombreuses solutions innovantes alimentées par la 5G en Europe.

« En Grèce, Huawei et Nova ont collaboré avec la startup grecque PROBOTEK pour développer et mettre en oeuvre avec succès une solution innovante de détection précoce des incendies et d'intervention immédiate en utilisant la 5G, l'intelligence artificielle et la technologie des drones. Ce projet pilote était une initiative collaborative visant à résoudre un problème ayant des implications sociales, environnementales et économiques », a déclaré George Delaportas, cofondateur et PDG de PROBOTEK.

En Autriche, Huawei a également travaillé avec l'entreprise de drones Dronetech pour développer une solution d'agriculture intelligente qui utilise la technologie 5G pour réduire l'utilisation de l'eau et des pesticides et stimuler la productivité. En Hongrie, Huawei et ses partenaires construisent le premier hub ferroviaire intelligent 5G d'Europe.

« La taxonomie traditionnelle qui divise la fabrication, les services et l'économie numérique est en train de disparaître. Les organisations internationales et les gouvernements devraient travailler ensemble avec le secteur privé pour soutenir la transformation numérique productive avec l'intelligence artificielle », a déclaré Marco Kamiya, chef de la Division des stratégies d'innovation et de la numérisation à l'ONUDI. Kamiya a apprécié le soutien de Huawei au Global Innovation Award, une initiative majeure de l'ONUDI dans ce domaine.

Développement des talents et conservation de la biodiversité

Au cours de l'événement, l'Université du service public de Hongrie a signé un accord de partenariat avec Huawei dans le cadre du programme de bourses d'études Seeds for the Future de l'entreprise visant à promouvoir l'enseignement des TIC. Au cours des deux dernières années, la bourse d'études Seeds for the Future a permis de récompenser environ 1 000 étudiants de 12 pays européens pour un montant total de 5 millions d'euros.

Huawei a également dévoilé ses derniers efforts en matière de conservation de la nature dans le cadre d'un projet TECH4ALL auquel elle a collaboré avec Rainforest Connection et le parc national de Bialowieza en Pologne. Ce projet utilise un système de surveillance acoustique des forêts alimenté par l'IA pour étudier l'impact du changement climatique sur la biodiversité.

Le Dr Gergely Deli, recteur de l'Université du service public, a mis en avant un autre projet de durabilité auquel l'université a collaboré avec Huawei. Le projet utilise une solution photovoltaïque intelligente montée sur des remorques pour mieux soutenir la recherche sur la gestion de l'eau dans les zones protégées du bassin du Danube pour la prévention des inondations.

Le Dr Deli a déclaré : « Cette collaboration est un excellent exemple de la façon dont un acteur du secteur des affaires peut soutenir un établissement universitaire, créant ainsi de la valeur et mettant en évidence le rôle évolutif et durable de la technologie moderne dans la protection et la recherche environnementales. »

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 11:59 et diffusé par :