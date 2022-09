HSBC et Nova Credit lancent un partenariat pour offrir aux clients une évaluation du crédit internationale sans frontières





Nova Credit, le principal bureau d'évaluation du crédit autorisée par les consommateurs au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec HSBC en vue d'offrir à la banque un accès mondial à son produit de données de crédit transfrontalières, Credit Passport®, créant des possibilités nouvelles d'accès au crédit pour les clients transfrontaliers à travers le monde. Ce partenariat permettra à HSBC d'accéder à l'historique de crédit traduit de consommateurs nouveaux dans un pays dans le cadre de leurs demandes de crédit, avec leur autorisation. Cette solution innovante permettra à la banque d'approuver davantage de demandes en temps réel, de manière responsable et à plus grande échelle. Le premier déploiement, avec HSBC Singapore, a eu lieu en mai.

Pour souligner son soutien à Nova Credit et accélérer son expansion mondiale, HSBC Ventures a investi 10 millions de dollars dans la société.

Les déploiements mondiaux ont commencé avec Singapour

Historiquement, l'historique de crédit s'arrêtait aux frontières, empêchant de nombreux prêteurs et sociétés de services financiers de pouvoir servir les clients ayant prouvé leur solvabilité dans leur pays d'origine, mais arrivant sans visibilité en matière de crédit. Credit Passport® s'intègre de façon transparente et sécurisée dans le processus de demande de crédit d'une institution financière, permettant d'accéder instantanément et en seulement quelques clics aux dossiers de crédit et à la cote de solvabilité d'un demandeur.

HSBC Singapore est la première entité HSBC à lancer la fonctionnalité dans le cadre du déploiement mondial de la banque. C'est aussi la toute première organisation à mettre en oeuvre Credit Passport® en dehors des États-Unis, lui permettant d'accéder instantanément à l'historique de crédit traduit de consommateurs nouvellement arrivés à Singapour, facilitant ainsi leur accès plus rapide au crédit.

Nova Credit et HSBC Singapore utiliseront initialement Credit Passport® pour accompagner les milliers de clients nouvellement arrivés à Singapour avec un historique de crédit en Inde. La banque envisage d'étendre la couverture de la solution afin d'inclure des clients avec un historique de crédit en Australie, au Royaume-Uni et aux Philippines en 2022, et à d'autres bureaux nationaux en 2023, rendant ainsi le service disponible pour encore plus de nouveaux arrivants à Singapour.

« HSBC a pour objet principal d'ouvrir un univers d'opportunités, et a pour passion de toujours identifier de nouveaux moyens pour résoudre les problèmes auxquels son confrontés nos clients internationaux », a déclaré Taylan Turan, responsable du groupe banque de détail et stratégie, banque de patrimoine et personnelle chez HSBC. « Accéder au crédit sur un nouveau marché peut être difficile et nous aidons nos clients dans ce domaine depuis des années. Nous sommes enthousiasmés de nous associer avec Nova Credit et son Credit Passport numérique innovant afin d'améliorer notre aptitude à le faire encore plus. Nous sommes fiers d'être la première organisation à offrir cela aux clients à Singapour. »

Des investissements supplémentaires pour appuyer la dimension globale de la société

Pour témoigner de sa conviction dans la vision de Nova Credit visant à établir des liens dans le système financier mondial, HSBC Ventures a investi 10 millions de dollars dans la société. Cet investissement permettra à Nova Credit d'appuyer HSBC alors qu'elle accélère le déploiement de Credit Passport® à travers le monde.

HSBC Ventures rejoint ainsi des investisseurs de premier plan comme Kleiner Perkins, Canapi Ventures, General Catalyst et Index Ventures, et des dirigeants de Goldman Sachs, JPMorgan et Citi.

Depuis son lancement aux États-Unis en 2016, Nova Credit a noué des relations avec des bureaux d'évaluation du crédit dans plus de 20 pays afin de pouvoir accéder, avec l'autorisation des consommateurs, à plus d'un milliard de profils de crédit, et a développé des partenariats avec de gros prêteurs comme American Express et Verizon.

« Nova Credit et son produit Credit Passport® sont à l'avant-garde de l'innovation financière et nous sommes ravis de proposer cette solution à notre vaste clientèle internationale », a affirmé Catherine Zhou, responsable mondiale des activités de capital-risque, de l'innovation numérique et des partenariats chez HSBC. « En voyant le succès de la société pour toucher des communautés de migrants ces six dernières années aux États-Unis, il est clair que Credit Passport® doit être partagé avec un public plus large. Il s'agit de la première étape d'une aventure passionnante, et nous nous réjouissons de travailler avec Nova Credit pour développer l'activité et ses travaux en faveur de l'inclusion financière. »

« Malgré une mondialisation considérable, notre monde financier est loin de s'être affranchi des frontières. Ce partenariat historique avec HSBC amènera le Credit Passport® dans d'autres parties du monde, ouvrant de nouveaux horizons dans le flux des informations financières », a expliqué Misha Esipov, cofondateur et PDG de Nova Credit. « Ce partenariat assure que davantage de personnes traversant les frontières peuvent amener leurs données avec eux, de manière sécurisée et conforme, pour au final arriver et prospérer dans leur nouveau pays. »

« Ce partenariat et financement est la première étape vers la réalisation de l'objectif central consistant à offrir le Credit Passport® dans le monde entier, garantissant que votre identité financière est bien à vous, d'où que vous veniez et où que vous choisissiez de vivre », a déclaré Collin Galster, vice-président des opérations internationales chez Nova Credit. « Nous sommes honorés de faire ce pas historique en partenariat avec HSBC. »

Pour en savoir plus sur Credit Passport®, visitez : www.novacredit.com/business/credit-passport

À propos de Nova Credit

Nova Credit est un bureau d'évaluation du crédit autorisée par les consommateurs proposant deux produits qui aident les entreprises à prendre des décisions plus impartiales et éclairées sur les demandeurs de crédits. Le Credit Passport® débloque les données transfrontalières de bureaux d'évaluation du crédit pour aider les entreprises à financer des populations de nouveaux arrivants dans un pays. Le produit Cash Atlastm offre une meilleure visibilité des flux de trésorerie de n'importe quel demandeur, notamment en vérifiant leurs revenus avec une meilleure précision que les solutions alternatives. Les entreprises utilisent ces produits pour approuver davantage de demandeurs sans prendre de risque supplémentaire, et les consommateurs peuvent se montrer sous leur meilleur jour dans leurs demandes. Les sources de données différenciées et les analyses exclusives de la société sont utilisées par de grandes entreprises comme American Express, Verizon, HSBC, SoFi et Yardi. Nova Credit bénéficie du soutien d'investisseurs comme Kleiner Perkins, General Catalyst, Index Ventures et Canapi, ainsi que de dirigeants de Goldman Sachs, JPMorgan et Citi. Pour en savoir plus, consultez www.novacredit.com

À propos de HSBC Holdings plc

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de HSBC, est à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier depuis ses bureaux répartis dans 63 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 985 milliards de dollars au 30 juin 2022, HSBC est l'une des plus importantes organisations de services bancaires et financiers au monde.

