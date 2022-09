DOMTAR PREND CONNAISSANCE DU RAPPORT D'ENQUÊTE DE LA CNESST





Domtar prend connaissance des conclusions du rapport d'enquête de la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail (CNESST) concernant l'effondrement d'un échafaudage dans le lessiveur survenu le 26 octobre 2021 à son usine de Windsor.

« Onze mois après l'accident, nos pensées continuent d'accompagner les familles et les proches touchés par ce malheureux évènement », souligne Sylvain Bricault, directeur général de l'usine Domtar de Windsor. « Chez Domtar, la santé et la sécurité font partie de nos valeurs fondamentales et nous continuerons de mettre tous les efforts pour assurer un environnement de travail sécuritaire », ajoute M. Bricault.

Domtar est un donneur d'ouvrage qui octroie, pour ce type d'ouvrage, la conception, l'assemblage, l'inspection et la certification réglementaire des travaux d'échafaudage à des entreprises spécialisées en échafaudage. Domtar est convaincue que l'identification des causes et les conclusions de la CNESST serviront à améliorer les pratiques afin de prévenir de tels événements.

L'entreprise tient à remercier une fois de plus tous les intervenants qui ont travaillé sans relâche pour porter secours et assistance, ainsi que ceux qui ont collaboré au processus d'enquête.

À propos de Domtar

