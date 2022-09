Hisense dévoile son spot TV « Perfect Match » pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022tm avant le coup d'envoi





QINGDAO, Chine, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Environ deux mois avant le lancement de la Coupe du monde de football Qatar 2022tm de la FIFA, Hisense, une marque mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public, a dévoilé son spot TV dans le cadre de sa nouvelle campagne « Perfect Match » (match parfait), pour célébrer l'expérience passionnée des fans et des clients du football mondial.

« Perfect Match » est le thème officiel de la campagne mondiale Hisense Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022tm, en référence aux matchs de la Coupe du monde, à chaque moment excitant et inoubliable des clients du monde entier devant leur télévision, et aux personnes avec pour mission l'équité, l'aspiration et la qualité. Il représente l'union parfaite entre Hisense, la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022tm, et les fans du monde entier.

Dans le spot TV sous le thème de « Perfect Match », Hisense présente ses derniers produits équipés d'une technologie de pointe et la qualité de ses produits haut de gamme, notamment la Laser TV, ULED TV, des réfrigérateurs, etc., qui sont prêts à offrir aux consommateurs mondiaux et aux fans de football une expérience de visionnement agréable et conviviale pendant ce tournoi de la Coupe du monde.

La dernière innovation d'Hisense permet aux fans du monde entier de participer à la Coupe du monde de football Qatar 2022tm

Plus tôt cette année, Hisense a été annoncé comme sponsor officiel de la Coupe du monde FIFA Qatar 2022tm et a fait la promotion de sa gamme complète, primée et novatrice de téléviseurs et d'appareils électroménagers intelligents. Hisense s'engage à créer une expérience immersive de visionnement de matchs pour la plus grande célébration du football international, à renforcer le pouvoir du sport, à rassembler la communauté mondiale de façons nouvelles et innovantes, et à aider les fans du monde entier à exprimer leur bonheur, plaisir et passion.

Ces dernières années, Hisense, sponsor officiel de deux tournois consécutifs de la Coupe du monde de la FIFA, s'est efforcé de rehausser la reconnaissance mondiale et d'améliorer la reconnaissance des produits de haute qualité grâce au marketing sportif. « Pour cette année, notre but est de célébrer et d'améliorer les moments passionnants de partage pour les fans de football à travers la campagne mondiale 'Match parfait' », a ajouté Candy Pang, directrice générale adjointe du département de gestion de la marque d'Hisense Group.

Le nouveau spot TV d'Hisense sera l'un des nombreux moyens de promouvoir sa campagne pour la Coupe du monde 2022. Dans les mois qui précèdent le match d'ouverture et tout au long du tournoi, Hisense devrait lancer une série d'événements visant à apporter à chaque amateur de football des matchs parfaits avec une expérience de visionnement comme en vie réelle, tout au long de cet événement sportif mondial.

