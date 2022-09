Le Secteur Canadien Des Biotechs Rend Hommage Aux Auteurs De Ses Plus Grands Succès





L'association BIOTECanada est heureuse d'annoncer les récipiendaires 2022 dans quatre catégories des Feuilles d'or de BIOTECanada : Entreprise bien établie de l'année, Leadership sectoriel transformateur, Bâtisseur de l'écosystème et Entreprise prometteuse de l'année en santé.

Le prix de l'Entreprise bien établie de l'année est attribué à AbCellera.

Le prix du Leadership sectoriel transformateur est attribué à Thomas Madden, Ph. D., président et chef de la direction d'Acuitas Therapeutics Inc.

Le prix du Bâtisseur de l'écosystème est attribué à adMare BioInnovations.

Le prix de l'Entreprise prometteuse de l'année en santé est attribué à Inversago Pharma.

Les Feuilles d'or célèbrent l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de tous les domaines du secteur canadien des biotechs, dont la santé, l'agriculture, l'industrie et l'environnement.

« Les entreprises canadiennes de biotechnologie occupent le devant de la scène depuis un an, comme en font foi leur croissance et la reconnaissance mondiale de leurs technologies et de leurs innovations. Les récipiendaires des Feuilles d'or de cette année sont un échantillon d'un vaste ensemble d'entreprises extraordinaires, dont les équipes innovent et créent des solutions canadiennes pour le marché mondial. Ils contribuent à la santé, à l'alimentation énergétique et à la croissance. L'ensemble de la population canadienne devrait trouver fierté et espoir dans les innovations que produit l'écosystème canadien des biotechs, auquel nous rendons hommage par ces prix », indique Andrew Casey, le président et chef de la direction de BIOTECanada.

Les Feuilles d'or seront officiellement décernées à l'occasion d'une cérémonie pendant l'événement BIONATION à Ottawa, le mercredi 28 septembre 2022.

BIOTECanada est l'association sectorielle nationale et la voix de plus de 240 membres de l'écosystème des biotechs situés un peu partout au pays, qui reflètent la nature plurielle des secteurs biotechnologiques canadiens de la santé, de la fabrication et de l'agriculture. Au moment où le monde fait face à des enjeux sans précédent, dont la crise climatique, le défi de la durabilité alimentaire et les besoins en santé humaine, le secteur des biotechs peut jouer un rôle central, car il propose des solutions à ces enjeux, solutions qui apportent aussi des avantages économiques, notamment sur le plan des investissements et de l'emploi.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 11:05 et diffusé par :