CIELO VERDE, L'UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS INTÉRIEURS DE CANNABIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AU QUÉBEC, ACCROÎT SON OFFRE AU QUÉBEC SOUS LA MARQUE BUD LAFLEUR MC





POINTE-CLAIRE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Cielo Verde inc. est heureuse d'annoncer que trois autres de ses produits de cannabis haut de gamme sont maintenant disponibles à la SQDC, pour un total de six. Poursuivant l'expansion de la marque Bud LafleurMC , trois produits seront vendus sous forme de fleurs séchées au format 3,5 g. L'entreprise lancera également trois joints préroulés aux formats d'une unité de 1 g, deux unités de 0,5 g et 7 unités de 0,5 g.

«?Nous sommes ravis de partager nos produits avec la communauté du cannabis au Québec. Nous avons mis et continuerons de mettre l'accent sur la desserte du marché québécois?», déclare Monsieur Barry Laxer, chef de la direction et fondateur de Cielo Verde.

«?Nous mettons sur le marché des cultivars uniques, des variétés traditionnelles ainsi que des fleurs de première qualité en respectant les normes les plus élevées en matière de méthodes de culture hydroponique et d'assurance de la qualité?», précise M. Laxer au sujet de ses souches Citroli, Moby Dick, et Black Sunset.

Les deux installations de production intérieures de Cielo Verde, acquises auprès d'Aurora en juin 2021, disposent de plus de 100?000 pieds carrés de surface de culture dotée des toutes dernières technologies. Cette acquisition positionne Cielo Verde comme l'un des plus grands producteurs intérieurs de cannabis de qualité supérieure au Québec.

L'entreprise détient depuis le mois d'août 2021 les licences lui permettant la transformation, la culture, la vente médicale, la vente récréative et la vente de cannabis 2.0. -- bref, tout ce dont elle a besoin pour créer des produits novateurs de qualité supérieure. D'autres produits devraient d'ailleurs voir le jour sous peu, puisque Cielo Verde souhaite élargir son portefolio et offrir aux consommateurs une multitude d'expériences.

À propos de Cielo Verde Québec Inc.

Fondée en 2021, Cielo Verde Québec Inc. est un producteur autorisé de cannabis médicinal et récréatif pour adultes de première qualité. Détenant deux des plus importantes installations de culture de cannabis de la province à Pointe-Claire et Lachute, Cielo Verde Québec Inc. exploite 100?000 pi2 de culture intérieure et une acre de culture extérieure, assurant ainsi une capacité de production annuelle d'environ 10 tonnes.

SOURCE Cielo Verde

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 11:00 et diffusé par :