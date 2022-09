Acquisition de deux immeubles résidentiels | La SHDM assurera la pérennité de 79 logements abordables





MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est heureuse d'annoncer l'acquisition de deux immeubles, permettant d'assurer sur le long terme l'abordabilité de 79 logements dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Montréal-Nord.

Situés au 4415, de Bellechasse, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et au 3794, Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, ces immeubles regroupent respectivement 37 et 42 logements, dont huit 5 ½ et 36 4 ½ pouvant accueillir des familles. Avec ces acquisitions, la SHDM est aujourd'hui propriétaire de 4 847 logements résidentiels abordables sur l'ensemble de l'île de Montréal.

« Ces deux acquisitions s'inscrivent dans la planification stratégique de la SHDM d'accroître son parc immobilier de logements locatifs abordables afin de répondre aux besoins liés à la crise du logement, a précisé Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM. Nous sommes fiers d'intervenir dans des secteurs en très forte demande et ainsi de contribuer, dans le cadre de notre mission, au maintien des logements abordables, tel que souhaité dans le Chantier Montréal abordable ».

« L'achat de ces deux immeubles permettra de pérenniser des loyers qui se trouvent dans des secteurs où la demande en logements abordables est très importante. Nous continuons d'oeuvrer et de mettre en place des solutions innovantes pour offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un toit qui respecte leur portefeuille. Avec ces acquisitions, la SHDM démontre qu'elle possède l'expertise et l'agilité nécessaires pour soutenir les ambitions du Chantier Montréal abordable », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

www.shdm.org

SOURCE Société d'habitation et de développement de Montréal

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 10:30 et diffusé par :