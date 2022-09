L'École nationale de théâtre du Canada reçoit un don historique de 1,5 million de dollars de la Fondation de la famille Slaight





L'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) est heureuse d'annoncer que l'institution bénéficiera d'un don de 1,5 million de dollars versé par la Fondation de la famille Slaight. Il s'agit du plus important don reçu par l'École au cours de ses 62 années d'existence. L'ÉNT est l'un des 22 bénéficiaires reconnus à l'échelle nationale à recevoir un appui financier de la Fondation dans le cadre d'une initiative de 15 millions de dollars visant à aider l'industrie théâtrale canadienne à se remettre des contrecoups à long terme de la pandémie.

« Nous éprouvons une immense reconnaissance à l'égard de la Fondation de la famille Slaight pour ce don substantiel, mais aussi pour son soutien généreux au fil des ans, a déclaré Fanny Pagé, directrice générale de l'École nationale de théâtre. Ces fonds nous permettront de continuer à répondre aux besoins du milieu théâtral canadien en offrant à nos élèves une formation incomparable en jeu, en mise en scène, en écriture dramatique, en conception et en production. Ce soutien financier majeur nous aidera également à accomplir notre mission, soit de rendre le théâtre plus accessible à toute personne intéressée au Canada. Ce don remarquable sera d'une grande utilité pour assurer un avenir sain et prospère aux arts du spectacle au pays. Nous sommes très enthousiastes face à ce qui nous attend en termes de projets, d'accomplissements et de découverte de talents. »

Grâce à la générosité de Gary Slaight et de sa mère, la regrettée Ada Slaight, la famille Slaight est le plus important donateur de l'École depuis plus de 30 ans maintenant. Au fil des décennies, Ada Slaight a joué un rôle fondamental dans le financement de nombreux programmes éducatifs et créatifs à l'ÉNT, notamment au plan de voyages au Shaw Festival et au Stratford Festival, ainsi qu'en termes de portraits professionnels des formidables diplômé.e.s de l'École. Mme Slaight a aussi offert un soutien aux élèves de l'ÉNT au moyen de bourses et de prix, dont le prix Ada Slaight, nommé à juste titre en son honneur. Encore aujourd'hui, ce prix est remis à un.e finissant.e ayant fait preuve de leadership et d'empathie en travaillant avec ses collègues dans les deux langues officielles du pays. Le don historique de ce jour vient réitérer la valeur qu'avait l'École aux yeux d'Ada. Il permettra à l'ÉNT de continuer à offrir un enseignement de classe mondiale ainsi que des occasions en or aux élèves et au corps enseignant.

« En forçant la fermeture des théâtres, la pandémie a dévasté l'industrie théâtrale, a souligné Gary Slaight, président et chef de la direction de la Fondation de la famille Slaight. Depuis la réouverture progressive des activités, le public demeure néanmoins nerveux à l'idée de fréquenter les salles de théâtre à nouveau. Il arrive encore que des spectacles doivent être reportés, voire annulés, parfois le jour même de la représentation. Nous sommes donc très heureux d'appuyer ces organisations afin de leur permettre de se concentrer sur le travail de création et les manières d'encourager le public à revenir en salle. »

L'ÉNT est fière d'être un chef de file en matière d'éducation artistique inclusive et diversifiée, tant dans le système scolaire canadien qu'avec le programme DramaFest, ainsi qu'au sein de la communauté du théâtre en général. Une grande part de ses diplômé.e.s ayant réussi à faire carrière dans l'industrie du théâtre au Canada et partout dans le monde, l'ÉNT illustre de manière exemplaire la persévérance du milieu artistique canadien, qui a su surmonter les défis posés par la pandémie. Le financement offert par la Fondation de la famille Slaight rend l'avenir encore plus prometteur.

Pour en savoir davantage sur l'École nationale de théâtre, consultez le site Web de l'ÉNT à l'adresse https://ent-nts.ca/fr

À propos de l'École nationale de théâtre du Canada

Fondée en 1960, l'ÉNT est reconnue comme une institution de premier plan pour quiconque souhaite poursuivre une carrière dans le domaine de l'écriture dramatique, de la mise en scène, du jeu, de la conception de décors et de costumes ou de la production, et elle offre une formation incomparable aux artistes de tous genres. C'est ce qui rend l'ÉNT unique : la formation de haut niveau proposée à des artistes de tous horizons, dans tous les domaines de l'art de la scène, et ce, en français et en anglais. Plusieurs de ses 2 000 diplômé.e.s comptent parmi les artistes et concepteur.trice.s les plus actif.ve.s et polyvalent.e.s du Canada, et son influence se fait sentir d'un océan à l'autre et dans le monde entier.

À propos de la Fondation de la famille Slaight

Depuis 2013, la Fondation de la famille Slaight a financé plusieurs initiatives stratégiques pour une multitude d'organisations. Elle a commencé par faire des dons à cinq hôpitaux de Toronto pour appuyer les soins de santé prioritaires, puis à des programmes visant à favoriser l'action humanitaire à l'échelle mondiale, à encourager le développement sain des enfants et adolescents partout au Canada, à appuyer des causes autochtones, à aider les personnes âgées à demeurer chez elles au sein de leur communauté, à offrir un soutien relatif aux problèmes de santé mentale aggravés par la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, à venir en aide aux femmes et aux filles canadiennes exposées à des risques. Le nouveau don de 15 millions de dollars porte la somme investie dans ces initiatives stratégiques à 185 millions de dollars.

La Fondation de la famille Slaight a été créée en 2008 par John Allan Slaight. Allan Slaight (1931-2021), pionnier de la radiodiffusion au Canada, était un leader au sein de l'industrie musicale ainsi qu'un philanthrope canadien éminent. Par sa générosité, la Fondation soutient de manière proactive des initiatives caritatives dans les domaines de la santé, des jeunes à risque, du développement international, des services sociaux et de la culture. Le fils d'Allan, Gary Slaight, supervise la fondation à titre de président-directeur général, Fondation de la famille Slaight.

