LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE FAIT REVIVRE LA MAGIE DE LA SÉRIE DU SIÈCLE DE 1972 AVEC UNE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ SOULIGNANT LE 50e ANNIVERSAIRE DU TRIOMPHE HISTORIQUE D'ÉQUIPE CANADA





La vente des produits de collection de la Série du siècle servira à amasser des fonds pour l'Appel humanitaire pour l'Ukraine.

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Cinquante ans jour pour jour après la dernière rencontre d'un affrontement épique entre deux superpuissances du hockey, la Monnaie royale canadienne émet une pièce de circulation de 2 $ célébrant le triomphe d'Équipe Canada contre l'équipe de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) dans la Série du siècle de 1972. Le Canada a été couronné champion incontesté du hockey au terme de ce tournoi acharné où l'honneur national était en jeu à chaque joute. Cette victoire a uni la population canadienne dans des célébrations qui, 50 ans plus tard, résonnent toujours dans le coeur et l'esprit des témoins de ce glorieux chapitre de notre histoire sportive. La pièce spéciale entre en circulation aujourd'hui.

« Le hockey fait partie intégrante de notre identité nationale canadienne, et en 1972, Équipe Canada a contribué à inspirer une génération de Canadiennes et de Canadiens », a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances.

« Cette nouvelle pièce de circulation n'est peut-être qu'un symbole, mais j'espère -- cinquante ans plus tard -- qu'elle pourra contribuer à inspirer une autre génération. Et je suis heureuse que le produit net de la vente des pièces de collection commémorant la Série du siècle soit versé à l'Appel Humanitaire Pour l'Ukraine. »

« Bon nombre de nos pièces de circulation commémoratives soulignent des événements ayant rassemblé la population canadienne dans un esprit de fierté et de célébration, et la Série du siècle de 1972 en est un bel exemple. C'est pourquoi nous sommes fiers de saluer le 50e anniversaire de cette victoire légendaire sur une pièce de circulation », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « La Série du siècle est un rappel tonitruant de tout ce que les Canadiens et Canadiennes peuvent accomplir lorsqu'ils s'unissent, persévèrent et travaillent fort. J'espère que cette pièce saura inspirer les citoyens et les citoyennes de tous les âges et de tous les horizons, sur la glace comme dans la vie. »

La Série du siècle de 1972 est une séquence de huit matchs de hockey disputés entre le Canada et l'URSS dans différentes villes du Canada et à Moscou. Les meilleurs joueurs de ces grandes puissances du hockey s'y affrontent sur la glace pour enfin déterminer lequel des deux pays est le plus grand champion de la planète.

De grands noms de la LNH?? comme Esposito, Dryden, Mikita, Cournoyer, Mahovlich, Clarke, Henderson, Savard et Dionne composent la remarquable formation. Ce qu'on prédit comme un cuisant échec pour le Canada s'avère une succession angoissante de hauts et de bas : le segment canadien de la série débute avec une effarante défaite de 7 à 3 pour l'équipe locale, suivie d'une victoire, d'un match nul, puis d'une autre défaite à la quatrième rencontre. Joueurs et partisans sont ébranlés par l'adresse et la résilience des Soviétiques, mais Équipe Canada promet de poursuivre la bataille.

« Il y a 50 ans, j'ai dit que chacun d'entre nous, les 35, avait tout donné pour Équipe Canada par amour pour notre pays », rappelle Phil Esposito, membre du Temple de la renommée. « On l'a fait par amour pour le Canada, et ça demeure vrai aujourd'hui. On est tous fiers de ce qu'on a accompli en tant qu'équipe et de ce qu'on a fait pour notre patrie. L'équipe s'est serré les coudes, tout comme le pays, et ça compte beaucoup pour nous. »

Accompagnée de 3 000 partisans canadiens venus l'encourager à Moscou pour les quatre dernières parties, Équipe Canada entame sa remontée. Sans se laisser décourager par son échec au cinquième match, l'équipe rebondit, remportant les deux joutes suivantes grâce à un travail d'équipe classique et à une persévérance à toute épreuve. Au huitième et dernier match, c'est le titre de champion qui est en jeu, et 15 millions de Canadiens sont à l'écoute pour l'occasion. Tirant de l'arrière par deux buts au début de la troisième période, Équipe Canada n'a pas dit son dernier mot. Le Canada crée l'égalité 5 à 5, puis, à 34 secondes du coup de sifflet final, l'ailier Paul Henderson décoche un tir qui retentira dans le monde entier : le but gagnant de la série. Une page d'histoire du hockey vient de s'écrire, et le Canada est en liesse.

« Ce but gagnant du Canada, c'est le but le plus important de l'histoire du hockey », signale le coéquipier Serge Savard, aussi intronisé au Temple de la renommée. « Posez la question à Ken Dryden, à Pete Mahovlich ou à Yvan Cournoyer, et ils vous diront que c'est le clou de notre carrière, un moment plus important encore qu'une victoire de la Coupe Stanley. C'est dans une classe à part. On l'a fait pour notre pays. »

Le motif au revers de la pièce de circulation de 2 $ consacrée au 50e anniversaire de la Série du siècle est une oeuvre de l'artiste canadien Joel Kimmel. Sur le disque central sont gravés deux joueurs représentant Équipe Canada. Superposés à la feuille d'érable stylisée qui ornait le chandail de l'équipe, ces hockeyeurs en pleine action sont entourés des mots « THE SERIES LA SÉRIE » et « 50 YEARS ANS ». Autour du disque central figurent les initiales des entraîneurs et les numéros de chandail de tous les joueurs de l'équipe. L'avers demeure à l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Des trois millions d'exemplaires frappés, deux millions présentent un disque central entièrement coloré. Ces nouvelles pièces exaltantes feront leur chemin vers les porte-monnaie des Canadiens et des Canadiennes au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces de circulation de 2 $.

La Monnaie émet plusieurs pièces de collection pour souligner cet anniversaire marquant. Et pour ajouter à l'importance de la célébration, La Monnaie versera la totalité du produit net tiré de la vente des articles de collection suivants à l'Appel humanitaire pour l'Ukraine :

Rouleau spécial de pièces colorées de 2 $ 2022 - 50 e anniversaire de la Série du siècle (tirage limité à 15 000 rouleaux de pièces colorées; au prix de 79,95 $);

anniversaire de la Série du siècle (tirage limité à 15 000 rouleaux de pièces colorées; au prix de 79,95 $); Ensemble de rouleaux spéciaux 2022 - 50 e anniversaire de la Série du siècle, comprenant des pièces colorées et non colorées (tirage limité à seulement 10 000 ensembles; au prix de 159,90 $);

anniversaire de la Série du siècle, comprenant des pièces colorées et non colorées (tirage limité à seulement 10 000 ensembles; au prix de 159,90 $); Pièce de 2 oz en argent pur - 50 e anniversaire de la Série du siècle, une version surdimensionnée en argent pur à 99,99 % de la pièce de circulation (tirage limité à seulement 5 000 exemplaires; au prix de 189,95 $);

anniversaire de la Série du siècle, une version surdimensionnée en argent pur à 99,99 % de la pièce de circulation (tirage limité à seulement 5 000 exemplaires; au prix de 189,95 $); Pièce de 200 $ en or pur 2022 - 50e anniversaire de la Série du siècle, une version de 1 oz d'or pur de la pièce de circulation (tirage limité à 300 exemplaires; au prix de 4 099,95 $).

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/seriedusiecle. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg ainsi que dans son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Vous trouverez des images de la pièce de circulation et des produits de collection ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 10:00 et diffusé par :