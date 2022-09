Des éducateurs d'exception de partout au Canada reçoivent un Prix du Premier ministre pour leur dévouement et leur engagement envers leurs élèves





Ces prix rendent hommage à des éducateurs remarquables qui donnent aux jeunes Canadiens les moyens de s'épanouir

OTTAWA, ON, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Les éducateurs de calibre mondial du Canada transmettent chaque jour à leurs élèves les éléments de base, c'est-à-dire les compétences, les outils et les expériences, dont ils auront besoin pour devenir des adultes épanouis au sein de l'économie canadienne de l'innovation.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'identité des 72 éducateurs d'exception qui recevront cette année un Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement et l'excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et pour l'excellence en éducation de la petite enfance dans les catégories régionale et nationale. Ces prix rendent hommage à des gens qui contribuent à instaurer une culture propice au développement de la curiosité au Canada en incitant des jeunes à réfléchir, à poser des questions et à remettre en doute les idées reçues.

Les 17 lauréats en tête du palmarès se verront décerner un certificat national d'excellence lors de la cérémonie nationale de remise des prix qui aura lieu le 3 octobre, au Château Laurier à Ottawa. La cérémonie se tiendra avant l'ouverture de la période de mise en candidature pour les prix de 2023.

Citations

« Les éducateurs jouent un rôle fondamental dans la vie de nos enfants en les aidant à devenir des adultes épanouis. Lorsque j'étais enseignant, j'ai eu maintes fois l'occasion de rencontrer des éducateurs formidables qui avaient consacré leur vie à inspirer dans leur classe la prochaine génération de leaders de notre pays. Aux enseignants et aux éducateurs à qui nous rendons hommage aujourd'hui, je vous dis merci pour tout votre travail et félicitations. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« Ces éducateurs exceptionnels jouent un rôle décisif dans la vie de nombreux jeunes. Ils amènent leurs élèves à sortir des sentiers battus, à faire preuve de créativité et à remettre le monde en question. Ils sont aussi une véritable source d'inspiration pour la prochaine génération d'innovateurs et contribuent à faire du Canada, et du monde entier, un meilleur endroit où vivre. Je félicite tous les lauréats de 2022 et je les remercie de leur engagement qui ne se dément pas. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les enseignants et enseignantes et les éducateurs et éducatrices de la petite enfance font un travail incroyable au quotidien pour former la prochaine génération de leaders et d'innovateurs. Je tiens à féliciter les lauréats de cette année et à remercier tout le personnel enseignant et de la petite enfance. La patience et le dévouement qu'ils démontrent permettent aux enfants d'avoir le meilleur départ possible dans la vie et une chance équitable de réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

Faits en bref

Depuis 1994, ce sont plus de 2 100 éducateurs canadiens d'exception qui se sont vu remettre un Prix du Premier ministre.

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un processus de sélection rigoureux en deux volets auquel participent plus de 130 bénévoles des milieux canadiens de l'enseignement et de l'éducation de la petite enfance.

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 150 candidatures provenant de partout au pays.

Emploi et Développement social Canada , Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada sont au nombre des partenaires qui appuient le programme.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 10:00 et diffusé par :