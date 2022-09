Inauguration du parc Jean-Charles-Forbes





MATANE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Nous sommes fiers d'avoir inauguré le parc Jean-Charles-Forbes à Matane, le 24 septembre dernier, en présence de dignitaires, de militaires, de membres de la famille Forbes et de citoyens. Tous ont pu réaliser l'envergure des accomplissements du Lieutenant-Colonel Forbes, un héros canadien originaire de Matane.

C'est aussi pour cette raison que la Ville de Matane a nommé un parc en son honneur : pour que la population de Matane et d'ailleurs garde en mémoire une part importante de son histoire.

Jean­-Charles Forbes «?Charly?» Forbes est considéré comme le soldat québécois le plus décoré de l'armée canadienne et l'un des militaires canadiens les plus connus en Belgique et aux Pays-Bas. Né à Matane d'Alexandre « Pit » Forbes et de Berthe Stevenson, il fut connu sous le surnom de « Charly » Forbes. Bachelier en sciences militaires de Kingston en 1939, il s'est enrôlé dans l'armée canadienne en 1942 afin de participer à la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle il se distingua particulièrement en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il a reçu des mains de la reine Wilhelmine des Pays-Bas, la plus haute distinction du royaume. En 1950 il s'est porté volontaire pour la guerre de Corée et a participé aux combats jusqu'en 1952, y obtenant notamment une citation pour bravoure. Quelques années avant sa mort plusieurs hommages lui ont été rendus pour souligner sa carrière de militaire.

Nous remercions la Fondation des Vétérans du Québec, partenaire de l'événement, le Quintette de la Musique du Royal 22e Régiment, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées à Matane pour l'occasion. Nous espérons que notre accueil aura été à la hauteur du souvenir que le

Lieutenant-Colonel Forbes a laissé à ceux et celles qui l'ont connu : un homme courageux, talentueux et fier de ses racines, une inspiration pour nous, Matanais et Matanaises. Nous remercions tous les partenaires de ce projet et tous les employés de la Ville, puisque c'est grâce à leur travail que ce parc a pu être conçu, réalisé, nommé, entretenu, promu et inauguré.

