Le Canada investit 2,3 millions dans la transformation du marché de l'énergie en Ontario





TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'exploitation du potentiel de production d'énergie propre du Canada jouera un rôle clé dans l'action climatique et la création d'emplois durables, ce qui suppose des investissements dans le déploiement de cette énergie, la construction d'infrastructures de stockage et la modernisation des réseaux électriques du pays.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars à SWITCH Power Ontario Battery Operations Corporation pour le déploiement d'infrastructures de stockage d'énergie essentielles à la transformation du marché ontarien de l'énergie. Avec la contribution de SWITCH, l'investissement totalise près de 7,8 millions de dollars.

Six systèmes de stockage d'énergie « derrière le compteur » seront déployés en Ontario, soit à Toronto, Mississauga, Belleville et Mitchell, pour une capacité de stockage d'énergie de 3,82 MW. SWITCH Power exploitera des ressources énergétiques distribuées pour démontrer que l'Ontario peut transformer son réseau et son marché, en partenariat avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité.

Ce projet appuiera également l'établissement d'une plateforme du marché de l'énergie qui permettra aux ressources énergétiques distribuées de jouer un rôle significatif dans le réseau énergétique de l'Ontario. On pourra ainsi améliorer la résilience du réseau et les possibilités de livraison d'électricité.

Le Canada possède déjà l'un des réseaux les plus propres au monde, car plus des trois quarts de son approvisionnement en électricité ne produit pas d'émissions. Dans notre marche vers une économie et un système électrique carboneutres, des projets de modernisation du réseau comme celui-ci aideront à asseoir notre réputation de chef de file de la production d'électricité propre.

Citations

« La modernisation des réseaux électriques du Canada garantira l'accès de la population à de l'énergie propre, fiable et abordable. L'investissement annoncé aujourd'hui dans SWITCH Power permettra de déployer des systèmes de stockage d'énergie en Ontario, tout en créant de l'emploi et en contribuant à l'établissement de systèmes électriques carboneutres fiables d'ici 2035. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le stockage de l'énergie et la modernisation de nos réseaux sont essentiels à l'acheminement d'énergie propre et fiable aux Ontariens. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'annoncer des aides du gouvernement du Canada pour de nouveaux systèmes de stockage ici à Toronto, et à Mississauga, Belleville et Mitchell, en Ontario. Ce partenariat avec SWITCH Power soutiendra notre économie fondée sur l'énergie propre pour les générations à venir. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Députée de Toronto--Danforth

« Ce projet réalisé grâce au soutien du gouvernement du Canada réduira les émissions et augmentera la pénétration des ressources énergétiques distribuées, en appui à la diversification du mix électrique de l'Ontario. SWITCH Power est fière d'investir dans le stockage d'énergie par batterie et dans d'autres infrastructures d'électricité pour contribuer à un avenir énergétique plus durable. »

Trevor White, président et chef de la direction de SWITCH Power

Quelques faits

Le financement fédéral pour ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 964 millions de dollars de Ressources naturelles Canada. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.





Dans son budget de 2022, le Canada s'est engagé à consacrer un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans au programme ERITE pour continuer de soutenir des projets d'électricité renouvelable et de modernisation du réseau.





Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Liens pertinents

