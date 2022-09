Le nouveau projet de développement industriel d'engins portuaires intelligents et haut de gamme de XCMG entre en production





XUZHOU, Chine, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE : 000425), vient de lancer l'exploitation de son projet de développement industriel d'engins portuaires intelligents et haut de gamme ; il devrait être en mesure de produire 2 000 unités d'engins portuaires par an ? notamment des chariots porte-conteneurs, des chariots élévateurs et autres engins portuaires mobiles et portiques de manutention, des ponts à quai et autres gros engins portuaires ? et porter la valeur de la production annuelle à 3,6 milliards de yuans (514,68 millions de dollars américains), faisant ainsi progresser XCMG sur le marché international des engins portuaires.

« La nouvelle base est opérationnelle plus tôt que prévu. Cela stimulera nos aspirations à fabriquer des engins intelligents et écologiques, tout en augmentant nos volumes de production en vue d'améliorer significativement la qualité des engins portuaires. XCMG mettra tout en oeuvre pour construire une usine numérique intelligente de premier ordre.

Depuis la phase de planification, le projet a eu pour objectif stratégique la « construction d'une usine numérique et intelligente », mettant à profit l'expertise de XCMG en matière de fabrication intelligente, profondément engagée dans la mise en place de processus intelligents et écologiques et dans la poursuite de ses efforts dans le domaine de la fabrication intelligente. Début 2021, le projet de développement industriel d'engins portuaires intelligents et haut de gamme de XCMG a été mis en production ; il s'agit d'un projet industriel majeur pour la province, s'étendant sur une surface de plus de 19 hectares, avec un investissement total de 1,2 milliard de yuans (171,06 millions de dollars américains). Certaines lignes de production ont été mises en service la même année.

Les engins portuaires XCMG comprennent deux séries de produits, des véhicules électriques purs et à combustible, divisées en cinq catégories de produits, parmi lesquels le chariot porte-conteneurs, le chariot porte-conteneurs vides, le chariot élévateur en porte-à-faux, le chariot élévateur télescopique, l'excavatrice de manutention et le camion à plateau, pour répondre à la demande du marché d'équipements de chargement et de déchargement.

Les ports s'apprêtent à vivre une révolution écologique et intelligente ; grâce à leur avantage technologique en matière de véhicules électriques purs, les engins portuaires XCMG se concentrent sur le développement et l'itération technologique de nouveaux produits énergétiques et ont surmonté la période d'encombrement inhérente à l'évolution intelligente et rapide de la puissance. En attendant, XCMG explore activement les possibilités d'applications des robots de transport à plateau sans chauffeur dans les ports en vue d'accroître son influence sur le marché et de soutenir la construction de ports et de passages frontaliers écologiques et intelligents.

Les engins portuaires XCMG sont très répandus dans les principaux ports du monde. Du port de Dalian, au nord de la Chine, au port de Guangzhou, au sud, les solutions XCMG fixent les normes industrielles, en particulier vers la construction de ports écologiques.

XCMG a fourni des équipements et des services logistiques de haute qualité pour le chargement et le déchargement dans de nombreuses gares de marchandises nationales et stations de transferts de conteneurs. Les chariots porte-conteneurs ont été déployés sur de multiples lignes ferroviaires, notamment la ligne Jinhua-Wenzhou (Zhejiang), la ligne express Chine-Vietnam (Nanning) et la ligne Chine/Kunming/Laos/Vientiane, accélérant ainsi le bon développement du transport ferroviaire de marchandises.

