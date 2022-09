Lomiko annonce la troisième série de résultats d'analyse du programme de forage d'exploration intercalaire et d'extension de la propriété de graphite de La Loutre, avec de larges intersections à haute teneur de 11,02% Cg sur 120m à l'extrémité...





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la troisième série de résultats d'analyse du programme de forage d'exploration intercalaire et d'extension sur sa propriété de graphite La Loutre, détenue en propriété exclusive, située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal dans la région des Laurentides au Québec. Le site du projet de graphite de La Loutre est situé sur le territoire des Premières nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Le forage a été supervisé par le consultant géologique indépendant Breakaway Exploration Management Inc., basé au Québec, et a été réalisé conformément aux exigences et aux protocoles de conformité ECOLOGO, Lomiko étant certifié ECOLOGO. Veuillez consulter le communiqué de presse publié le 23 mars 2022 pour plus de détails sur la certification ECOLOGO de Lomiko.

Belinda Labatte, cheffe de la direction et directrice, a déclaré : « Notre équipe est très enthousiaste de voir que les résultats des 14 trous forés à l'extrémité nord de la zone VE en 2022 démontrent une forte minéralisation de graphite sur des largeurs importantes. De nombreux trous ont recoupé des teneurs élevées sur des intervalles de 110 à 120 mètres. Le nombre de trous confirme le potentiel de cette zone pour des ressources supplémentaires en graphite. Nous attendons avec impatience d'autres résultats dans les 21 prochains trous de la zone VE, qui seront publiés au fur et à mesure de la réception des analyses. Notre vision est de devenir un opérateur responsable et de faire partie d'une histoire de réussite climatique dans le sud du Québec. »

Faits marquants

Les premiers résultats de forage initiaux de la partie nord de la zone VE montrent des zones de minéralisation très épaisses avec des teneurs élevées dans 8 des 10 trous minéralisés (voir tableau ci-dessous)

Plusieurs larges intervalles de minéralisation de graphite en paillettes à haute teneur près de la surface, y compris 11,02% Cg sur 120,00m de 32,0 à 152,0m dans le trou LL-22-032, dont 48,0m à 15,58% Cg de 50,0 à 98,0m

Deuxième meilleur résultat de 8,73% Cg sur 110,5m de 81,5 à 192,0m dans le trou LL-22-019, y compris 69,0m à 12,09% Cg de 102,5 à 171,5m

De nombreuses intersections restent ouvertes ; des résultats d'analyse supplémentaires sont en attente, notamment pour les trous LL-22-022, -024, 025, -026, -029, -030, -032 et -033

La limite nord-est de la minéralisation en graphite a été définie par les trous LL-22-27 et LL-22-028

La zone VE montre une tendance robuste et reste ouverte vers le nord-ouest dans les trous LL-22-019 et LL-22-022

Le programme de forage à La Loutre a été lancé le 15 mai 2022, dans le but de mieux définir le gisement, de fournir les données nécessaires pour accroître la confiance dans la ressource minérale et de s'appuyer sur les résultats de l'évaluation économique préliminaire positive pour le projet La Loutre, comme annoncé dans le communiqué de presse de la société du 29 juillet 2021 (voir lien). Lomiko a retenu les services d'InnovExplo Inc, une société de conseil indépendante basée au Québec et spécialisée dans la géologie, l'estimation des ressources, le génie minier et le développement durable, pour préparer une mise à jour de l'estimation des ressources conforme à la norme NI 43-101 pour le projet La Loutre après l'achèvement du programme de forage 2022.

Les résultats d'analyse présentés dans ce communiqué de presse concernent les 14 trous forés à l'extrémité nord de la zone VE. Ces trous ont été forés pour déterminer l'étendue nord de la minéralisation graphiteuse, confirmer les résultats du forage précédent et fournir de meilleurs détails sur la zone VE dans cette partie du gisement. Veuillez vous référer au tableau 1 pour les intersections moyennes pondérées des forages contenant du carbone graphitique (pas l'épaisseur réelle) et au tableau 2 et à la figure 1 pour les emplacements des colliers mentionnés dans ce communiqué de presse. Ces résultats s'ajoutent aux résultats d'analyse de dix-huit trous annoncés dans les communiqués de presse de Lomiko des 6 et 20 septembre 2022.

Tableau 1 : Moyenne pondérée des intersections de forage contenant du carbone graphitique (épaisseur non réelle) Trou De m À m Int. m % Cg Notes LL-22-011 Non échantillonné, trou abandonné, refait comme LL-22-013 LL-22-013 3,0 6,0 3,0 1,23 LL-22-016 73,0 85,0 12,0 3,76 139,0 164,5 25,5 4,80 Y compris 154,0 163,0 9,0 8,16 LL-22-019 81.5 192.0 110.5 8.73 Y compris 102.5 171.5 69.0 12.09 LL-22-022 4,0 20,5 16,5 4,09 Ouverture en fond de trou à partir de 20,5m Y compris 5,5 16,0 10,5 5,68 38,5 70,0 31,5 4,09 Y compris 43,0 47,5 4,5 16,07 93,0 132,0 39,0 4,39 Y compris 120,0 127,5 7,5 13,19 LL-22-024 4,0 67,5 25,5 2,31 Ouverture du trou en amont à partir de 42,0m & en aval à partir de 67,5m Ouverture du trou à partir de 90,0m 90,0 109,5 19,5 2,99 LL-22-025 80,0 101,0 21,0 6,17 Y compris 87,5 95,0 7,5 13,50 Ouverture en haut du trou à partir de 87,5 m et en bas du trou à partir de 95,0 m. 140,0 185,0 45,0 15,07 Ouverture en fond de trou à partir de 185,0m LL-22-026 121,0 125,5 4,5 3,59 Ouverture du trou à partir de 121,0m LL-22-027 Pas d'échantillonnage, entièrement en quartzite LL-22-028 Pas d'échantillonnage, entièrement en quartzite LL-22-029 83,7 89,7 6,0 5,74 Ouverture en haut du trou à partir de 83,7 m et en bas du trou à partir de 89,7 m LL-22-030 47,5 56,5 9,0 4,05 Ouverture en haut du trou à partir de 47,5m LL-22-032 32,0 152,0 120,0 11,02 Ouverture du trou à partir de 152,0m Y compris 50,0 98,0 48,0 15,58 176,0 186,5 10,5 5,59 Ouverture du trou à partir de 176,0m LL-22-033 33,4 45,4 12,0 4,83 Ouvert en haut du trou à partir de 33,4m, 168,5 191 22,5 8,69 Stoppé dans la minéralisation de graphite Y compris 170,0 180,5 10,5 15,20

Du côté nord-est de la zone VE, les trous LL-22-011, -013, -026, -027 et -28 ont été forés entièrement ou principalement dans du quartzite et n'ont rencontré aucune minéralisation de graphite ou une minéralisation très étroite dans d'étroites bandes de paragneiss au sein du quartzite. L'absence de graphite significatif dans ces trous définit effectivement la limite nord-est de la zone VE.

De larges intervalles de graphite à teneur élevée à modérée ont été rencontrés dans les trous LL-22-016, -019, -022, -024, -025, -030, -032 et -033 et des intervalles étroits à teneur modérée dans les trous LL-22-029 et -30 au sein de paragneiss. Les intervalles exceptionnels de minéralisation de graphite en paillettes à haute teneur près de la surface comprennent 11,02% de carbone graphitique (« % Cg ») sur 120,0 mètres ("m") de 32,0 à 152,0m dans le trou LL-22-032 et 8,73% Cg sur 110,5m de 81,5 à 192,0m dans le trou LL-22-019. Ces intersections impressionnantes définissent une forte tendance graphitique et indiquent que la zone VE a un excellent potentiel pour continuer vers le nord-ouest. Un échantillonnage supplémentaire a été effectué et les analyses sont en attente pour fermer complètement ces intervalles.

Trou UTM_mE UTM_mE Élev._m Azimuth_° Plongée_° Longueur_m LL-22-011 499286 5098374 337 60 -50 24,2 LL-22-013 499286 5098374 337 60 -50 150,0 LL-22-016 499251 5098354 337 60 -49 174,0 LL-22-019 499239 5098319 340 60 -51 192,0 LL-22-022 499170 5098268 340 60 -55 141,5 LL-22-024 499206 5098245 334 65 -50 199,0 LL-22-025 499259 5098279 347 60 -51 200,0 LL-22-026 499338 5098419 344 60 -56 153,0 LL-22-027 499359 5098380 338 60 -55 96,0 LL-22-028 499327 5098340 339 60 -52 151,7 LL-22-029 499257 5098221 352 60 -53 174,0 LL-22-030 499261 5098189 351 60 -57 174,3 LL-22-032 499321 5098219 352 60 -52 189,3 LL-22-033 499316 5098195 353 60 -52 195,0

Personne qualifiée

Le contenu technique présenté dans ce communiqué de presse a été revu par Mark Fekete, P.Géo., qui a participé activement au programme de forage de La Loutre en tant que consultant indépendant de la Société, en tant que « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

QAQC et procédures analytiques

La carotte de forage a été enregistrée et marquée pour l'échantillonnage par un géologue professionnel. Toutes les carottes ont été photographiées dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Les échantillons de carottes ont été recueillis en divisant chaque intervalle d'échantillonnage en deux dans le sens de la longueur à l'aide d'un diviseur de carottes hydraulique. Une moitié de l'intervalle a été remise dans la boîte à carottes, et l'autre moitié a été placée dans un sac en plastique avec une étiquette. Le numéro de l'étiquette a été marqué à l'encre indélébile sur l'extérieur du sac, et le sac a été scellé avec une attache en plastique. Un matériau de référence standard certifié et un blanc étaient inclus dans chaque lot de 21 échantillons. Pour l'expédition, les échantillons ont été placés dans des sacs de riz scellés individuellement avec des étiquettes de sécurité numérotées et inviolables. Les sacs de riz ont ensuite été placés sur des palettes en bois, fixés avec un emballage en plastique, et livrés par camion à Manitoulin Transport Inc. pour être expédiés à Activation Laboratories Ltd. (« Actlabs ») à Ancaster, en Ontario.

Chez Actlabs, les échantillons ont été broyés à 80 % en passant par 2 mm, puis divisés par riffle en un sous-échantillon de 250 g qui a été pulvérisé en pulpe à 95 % en passant par 105?m (Actlabs Code RX1). Les échantillons de pâte ont ensuite été analysés pour le carbone graphitique « Cg ») par digestion à l'acide chlorhydrique doux suivie d'une combustion dans un four à induction infrarouge (Actlabs Code 8Cg). Actlabs est accrédité selon l'enregistrement ISO 9001:2015 et est indépendant de la société.

À propos de Lomiko Metals Inc.

Lomiko Metals a une nouvelle vision et une nouvelle stratégie en matière d'énergies nouvelles. Lomiko est une entreprise qui a un but : une entreprise où les gens sont au premier plan et où nous pouvons créer un monde d'énergie renouvelable abondante avec des minéraux critiques canadiens et québécois pour une solution en Amérique du Nord. Notre objectif est de créer un nouvel avenir énergétique au Canada où nous augmenterons la main-d'oeuvre dans le domaine des minéraux essentiels, où nous deviendrons un partenaire et un voisin apprécié des communautés dans lesquelles nous opérons et où nous fournirons un approvisionnement sûr et responsable en minéraux essentiels.

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation pour obtenir sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des dépôts de lithium et des tendances de minéralisation.

À propos du projet graphite de La Loutre

La société détient une participation de 100 % dans son projet de développement de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation Algonquine et le territoire KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province de Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains, de type flocon, à partir de matériaux riches en matières organiques, au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié une Estimation économique préliminaire (EEP), le 29 juillet 2021 qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans et produisait chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de Cg, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent être des « informations prospectives » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier pour l'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact anticipé de COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la société sur les événements futurs et, bien que la société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflétera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles se fonde ces IP comprennent, sans s'y limiter, les suivantes le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation d'affaires entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; la capacité de fonctionner de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le domaine de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Informations prospectives » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Web. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

