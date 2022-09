De nouvelles données montrent que l'utilisation du dispositif FreeStyle Libre réduit le nombre d'hospitalisations liées au diabète chez les patients diabétiques de type 2 traités par insuline basale





Abbott présente aujourd'hui de nouvelles données issues de l'étude en vie réelle RELIEF, qui démontrent que l'utilisation du système de mesure en continu du glucose FreeStyle Libre réduit de manière significative le taux d'hospitalisations dues à des complications aigües du diabète chez les patients atteints de diabète de type 2 sous insulinothérapie basale (administration d'insuline une fois par jour).1 Ces conclusions ont été publiées dans le Journal of Diabetes Technology & Therapeutics et présentées à l'occasion de la 58e réunion annuelle de l' European Association for the Study of Diabetes (EASD).

L'étude rétrospective sur la base de données française issues du SNDS (Système National des Données de Santé) montre que parmi les 5933 personnes vivant avec un diabète de type 2 traitées par insuline basale et utilisatrices du dispositif FreeStyle Libre, le nombre d'hospitalisations liées à des complications aigues du diabète diminue de 67 % après une année d'utilisation du dispositif FreeStyle Libre. Ces résultats montrent une réduction de 75 % des hospitalisations dues à l'acidocétose diabétique, une maladie potentiellement mortelle lorsque la glycémie est trop élevée pendant trop longtemps et que la concentration en cétones augmente pour atteindre des taux dangereux dans le sang. Ils ont, en outre, mis en évidence une réduction de 44 % du nombre d'admissions liées à une hypoglycémie grave (faible taux de glycémie). De plus, l'étude montre une réduction soutenue du nombre d'hospitalisations sur une période de deux ans d'utilisation du dispositif FreeStyle Libre, que les patients soient suivis par un diabétologue ou un médecin généraliste.1

« Les résultats de l'étude RELIEF mettent en exergue l'importance du dispositif FreeStyle Libre dans la réduction des hospitalisations et complications graves liées au diabète chez les patients diabétiques de type 2 traités par insuline basale (une fois par jour) », a déclaré le professeur Jean-Pierre Riveline du Centre Universitaire du Diabète et de ses Complications, Hôpital Lariboisière. « Ces réductions sont similaires à celles observées dans la cohorte plus large des patients diabétiques de type 2 traités par plusieurs injections quotidiennes, ce qui suggère que l'utilisation du système FreeStyle Libre pourrait être proposée également aux patients diabétiques de type 2 sous traitement par insuline basale, et pas seulement aux patients sous insulinothérapie intensive. »

Lorsque la médication orale ne suffit plus à réguler la glycémie, il est possible qu'un médecin modifie le traitement du diabète et commence avec un traitement par insuline basale (administration d'insuline une fois par jour). Cependant, les études montrent que les patients atteints de diabète de type 2 qui débutent un traitement par insuline basale sont trois fois plus à risque de faire une hypoglycémie sévère. 2

La peur de l'hypoglycémie préoccupe non seulement les patients diabétiques de type 2 mais aussi leurs professionnels de santé. Cette crainte est une barrière à l'intensification du traitement et affecte la volonté du patient à suivre le traitement par insuline basale prescrit par son médecin.3,4,5 L'étude RELIEF suggère que la réduction de l'incidence des hypoglycémies et des acidocétoses diabétiques pourrait améliorer l'adhésion au traitement et aider ainsi les patients atteints de diabète à atteindre leurs objectifs glycémiques. Ceci est particulièrement pertinent pour les personnes âgées, chez qui l'hypoglycémie est associée à des risques significativement plus importants de chutes, de fractures, de démence et de mort.6

« Le fait de passer d'une médication orale à l'insulinothérapie peut avoir un impact considérable sur les patients atteints de diabète de type 2, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Bien que cette intensification du traitement soit souvent nécessaire pour un meilleur contrôle de leur taux de glucose, il peut être stressant de devoir s'injecter de l'insuline, connaissant les risques associés », a déclaré Alexander Seibold, Directeur médical Diabète chez Abbott. « Notre objectif est de faciliter les soins relatifs au diabète. C'est pour cette raison que nous mettons à disposition des solutions pour les patients leur permettant de suivre leur taux de glucose et leurs évolutions en temps réel, sur leur smartphone ou via un lecteur. Cela leur permet de détecter rapidement les variations de taux de glucose et d'ajuster leur hygiène de vie ou leur traitement, de façon plus sereine. »

Les résultats de cette étude récente s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses démontrant l'efficacité du système FreeStyle Libre dans la réduction du nombre d'hospitalisations chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 qui s'administrent plusieurs doses d'insuline par jour.9 Actuellement, FreeStyle Libre est remboursé en France pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 sous insulinothérapie intensifiée (plus de 3 injections par jour ) .

À propos de FreeStyle Libre :

Le dispositif de surveillance en continu du glucose FreeStyle Libre comprend un capteur placé à l'arrière du bras pendant une période de 14 jours maximum, un lecteur ou une application pour smartphone compatible,7 qui affiche les mesures du taux de glucose. Le système FreeStyle Libre est le dispositif de mesure en continu du glucose le plus utilisé dans le monde. Il accompagne plus de 4 millions de personnes vivant avec un diabète à travers plus de 60 pays à contrôler leur taux de glucose.8

À propos de l'étude RELIEF :

L'étude RELIEF (Real world Evidence of FreeStyle Libre : analyse de la base de données issue du SNDS en France)9, financée par Abbott, a été réalisée sur la base de données nationale française SNDS (Système National des Données de Santé), qui couvre l'ensemble de la population française (soit env. 66 millions de personnes), et qui représente la plus grande base de données homogènes et continues au monde en termes de remboursement. Cette base de données inclut au niveau individuel des informations complètes sur l'ensemble des soins, comprenant les consultations externes, les médicaments prescrits, les actes médicaux , dont les soins et diagnostics liés aux hospitalisations, les dates de décès. L'objectif de l'étude RELIEF est de comprendre l'impact de l'utilisation du système FreeStyle Libre sur les complications aigües du diabète dans la pratique courante en France, à la suite de son inscription sur la liste des produits et prestations remboursés par la sécurité sociale en juin 2017.

Cette analyse rétrospective de ce sous-groupe a été menée sur l'ensemble des Français diabétiques de type 2 sous insulinothérapie basale ayant bénéficié d'une prescription de FreeStyle Libre entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018, soit un total de 5 933 personnes. L'analyse a examiné les données de remboursement enregistrées durant les 12 mois précédant et jusqu'à 24 mois après la prescription de FreeStyle Libre. Les hospitalisations suivantes pour complications aigües de diabète ont été identifiées : hypoglycémies sévères, acidocétoses, comas et hyperglycémies9.

À propos d'Abbott :

Abbott est un leader mondial de la santé qui aide les patients à vivre pleinement toutes les étapes de leur vie. Notre gamme de technologies innovantes couvre l'ensemble des soins en améliorant la qualité de vie dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques.

Nos 113 000 collaborateurs sont au service de la population dans plus de 160 pays.

Retrouvez-nous sur : www.abbott.com, LinkedIn : www.linkedin.com/company/abbott-/, Facebook : www.facebook.com/Abbott et Twitter : @AbbottNews.

