Converge Technology Solutions annonce avoir obtenu la certification liée aux solutions zSystems et LinuxONE d'IBM pour le Canada





TORONTO et GATINEAU, QC, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer qu'elle détient maintenant la certification pour vendre et mettre en oeuvre les solutions zSystems et LinuxONE d'IBM au Canada.

IBM utilise le terme général zSystems pour tous ses ordinateurs centraux dotés de z/Architecture, le premier ayant été le z900 et le plus récent, sorti en mai 2022, se nommant le z16. Le « z » signifie zéro « temps d'arrêt », ce qui reflète la fiabilité du système. Les données traitées par les zSystems d'IBM sont cryptées par des processeurs spécialisés sur l'ensemble de l'écosystème, à l'aide d'un chiffrement de données à résistance quantique. Cela signifie que les données cryptées peuvent résister à un futur déchiffrement non autorisé utilisant l'informatique quantique. De même, LinuxONE est un serveur pour les entreprises doté d'une architecture unique conçue pour répondre aux besoins relatifs aux charges de travail essentielles. Il associe l'expérience d'IBM dans la construction de systèmes durables, sécurisés et évolutifs à l'ouverture du système d'exploitation Linux. LinuxONE fonctionne avec les serveurs zSystems d'IBM.

« Converge se réjouit à l'idée d'étendre ses capacités liées aux zSystems et à LinuxONE d'IBM au Canada, a déclaré Greg Berard, président et chef de la direction de Converge pour l'Amérique du Nord. Converge offre ces solutions à ses clients aux États-Unis depuis de nombreuses années et dispose de solides ressources techniques ainsi que d'une expertise et de connaissances approfondies sur ces produits. Nous sommes ravis de pouvoir désormais mettre ces compétences au service de nos clients canadiens et de proposer le même éventail de services et de solutions d'IBM partout en Amérique du Nord. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en oeuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

