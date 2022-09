Des gains importants pour les travailleuses et les travailleurs de la CDPDJ





MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) étaient réunis en assemblée générale pour adopter l'entente de principe touchant l'unité générale. Ce sont 99 % des membres présents à l'assemblée qui ont voté en faveur de l'entente de principe intervenue avec l'employeur.

Le syndicat a obtenu des gains importants pour améliorer les conditions de travail, dont la gestion autonome de l'horaire de travail, la possibilité de faire des semaines de 35 heures en quatre jours, plusieurs mesures pour contrer la surcharge de travail ainsi que des améliorations pour les congés. Le syndicat a aussi obtenu la parité avec le secteur public pour les augmentations salariales, les montants forfaitaires et la fin de la convention collective. À cela s'ajoute également une augmentation de la participation de l'employeur aux primes d'assurance maladie.

« Il aura fallu nous mobiliser grandement pour parvenir à obtenir une bonne entente. Les gains de cette négociation nous permettent d'atteindre nos objectifs, de moderniser les conditions de travail des personnes salariées de la CDPDJ et de les adapter à la réalité d'aujourd'hui », explique Kathrin Peter, présidente du Syndicat des employé-es de la CDPDJ.

C'est maintenant le temps de régler pour les conseillères et les conseillers juridiques

Si l'unité générale est parvenue à une entente, ce n'est pas le cas pour les conseillères et les conseillers juridiques de la CDPDJ. Plus de deux ans après l'échéance de leur convention collective, le syndicat incite l'employeur et le Conseil du trésor à mettre tous les efforts nécessaires afin de parvenir à un règlement sans délai. Pour les conseillères et les conseillers juridiques, le syndicat demande la parité avec les autres groupes de juristes du secteur public.

À propos de la FP-CSN

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et de professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent plus de 10 000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs, dont le secteur universitaire et celui de la santé et des services sociaux.

Le terme épicène professionnèles vise à représenter tous les membres de la fédération, indépendamment de leur genre.

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

