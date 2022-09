Fidelity Investments Canada s.r.i. lance un nouveau fonds d'actions mondiales à petite capitalisation





TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a annoncé le lancement du Fonds Fidelity Potentiel mondial (le Fonds).

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à petite capitalisation situées n'importe où dans le monde et vise à procurer une croissance du capital à long terme.

« Chez Fidelity, nous cherchons à offrir un large éventail de fonds aux investisseurs pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing de Fidelity Investments Canada s.r.i. Notre nouvelle stratégie en actions mondiales à petite capitalisation s'appuie sur les capacités de recherche poussées de Fidelity et sur la sélection ascendante des titres par les gestionnaires de portefeuille. »

Le nouveau fonds sera cogéré par les gestionnaires Connor Gordon et Chris Maludzinski qui chercheront à créer de la valeur en dénichant des sociétés de qualité sous-évaluées.

Principaux avantages pour les investisseurs :

Portefeuille concentré - Portefeuille de titres très prometteurs qui comprend généralement entre 40 et 80 sociétés à petite capitalisation situées n'importe où dans le monde.

Portefeuille de titres très prometteurs qui comprend généralement entre 40 et 80 sociétés à petite capitalisation situées n'importe où dans le monde. Sociétés de qualité sous-évaluées - Exposition à des occasions de placement qui sont sous-évaluées, car le marché n'a pas suffisamment réagi aux changements positifs ou a réagi de façon excessive aux changements négatifs.

Exposition à des occasions de placement qui sont sous-évaluées, car le marché n'a pas suffisamment réagi aux changements positifs ou a réagi de façon excessive aux changements négatifs. Large éventail d'occasions - Univers de placement beaucoup plus large composé de sociétés à petite capitalisation qui sont généralement moins suivies par les analystes en recherche, ce qui rend les erreurs d'évaluation plus fréquentes.

Univers de placement beaucoup plus large composé de sociétés à petite capitalisation qui sont généralement moins suivies par les analystes en recherche, ce qui rend les erreurs d'évaluation plus fréquentes. Excellent potentiel de croissance et de réévaluation à long terme - Rythme de croissance plus rapide que celui des sociétés à plus grande capitalisation, car les sociétés à petite capitalisation ont plus de marge de manoeuvre pour prendre de l'expansion.

Gestionnaires de portefeuille

Connor Gordon

Connor Gordon est l'un des gestionnaires de portefeuille de la Fiducie institutionnelle Fidelity Potentiel Petite Capitalisation mondiale offerte aux clients institutionnels de Fidelity.

M. Gordon s'est joint à Fidelity en 2009 en tant qu'analyste en recherche couvrant les secteurs des produits industriels, des technologies de l'information et des soins de santé au sein de l'équipe de recherche sur les actions canadiennes. De 2013 à 2019, il a occupé le rôle d'analyste généraliste. Il était alors responsable d'effectuer des recherches parmi tous les secteurs et les régions, en se concentrant tout particulièrement sur les titres à petite et moyenne capitalisation.

Il détient un baccalauréat en économie et en finances de l'Université Wilfrid Laurier.

Chris Maludzinski

Chris Maludzinski est l'un des gestionnaires de portefeuille de la Fiducie institutionnelle Fidelity Potentiel Petite Capitalisation mondiale offerte aux clients institutionnels de Fidelity.

M. Maludzinski s'est joint à Fidelity en 2008 en tant qu'analyste en recherche au sein de l'équipe de recherche sur les actions canadiennes. Il a couvert les secteurs de l'or, des métaux précieux, du charbon et des carburants, des services de télécommunication et de la consommation discrétionnaire. Il détient un baccalauréat en commerce spécialisé en finances de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Pour de plus amples renseignements, visitez fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 187 milliards de dollars pour nos clients (au 20 septembre 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les banques et les compagnies d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Suivez-nous sur les médias sociaux : @FidelityCanada.

Liens connexes :

http://www.fidelity.ca

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 07:30 et diffusé par :