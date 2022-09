Avec Alice, Eviation franchit une étape importante en faisant voler son premier avion électrique





Le succès du premier vol zéro-émission d'Alice marque le début d'une nouvelle ère pour l'aviation électrique

MOSES LAKE, Washington, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, un fabricant d'avions entièrement électriques, a réalisé avec succès le premier vol de son avion Alice zéro-émission, marquant un jour historique et une étape importante pour l'aviation électrique.

Alice a décollé à 7 h 10 de l'aéroport international de Grant County (MWH), et a volé pendant 8 minutes à une altitude de 3 500 pieds. Ce vol pionnier du démonstrateur technologique a fourni à Eviation des données inestimables qui lui permettront d'optimiser davantage l'avion pour la production commerciale.

« Aujourd'hui, nous embarquons vers la nouvelle ère de l'aviation : nous sommes parvenus à électrifier le ciel grâce au premier vol inoubliable d'Alice, a déclaré le PDG d'Eviation Gregory Davis. On sait désormais à quoi ressemble une aviation abordable, propre et durable pour la toute première fois, grâce à un avion à voilure fixe et entièrement électrique. Cette nouvelle étape révolutionnaire permettra de pousser l'innovation vers un transport aérien durable et transformera la circulation des passagers et des marchandises à l'avenir. »

Alice ne produit aucune émission de carbone, ce qui réduit considérablement le bruit et les coûts horaires d'exploitation par rapport aux avions légers et aux turbopropulseurs haut de gamme.

L'avenir du vol : transformer les voyages régionaux

Les avions entièrement électriques rendront les déplacements régionaux plus durables sur les plans économique et environnemental pour les entreprises et les consommateurs. Cette nouvelle génération d'avions a le pouvoir de transformer les collectivités leur permettant d'accéder à des aéroports qui ne sont actuellement pas utilisés pour des vols commerciaux en raison des nuisances sonores et des restrictions d'horaires d'exploitation. Eviation Alice est conçu pour le marché du trafic pendulaire et pour le fret aérien ; il devrait effectuer des vols entre 240 et 400 kilomètres.

Cape Air et Global Crossing Airlines, deux compagnies aériennes régionales basées aux États-Unis ont respectivement commandé 75 et 50 avions Alice. DHL Express est le premier client de fret d'Eviation, avec une commande de 12 avions Alice e-cargo. Avec cet engagement, DHL vise à établir le premier réseau express électrique, ouvrant la voie à une nouvelle ère de fret aérien zéro-émission.

« Le premier vol d'Alice représente une étape décisive pour l'industrie de l'aviation, a déclaré Dan Wolf, fondateur et président du conseil d'administration de Cape Air. Nous effectuons actuellement plus de 400 vols régionaux par jour, reliant plus de 30 villes des États-Unis et des Caraïbes. Alice peut facilement couvrir 80 pour cent de nos opérations aériennes, ce qui permettra aux collectivités que nous desservons de voyager de façon durable et sans émissions. »

« Le premier vol d'Alice confirme notre conviction que l'ère de l'aviation durable est arrivée, a déclaré Geoff Kehr, vice-président principal et responsable de la flotte aérienne internationale chez DHL Express. En commandant 12 avions Alice e-cargo, nous investissons pour atteindre notre objectif mondial d'une logistique zéro-émission. DHL prend la tête de l'industrie en introduisant de nouveaux avions-cargos plus durables sur le marché international. Alice change la donne en permettant le transport aérien longue distance zéro-émission pour la première fois. Ce vol historique marque une étape importante dans notre parcours vers la carboneutralité d'ici 2050. »

Les avions électriques constitueront un moyen de transport durable et sans émissions.

Entièrement conçu pour révolutionner le voyage

L'avion Alice tout électrique présente les caractéristiques suivantes :

Vitesse de fonctionnement maximale : 260 noeuds

Charge utile maximale : près de 1 134 kg pour la version passagers et près de 1 179 kg pour la version e-cargo

Alice est disponible en trois versions, dont une navette d'une capacité de neuf passagers, une cabine de classe affaires élégante et sophistiquée pour six passagers et une version e-cargo. Toutes les configurations prennent en charge deux membres d'équipage. La cabine de classe affaire et les variantes e-cargo sont identiques à la configuration navette, sauf pour l'intérieur.

L'avion Alice est propulsé par deux unités de propulsion électrique magni650 de magniX, les seuls systèmes de propulsion électrique éprouvés en vol à cette échelle. Parmi les autres fournisseurs clés, on peut citer AVL (support de batterie), GKN (ailes), Honeywell (système de commande de vol électrique de pointe, de contrôle de vol et d'avionique), Multiplast (fuselage), Parker Aerospace (six systèmes technologiques) et Potez (portes).

Le système de batterie de pointe d'Alice est très efficace et améliorable à l'infini, permettant des améliorations à mesure que la technologie évolue. L'avion intègre également un poste de pilotage à commande de vol électrique, plus fiable et qui permet d'éviter la redondance des systèmes.

À propos d'Eviation Aircraft

Basé dans l'État de Washington, aux États-Unis, Eviation Aircraft Inc. conçoit et fabrique des avions électriques efficaces pour faire de l'aviation une solution compétitive et durable pour la mobilité régionale des personnes et des biens. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont entièrement conçues pour le vol électrique. Veuillez consulter notre site à l'adresse www.eviation.co.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908968/Eviation_s_Alice_Achieves_Milestone_with_Fi_rst_Flight_of_All_Electric_Aircraft.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908969/Richard_F__Chandler__Chairman__Clermont_Group__Majority_Shareholder_of_Eviation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908970/magniX_Electric_Propulsion_Unit__EPU__in_Alice_Aircraft.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908971/Eviation_Alice_Commuter_Interior.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1908972/Eviation_Recently_Inked_Deal_with_GlobalX_for_50_All_Electric_Alice_Aircraft.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 07:18 et diffusé par :