La BIC lance l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de 500 millions de dollars

Accélérer les nouveaux investissements dans l'infrastructure des véhicules à zéro émission partout au Canada

TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) annonce le lancement de son Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH) pour véhicules à zéro émission (VZE) de 500 millions de dollars. L'initiative a pour objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports en accélérant le déploiement par le secteur privé des bornes de recharge de VZE à grande échelle et des stations de ravitaillement en hydrogène, de stimuler le marché pour les investissements privés et de favoriser les opportunités économiques.

La disponibilité d'une infrastructure publique de recharge et de ravitaillement constitue un obstacle reconnu à l'adoption des VZE partout au Canada. En août 2022, environ 22 000 bornes de recharge publiques et six stations de ravitaillement en hydrogène étaient installées au Canada, ce qui est nettement inférieur aux besoins prévus pour soutenir l'adoption des VZE.

Le mandat élargi de la BIC d'investir 500 millions de dollars par l'intermédiaire de l'initiative IRRH a été annoncé pour la première fois en avril 2022 dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada et du budget fédéral. Ressources naturelles Canada a également reçu un financement supplémentaire de 400 millions de dollars pour son Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).

Les deux programmes seront accessibles par le biais d'un guichet fédéral unique et les propositions qui répondent aux critères suivants seront soumises à la BIC pour examen :

Mise en oeuvre à grande échelle (de nombreux sites, dépenses totales en immobilisations de plus de 10 millions de dollars)

Réalisation par des promoteurs du secteur privé

Génération de revenus

L'initiative IRRH s'attaquera à l'incertitude quant au taux et au rythme d'adoption des VZE, et donc à l'utilisation des infrastructures, qui constitue un obstacle à des investissements importants dans les infrastructures de recharge et de ravitaillement par le secteur privé. Dans le cadre de l'initiative :

La BIC partagera le risque d'utilisation en alignant le remboursement du financement sur les niveaux d'utilisation.

Le financement comprendra plusieurs éléments visant à promouvoir une mise en oeuvre plus rapide et plus large de l'infrastructure de recharge et de ravitaillement.

En contrepartie du partage du risque d'utilisation, la BIC bénéficiera d'une participation accrue sous forme de taux d'intérêt plus élevés dans les cas où les niveaux d'utilisation dépassent les attentes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'initiative IRRH, veuillez visiter https://cib-bic.ca/fr/secteurs/infrastructures-vertes/

Les Canadiens et Canadiennes veulent faire la transition vers des véhicules à zéro émission. Le lancement de notre Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène signifie que nous sommes prêts à aller de l'avant et à accroître, de manière rapide et à grande échelle, la disponibilité de l'infrastructure de recharge dans les collectivités partout au Canada, en collaboration avec des partenaires du secteur privé. En travaillant avec RNCan, nous avons un partenaire aux vues similaires qui vise à réduire les GES dans le secteur des transports.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Les véhicules électriques ne sont pas seulement essentiels dans la lutte contre les changements climatiques, ils sont aussi la meilleure solution à la flambée des prix de l'essence. En fin de compte, les véhicules électriques sont moins chers à posséder que les automobiles à essence au cours de leur vie, et l'investissement de 500 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour appuyer l'expansion du réseau de recharge du Canada contribuera à rendre la conduite d'un véhicule électrique encore plus pratique pour un plus grand nombre de Canadiens.

Mark Zacharias, directeur exécutif, Clean Energy Canada

La BIC a lancé une Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de 500 millions de dollars.

a lancé une Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de 500 millions de dollars. Les infrastructures de recharge appuyées par la BIC demeureront admissibles au financement de RNCan dans la mesure nécessaire pour que le projet demeure viable sur le plan commercial. La collaboration de la BIC avec RNCan assurera également que le financement sous forme de contributions est dirigé vers les projets qui en ont le plus besoin.

demeureront admissibles au financement de RNCan dans la mesure nécessaire pour que le projet demeure viable sur le plan commercial. La collaboration de la avec RNCan assurera également que le financement sous forme de contributions est dirigé vers les projets qui en ont le plus besoin. Le gouvernement du Canada cherche à accélérer l'adoption des VZE pour aider à réduire les émissions du secteur des transports au Canada et a pour objectif d'ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge pour VZE et stations de ravitaillement en hydrogène partout au Canada à court terme.

cherche à accélérer l'adoption des VZE pour aider à réduire les émissions du secteur des transports au et a pour objectif d'ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge pour VZE et stations de ravitaillement en hydrogène partout au à court terme. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

