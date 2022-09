Don record à Canada Alpin et à la Fondation olympique canadienne pour les athlètes alpins, para-alpins et de ski cross





TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - La Fondation olympique canadienne et Canada Alpin sont heureuses d'annoncer la réception d'un don de 1,3 million de dollars de la part de M. Timothy Dattels, président du conseil d'administration de Canada Alpin. Il s'agit du plus grand don philanthropique personnel destiné au ski alpin de compétition de l'histoire canadienne. Ce don viendra en aide aux athlètes canadiens de ski alpin, para-alpin et de ski cross.

Timothée Dattels est partenaire de la société d'investissement mondiale TPG et un ancien associé directeur de TPG Asia. Avant de se joindre à TPG en 2004, il a été associé et directeur général de Goldman, Sachs & Co. M. Dattels a été nommé par le premier ministre Justin Trudeau pour représenter le Canada au Conseil consultatif des gens d'affaires de la Coopération économique Asie-Pacifique. Il préside également le conseil d'administration du Jackson Laboratory et est administrateur fondateur de la Kingfisher Foundation.

« Je suis fier d'appuyer nos athlètes de classe mondiale et de contribuer à alléger le fardeau financier lié à la compétition, a souligné M. Dattels. L'action philanthropique est essentielle au succès du ski de compétition au Canada. On ne répétera jamais assez combien il est important de donner. »

Grâce à ce don généreux, les athlètes de Canada Alpin bénéficieront des meilleures conditions qui soient, à savoir un encadrement de haut niveau, des entraînements, du personnel de soutien et d'autres services essentiels pour les amener à concourir aux niveaux olympiques et paralympiques.

« Le don de Tim Dattels transformera le ski alpin de compétition au Canada et laisse entrevoir un brillant avenir pour cette discipline dans notre pays, a déclaré Jacqueline Ryan, directrice générale de la Fondation olympique canadienne et cheffe de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien. Il s'agit d'un geste inspirant qui aidera de nombreux athlètes à représenter le Canada sur la scène mondiale et à poursuivre leurs rêves olympiques. »

Après trois saisons marquées par une refonte organisationnelle, Canada Alpin peut compter sur un conseil d'administration compétent composé de chefs d'entreprise et de philanthropes, d'une nouvelle équipe de direction et d'entraîneurs de haut niveau. La fédération s'est dotée d'un plan stratégique ambitieux en vue de faire du Canada une nation de premier plan dans le domaine du ski de compétition. Elle a également réitéré son engagement à instaurer un climat sain, rassurant et inclusif pour la pratique du sport. La saison dernière, les équipes canadiennes de ski alpin, para-alpin et de ski cross ont connu leurs meilleurs résultats en plus d'une décennie et cherchent à poursuivre sur cette lancée en vue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 de Milan-Cortina.

« Nos athlètes ont besoin d'un accompagnement constant et de qualité tout au long de leur parcours pour rivaliser avec les meilleurs au monde, notamment aux Jeux olympiques et paralympiques, a déclaré Thérèse Brisson, présidente et directrice générale de Canada Alpin. Nous remercions chaleureusement Tim pour ce don sans précédent et pour les qualités de leadership dont il fait preuve. Son don transformera le visage du ski au Canada pour le bien des athlètes, des équipes et des entraîneurs de Canada Alpin. Tim souhaite que son geste inspire davantage de Canadiens à se joindre à #CANskiteam pour aider nos athlètes dans leur quête de podiums sur la scène mondiale. »

À propos de la Fondation olympique canadienne

La Fondation olympique canadienne est l'endroit où le pouvoir du sport, notre fierté nationale et l'impact de la philanthropie se donnent rendez-vous pour faire du rêve olympique une réalité. En tant qu'organisme de bienfaisance officiel d'Équipe Canada et du Comité olympique canadien, nous visons à inspirer les Canadiens à croire en leur propre potentiel, grâce au sport et aux valeurs olympiques. Pour plus d'informations et savoir comment encourager le mouvement olympique canadien, visitez olympique.ca/fondation.

À propos de Canada Alpin

Canada Alpin est l'organisme qui régit le ski alpin, para-alpin et le ski cross de compétition au Canada, ainsi que la formation, la certification, les assurances ainsi que le respect du code de déontologie des entraîneurs canadiens. Grâce à l'appui de précieux partenaires corporatifs ainsi que du Gouvernement du Canada, du programme À nous le podium, du Comité olympique canadien et de l'Association canadienne des entraîneurs, Canada Alpin forme des athlètes olympiques, paralympiques, de championnats du monde et de Coupe du monde. Elle promeut également ces disciplines en leur offrant une vitrine inspirante dans la communauté des skieurs.

