Quatre-vingt-un pour cent des Canadiens craignent une récession au cours des trois prochains mois, selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Les résultats de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances de ce trimestre révèlent que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par une récession, l'inflation et la hausse des coûts de consommation. Quatre-vingt-un pour cent des Canadiens ont dit craindre une récession d'ici la fin de l'année et, au cours des trois derniers mois, les trois quarts (75 pour cent) ont déclaré que leurs inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté. Plus de 75 pour cent des Canadiens estiment que leur situation financière est menacée par l'augmentation des factures d'épicerie (81 pour cent) et du prix de l'essence (76 pour cent).

Les inquiétudes varient considérablement selon la génération. Les Canadiens plus âgés se disent plus inquiets que les jeunes générations. Entre 45 et 64 ans, 79 pour cent ont déclaré que leurs préoccupations concernant l'inflation ont augmenté au cours des trois derniers mois, contre 66 pour cent des personnes âgées de 18 à 24 ans et 73 pour cent des personnes âgées de 25 à 34 ans.

En réaction à l'augmentation du coût de la vie, 77 pour cent des Canadiens ont déclaré qu'ils modifiaient leur mode de vie, notamment en retardant les gros achats (34 pour cent), en remboursant leurs dettes (30 pour cent) et en réduisant leurs dépenses de vacances (27 pour cent).

« Alors que le coût de la vie et des produits de première nécessité augmente et qu'une possible récession imminente est en vue, il est compréhensible que les préoccupations des Canadiens augmentent également, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments et accroissement de la clientèle, Services bancaires aux particuliers, BMO. Il est important, maintenant plus que jamais, d'examiner ses finances, d'établir un budget et de gérer activement sa trésorerie pour éviter les dépenses imprévues. Un conseiller financier de BMO peut aider les clients à mettre en place un plan adapté à leurs besoins particuliers pour naviguer dans une période économique incertaine et continuer à améliorer leurs finances. »

Comparativement à la même période l'an dernier, les Canadiens adultes sont beaucoup moins nombreux à croire qu'ils améliorent leurs finances (baisse de quatre points, à 34 pour cent). Depuis la même période l'an dernier, la baisse de confiance est particulièrement marquée à Vancouver où la confiance a chuté de 10 pour cent, à seulement 14 pour cent de Vancouverois se disant confiants quant à leur situation financière. À Toronto, la confiance a chuté de 5 points pour s'établir à 37 pour cent et, à Montréal, elle reste inchangée à 43 pour cent. Cependant, près de trois Canadiens sur quatre (72 pour cent) pensent avoir suffisamment d'économies pour faire face à une urgence, ce qui représente une amélioration par rapport aux deux derniers trimestres (67 pour cent) et à l'année dernière (68 pour cent).

« Les craintes d'une récession pourraient se concrétiser, les ménages canadiens doivent donc se préparer, surtout si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, pour maîtriser l'inflation », a ajouté Sal Guatieri, économiste principal, BMO.

Meilleures pratiques pour aider les Canadiens à gérer les périodes d'inflation et de ralentissements économiques

La plupart des Canadiens comprennent l'importance d'avoir un budget; toutefois, il y a de la place pour l'amélioration, car l'indice révèle que 25 pour cent des Canadiens ne suivent pas leur évolution financière. Ce chiffre est le plus élevé chez les personnes âgées de 45 à 54 ans, soit 31 pour cent.

BMO propose les conseils suivants pour aider les Canadiens à continuer à améliorer leurs finances :

Utilisez les outils et les applications bancaires numériques pour vous aider à suivre vos habitudes de dépenses : Environ la moitié des Canadiens (48 pour cent) ont déclaré que les outils bancaires mobiles les ont aidés à améliorer leurs finances. L'appli Services mobiles BMO offre des capacités numériques visant à aider nos clients à améliorer leurs finances, notamment le programme Objectifs d'épargne, le Gestionnaire de paiements automatiques, Mon info BMO et SuiviArgent BMO.





Parlez à un conseiller financier qui peut vous aider à revoir et à ajuster votre budget pour tenir compte de la hausse des coûts et vous aider à épargner en cas d'urgence. Un expert peut vous aider à vous assurer que vos objectifs d'épargne et de dépenses sont toujours sur la bonne voie ou à élaborer un plan d'épargne et de retraite.





Reportez les achats importants, comme les appareils électroménagers ou les voitures. Certaines augmentations de prix peuvent être temporaires, auquel cas il peut être intéressant d'attendre.





, comme les appareils électroménagers ou les voitures. Certaines augmentations de prix peuvent être temporaires, auquel cas il peut être intéressant d'attendre. Passez en revue les paiements mensuels, comme les factures d'assurance et les abonnements mensuels, pour vous assurer que vous en avez pour votre argent.

Ces conclusions sont tirées du dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances, un sondage trimestriel réalisé par BMO et Ipsos qui mesure le sentiment des Canadiens en matière de confiance financière. Le sondage a été réalisé du 27 juillet au 29 août 2022.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

La recherche en ligne a été menée au Canada et aux États-Unis du 27 juillet au 29 août 2022. Un échantillon de n=3 402 adultes âgés de 18 ans et plus aux États-Unis (y compris des suréchantillons de n=300 à Chicago, Indianapolis et Milwaukee), et un échantillon de n=3 404 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada (y compris des suréchantillons de n=300 à Montréal et Vancouver, et de n=302 à Toronto) ont été recueillis.

À propos de BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

