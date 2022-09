La NACO publie le rapport annuel 2022 sur les anges financiers au Canada, en collaboration avec des universitaires, investisseurs et entrepreneurs de premier plan





TORONTO, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la National Angel Capital Organization (NACO) publie son rapport annuel sur les anges financiers au Canada. Le rapport de cette année analyse les investissements effectués par les anges canadiens qui ont totalisés 262,1 millions de dollars, soit une reprise record par rapport au creux de 102,9 millions de dollars atteint lors de la pandémie en 2020.



Pour la première fois de son histoire, la NACO a tiré parti de sa plateforme internationale pour mettre en lumière les réalisations de 27 femmes pionnières à l'avant-garde de l'économie de l'innovation au Canada. Le fait de partager les histoires de ces femmes leaders tout au long du rapport contribuera à accélérer le changement, tout en célébrant une réalisation remarquable identifiée par la NACO : une augmentation de 50 % de la participation des femmes aux activités des anges financiers depuis 2019.

Autre première historique, une coalition de hauts dirigeants de l'ensemble de l'économie de l'innovation a contribué à l'élaboration du rapport. On y compte notamment Mike Wessinger, fondateur de la licorne PointClickCare, Dinaro Ly, chef des partenariats d'innovation chez Interac Corp, Jérôme Nycz, vice-président exécutif chez BDC Capital, et Stephen Stewart, directeur général, fusions et acquisitions chez TD Securities.

« Au nom de l'économie de l'innovation du Canada, je remercie sincèrement les 27 femmes pionnières mises en lumière dans notre rapport, les dizaines de leaders de l'écosystème qui ont siégé à notre comité d'examen, ainsi que le vaste réseau de membres et de partenaires communautaires de la NACO qui ont tous joué un rôle essentiel dans l'élaboration de ce document » , a déclaré Claudio Rojas, chef de la direction de la National Angel Capital Organization. « J'aimerais également souligner la contribution de l'auteur principal de notre rapport, le Dr Colin Mason, professeur d'entrepreneuriat à l'Adam Smith Business School de l'Université de Glasgow. La recherche révolutionnaire du Dr Mason est un cadeau pour l'économie de l'innovation au Canada et dans le monde entier. »

Afin de maximiser son impact sur l'économie de l'innovation au Canada, le rapport annuel de la NACO sera distribué à plus de 20 000 destinataires, dont des organismes d'investissement, des établissements universitaires et des consulats de commerce international, entre autres.

Dans le cadre de la recherche qui sous-tend l'élaboration de ce rapport, la NACO a cerné un certain nombre de domaines nécessitant des changements. Ceux-ci vont des obstacles systémiques auxquels sont confrontés les fondateurs issus de la diversité, à l'isolement régional que l'on retrouve dans l'économie de l'innovation au Canada. Pour relever ces défis et bâtir un Canada meilleur, la NACO annoncera le lancement de nombreuses initiatives transformatrices au cours des douze prochains mois.

« La NACO a décidé de mettre en valeur les réalisations des femmes chefs de file de l'économie de l'innovation afin de refléter son engagement à favoriser leur avancement et à être un instigateur de changements importants qui auront un réel impact sur les gens, » a déclaré Claudette McGowan, cofondatrice de The Firehood et partenaire générale du Phoenix Fire Fund. « L'Initiative pour les femmes entrepreneurs de la NACO partage la mission fondamentale du Phoenix Fire Fund, soit d'augmenter le nombre de femmes entrepreneurs qui créent des entreprises à forte croissance. »

Parmi la coalition nationale de leaders qui ont contribué au rapport de la NACO on y retrouve également la Silicon Valley Bank. Son propre rapport récemment publié intitulé The Future of Climate Tech, identifie également la technologie climatique comme étant un secteur émergent en plein changement, qui recèle d'opportunités et qui est d'une importance vitale.

« Nous sommes fiers de nous associer à la NACO et d'avoir contribué au rapport de cette année. Nous voyons un potentiel incroyable dans la capacité de la NACO à soutenir la croissance et de veiller à l'arrivée à maturité de l'économie propre du Canada, » a déclaré Sheila Solby, responsable du marketing pour le Canada à la Silicon Valley Bank. « La NACO a la capacité unique de combler les lacunes critiques en matière d'éducation dans l'écosystème du capital-risque, tout en réduisant les obstacles qui freinent les investissements dans les technologies émergentes. Le rapport de la NACO fournit la preuve de sa capacité à mener le changement, et nous sommes impatients de travailler avec la NACO pour aider à construire un avenir plus durable et plus inclusif pour le Canada et le reste du monde. »

Téléchargez le rapport 2022 de l'OCNA sur les anges financiers au Canada ici.

À propos de la National Angel Capital Organization

Les membres de la National Angel Capital Organization (NACO) ont investi 1,38 milliard de dollars dans plus de 1 900 entreprises canadiennes. Constituée en 2002, la NACO est l'association professionnelle des anges financiers du Canada et la seule plateforme nationale pour les collectifs d'anges financiers et les centres d'innovation qui soutiennent les entrepreneurs canadiens. Le réseau national de la NACO comprend 4 200 anges investisseurs, 50 incubateurs et accélérateurs, et 45 groupes d'anges. https://nacocanada.com/ .

Partenaires et contributeurs à la collecte de données

Grâce à la contribution d'organisations et de fonds d'investisseurs providentiels de premier plan à travers le pays, le rapport annuel de la NACO sur les anges financiers au Canada suit les tendances importantes en matière d'investissement, analyse l'évolution de l'investissement providentiel au sein de l'économie de l'innovation au Canada et permet d'informer l'élaboration de programmes et de politiques.

En 2021, l'écosystème de l'investissement providentiel au Canada a déclaré un montant record d'investissements, totalisant 262,1 millions de dollars. Au cours des 12 dernières années, les investisseurs providentiels canadiens ont investi un montant cumulé de 1,38 milliard de dollars. Le rapport fait également état d'un changement dans le paysage des anges, les femmes représentant désormais 27 % des membres des organisations d'anges canadiens. Ceci représente une augmentation de 13 % par rapport à 2020, et une augmentation d'environ 60 % par rapport aux années 2019 et 2018.

Plus de 40 organisations et entreprises de l'écosystème d'innovation au Canada ont soutenu la collecte de données, le développement et l'examen du rapport de cette année.

