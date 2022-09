/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et les États-Unis seront les hôtes du Forum public sur les Grands Lacs 2022, et le ministre Guilbeault y participera/





NIAGARA FALLS, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que du 27 au 29 septembre 2022, Environnement et Changement climatique Canada sera l'hôte du Forum public sur les Grands Lacs en collaboration avec l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, prononcera le mot de bienvenue et participera à une discussion informelle avec Debra Shore, administratrice de la région 5 au sein de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, et Glen Hare, chef régional de l'Ontario. L'ordre du jour se trouve ici.

Activité : Mot de bienvenue et discussion informelle Date : Le mercredi 28 septembre 2022 Heure : Mot de bienvenue : 8 h 55 (HAE)

Discussion informelle : de 9 h 05 à 9 h 45 (HAE) Lieu : Hôtel Crowne Plaza - Fallsview Niagara Falls (Ontario) ou sur Zoom

Les représentants des médias sont invités à y assister en personne ou en mode virtuel. Il suffit de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Remarque : Les représentants des médias peuvent assister aux séances, mais ne pourront pas poser de questions.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 06:00 et diffusé par :