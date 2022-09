Un investissement de 13 millions de dollars US par ABB?pour agrandir sa présence au Canada





Cet investissement au Québec constitue le deuxième agrandissement d'une installation d'ABB au Canada au cours des 12 derniers mois

L'agrandissement de l'usine permettra de répondre à la demande grandissante des centres de données et des autres secteurs

Appuyer la stratégie de cinq ans pour améliorer et accroître les opérations



MONTRÉAL, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB investit 13 millions de dollars US dans son installation de fabrication de la division Produits d'installation à Iberville dans Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, pour augmenter la capacité de production et établir une installation de recherche et développement dans son centre d'excellence mondial pour la fabrication de chemins de câbles. Cela permettra d'appuyer la demande mondiale grandissante, particulièrement dans le secteur des centres de données. Il s'agit du deuxième investissement de plusieurs millions de dollars d'ABB dans un site canadien au cours des 12 derniers mois.

L'installation d'Iberville compte 300 employés, y compris des spécialistes en production, en ingénierie et en qualité qui conçoivent et fabriquent des chemins de câbles pour le marché nord-américain, ainsi que pour les clients internationaux. L'intégration de nouvel équipement automatisé, de la technologie en robotique d'ABB et d'un laboratoire de conception avancé, en plus de l'agrandissement de plus de 32 500 pieds carrés, devraient propulser la capacité de production du site actuel de 102 000 pieds carrés de plus de 30 %. C'est à l'installation d'Iberville que l'on fabrique notamment les embases Microlectric®, les structures métalliques Superstrut® et les commutateurs à haute tension Joslyn®, assemblés pour nos clients des services publics électriques.

« Le tout dernier investissement d'ABB?fait partie d'une stratégie de cinq ans pour faire progresser nos capacités numériques et favoriser l'innovation continue », explique Matthias Heilmann, président de la division Produits d'installation du secteur d'activité Électrification d'ABB. « Développer la capacité de production, intégrer de nouvelles technologies et rassembler nos équipes de conception du produit et d'ingénierie renforce davantage notre capacité à offrir des solutions intelligentes, sécuritaires et durables à nos clients canadiens et internationaux ».

« Cet investissement marque la prochaine étape de notre engagement envers notre croissance au Canada », explique Alain Quintal, vice-président et directeur général de la division Produits d'installation du secteur d'activité Électrification d'ABB au Canada. « Miser sur notre héritage et sur l'expertise de notre équipe nous permet de continuer à fournir des résultats à nos clients et à offrir des occasions de carrière flexibles pour être un employeur de choix pour la communauté au sein de laquelle nous oeuvrons depuis plus d'un siècle ».

ABB a auparavant annoncé un investissement de 12 millions de dollars dans son installation de fabrication de la division Produits d'installation à Pointe-Claire, au?Canada. Ces investissements font partie d'une stratégie de cinq ans visant à intégrer de nouveaux processus numériques et l'automatisation afin d'améliorer et de renforcer l'efficacité et la durabilité au sein de ses opérations.

Au sein du secteur d'activité Électrification se trouve la division Produits d'installation d'ABB, anciennement Thomas & Betts, qui est un chef de file mondial en conception, en fabrication et en marketing de produits utilisés pour gérer la connexion, la protection et la distribution de l'énergie électrique dans les applications industrielles, de construction et des services publics. Avec une gamme de produits comportant plus de 200 000 articles sous plus de 38 marques de commerce de première qualité, les solutions de la division Produits d'installation d'ABB sont disponibles partout où l'on utilise de l'électricité.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique et chef de file mondiale qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Riche d'un passé marqué par plus de 130 ans d'excellence, la réussite d'ABB est possible grâce à ses quelque 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com.

