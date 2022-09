/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence du premier ministre François Legault/





Des enseignantes exprimeront leurs préoccupations quant à l'état de l'école publique

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les personnes représentantes des médias à un rassemblement d'une cinquantaine d'enseignantes et enseignants de tous les secteurs, notamment du primaire comme madame Mélanie Hubert, présidente de la FAE, à l'occasion d'une conférence du premier ministre du Québec, François Legault, organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, au Palais des congrès.

Monsieur Legault présentera sa vision concernant l'avenir du Québec au milieu des affaires de la métropole. Or, les enseignantes et enseignants sont préoccupés par l'état de l'école publique et souhaitent se faire entendre.



AIDE-MÉMOIRE



QUOI : Manifestation au Palais des congrès, avant la conférence de François Legault,

le premier ministre du Québec



QUI : Une cinquantaine d'enseignantes et d'enseignants, dont Mélanie Hubert,

la présidente de la FAE, qui répondra aux questions des médias



QUAND : Mercredi 28 septembre 2022 à 6 h 45



LIEU : Intersection des rues Viger et Saint-Urbain (sud-ouest),

Palais des congrès de Montréal

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

