Koolboks lève 2,5M $ en fonds Seed pour développer la réfrigération en Afrique





PARIS, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Koolboks, entreprise de réfrigération solaire qui propose des solutions frigorifiques solaires abordables aux entreprises en Afrique, boucle un premier tour de table avec une levée de fonds en Seed de 2,5M$, mené par Aruwa Capital Management avec la participation d'Acumen, PG Impact (Verein), All On, GSMA, et d'autres investisseurs. Cela porte le total d'investissements de la société à 3,5 M$, à date. Koolboks mobilisera ces capitaux pour impulser son expansion au Nigéria - qui inclut le renforcement de ses équipes pour ses activités B2C, et la construction d'une usine d'assemblage local. L'entreprise a également ouvert une filiale au Kenya en juillet 2022.

Fondée en France en 2018, Koolboks s'appuie sur la combinaison de l'eau et de l'ensoleillement dont bénéficie l'Afrique abondamment, pour créer une solution capable de réfrigérer jusqu'à quatre jours en l'absence d'électricité et de soleil. Via l'alliage efficient de ressources naturelles, Koolboks démocratise l'accès à la réfrigération en intégrant une technologie de paiement à l'usage (Pay-as-you-Go), qui permet aux particuliers comme aux micro et petites entreprises, à partir de 10 dollars par mois, d'acquérir un appareil solaire. Les unités Koolboks peuvent servir de réfrigérateur, de congélateur, ou de source d'éclairage au domicile ou en boutique. Elles comprennent 2 lampes LED et des ports USB pour l'alimentation des téléphones portables ? ce qui rend le produit d'autant plus utile en zones hors-réseau. Koolboks distribue sa gamme dans 16 pays dont 13 en Afrique subsaharienne*.

Koolboks aspire à contribuer drastiquement à la réduction du gaspillage alimentaire et des émissions de gaz à effet de serre. Sa technologie à base de glace thermique réduit les émissions de CO2 en supplantant l'usage du diesel et en incorporant le réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement. Le marché de la réfrigération hors-réseau est estimé à 4,4 Md$ et affiche une croissance de 7 % selon la coalition Efficiency for Access. Avec près de 770 millions de personnes en Afrique subsaharienne sans accès fiable à l'électricité - dont seuls 17 % disposent de réfrigération - Koolboks ambitionne de réduire l'iniquité d'accès à une énergie propre et fiable.

Ayoola Dominic, PDG de Koolboks, souligne « Le manque d'accès à l'énergie, le coût d'achat et d'alimentation des générateurs, et le coût relativement élevé de la réfrigération entravent l'accès de bon nombre d'entreprises et de foyers africains à la réfrigération. Nous croyons que les personnes peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles grâce aux énergies naturelles ? celles du soleil, du vent, de l'eau qui abondent autour de nous. C'est un gain pour le peuple, pour nous, pour nos investisseurs et pour la planète.

"Nous sommes impatients de travailler avec quelques-uns des investisseurs les plus impactants mondialement, pour accroître le nombre d'utilisateurs en Afrique et ailleurs. Il était aussi important pour nous de collaborer avec des investisseurs d'impact locaux tels qu'Aruwa Capital Management, qui sont au fait des dynamiques du marché et de la demande après avoir opéré sur le continent depuis de nombreuses années ; leur expérience et leur réseau seront précieux à notre développement. »

Adesuwa Okunbo Rhodes, PDG d'Aruwa Capital Management, ajoute "Nous avons été impressionnés par la solution innovante de Koolboks qui va au-delà de la réduction du gaspillage alimentaire ? la détermination de son équipe à garantir l'accès aux énergies renouvelables en zones hors-réseau va de pair avec la survie de nombreux secteurs et petites entreprises ; mais aussi avec l'égalité économique de genre. L'accès équitable à une énergie propre et fiable est clé pour réduire les inégalités de genre dans les zones rurales et nous avons hâte de voir l'essor de Koolboks contribuer à l'équité économique pour des millions de femmes dans toute l'Afrique. »

Des millions de personnes en Afrique ? et d'autres marchés émergents ? pâtissent quotidiennement de réseaux électriques nationaux irréguliers, tant dans les foyers et entreprises ruraux qu'urbains. Il est difficile pour certains de mener leurs activités, sans exploiter de petits générateurs diesel toxiques. Koolboks souhaite contribuer aux efforts des Nations en vue de l'Objectif de Développement Durable 7, et impulser les entreprises dans des secteurs aussi divers que la santé, l'alimentation ou la restauration, grâce à ses solutions de réfrigération innovantes.

Contact : Deborah Gael - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1908835/koolboks_logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 05:07 et diffusé par :