La fin du jetable? - ANYX lance son nouvel article de vapotage durable « ANYX GO »

SHENZHEN, Chine, 28 septembre 2022 /CNW/ - Après le lancement d' ANYX Pro en juin 2022, la marque axée sur l'utilisateur vient de révéler sa toute nouvelle solution de rechange aux produits de vapotage jetables, le ANYX GO.

ANYX GO a été conçu en tenant compte de l'environnement et de la convivialité, soulignant que la pollution est le problème numéro un des produits de vapotage jetables actuels sur le marché.

Dangers liés aux produits de vapotage jetables

Les produits de vapotage jetables entraînent une grande quantité de piles usagées, ce pour quoi ANYX se bat grâce à une pile réutilisable dans le modèle ANYX GO. De plus, ces produits de vapotage jetables non conformes ont été livrés directement aux clients, ce qui pose des problèmes de sécurité. Dans la plupart des cas, ces produits illégaux contreviennent à la réglementation gouvernementale.

Pour sauver notre planète, ANYX GO et son objectif

Le progrès en matière de protection de l'environnement est au coeur de la marque ANYX depuis le stade de la conception, et l'entreprise a des étapes et des objectifs clairs pour les années à venir. L'objectif d'ANYX est de créer un avenir sans carbone, avec un projet de recyclage des dosettes commençant d'ici 2023. Il vise à être 100% recyclable d'ici 2025.

La dosette de 2 ml d'ANYX GO a été conçue pour offrir un coup de gorge doux et riche avec chaque bouffée grâce au matériau de coton biologique bien choisi et à la technologie de traitement spéciale. Le corps de l'unité d'ANYX GO est fait d'aluminium anodisé pour créer une option de vapotage fiable et durable.

L'équipe d'ANYX tenait à créer quelque chose d'important sur le plan environnemental pour le marché du vapotage , sans compromettre la qualité dans aucun domaine. C'est la raison pour laquelle l'accent a été mis sur la fiabilité, la durabilité et la qualité d'utilisation. L'objectif était de toujours créer un produit haut de gamme qui non seulement met un sourire sur le visage des clients d'ANYX, mais aussi un sourire sur le visage de dame Nature.

Sensit Coil, une technologie de vapotage de pointe

À l'avenir, ANYX prévoit continuer d'innover et de créer encore plus de produits et de technologies de pointe et axés sur les utilisateurs pour l'avenir du vapotage. Une technologie de vapotage novatrice d'ANYX Global - La technologie Sensit Coil consiste à garder les normes environnementales et de qualité du vapotage au coeur de chaque étape franchie pour assurer une expérience de qualité supérieure et durable.

