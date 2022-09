Syngenta lance le premier outil numérique commercial au monde pour détecter les nématodes nuisibles grâce aux images satellite





Les nématodes qui se nourrissent des racines des plantes peuvent causer des dommages importants aux cultures, entraînant des milliards de dollars de dégâts. Aujourd'hui, Syngenta Crop Protection, un leader mondial de l'innovation agricole, lance la première solution numérique commerciale au monde pour diagnostiquer les infestations de nématodes phytoparasites dans les cultures de soja en analysant des photographies prises par des satellites. Cela marque une percée dans la gestion de ce ravageur dévastateur et illustre l'accent mis par Syngenta sur la fourniture d'un portefeuille en expansion de solutions numériques et d'agriculture de précision aux agriculteurs du monde entier.

Les nématodes phytoparasites sont des parasites microscopiques vivant dans le sol qui se nourrissent des racines des plantes, ouvrant la voie à d'autres infections fongiques et menaçant la santé des plantes, la qualité des récoltes et le rendement. Ces nématodes nuisibles sont à l'origine de 150 milliards de dollars de pertes de récoltes dans le monde chaque année.

Le nouvel outil numérique utilise un algorithme unique et exclusif pour analyser les images de champs obtenues par satellite, ce qui lui permet d'identifier les zones de fortes infestations de nématodes phytoparasites dans les cultures et d'estimer les pertes potentielles causées par ces parasites microscopiques. Grâce à cet outil, les agriculteurs peuvent apporter des ajustements rapides à leurs pratiques de gestion des champs, ce qui leur permet d'éviter les pertes de rendement et d'optimiser l'utilisation des intrants, améliorant ainsi la durabilité de leurs exploitations.

Syngenta commercialisera d'abord ce service auprès des producteurs de soja au Brésil, où l'entreprise propose déjà une gamme étendue de solutions numériques avancées. Le soja est l'une des cultures les plus importantes au monde pour son rôle vital dans la production alimentaire, et le Brésil représente environ 35 % de la production mondiale de soja. Au Brésil, les nématodes phytoparasites sont à l'origine de pertes de production de soja estimées à plus de 5,4 milliards de dollars par an. Jusqu'à présent, la menace des nématodes nuisibles est restée largement invisible et insuffisamment comprise. Selon les estimations, les agriculteurs brésiliens perdent jusqu'à 30 % de leur rendement dans les zones fortement infestées.

"Les nématodes qui dévastent les cultures sont une menace majeure pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire, et Syngenta utilise des solutions numériques de pointe pour aider à combattre ces parasites", a déclaré Jeff Rowe, président de Global Crop Protection. "Nous sommes ravis de lancer ce produit au Brésil, et il existe un grand potentiel pour étendre cette solution à d'autres pays et cultures et transformer les capacités de prise de décision des agriculteurs."

Cette innovation unique en son genre est l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs années avec la startup AgTech Gamaya SA, basée en Suisse et issue de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui associe son expertise hautement spécialisée dans le développement d'algorithmes aux connaissances agronomiques et culturales de Syngenta. Syngenta intègre cette solution numérique avancée dans sa propre plateforme technologique numérique, CROPWISETM.

"Chez Syngenta, nous continuerons à investir dans l'apprentissage automatique et la science des données, afin de développer d'autres offres révolutionnaires pour les agriculteurs", a déclaré Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer du groupe Syngenta. « Cette technologie est un excellent complément à notre plateforme CROPWISETM, qui connecte déjà numériquement près de 200 millions d'acres de terre, et souligne notre engagement à investir et à nous associer avec des fournisseurs de l'espace AgTech ».

L'introduction de l'outil numérique de diagnostic et de cartographie des nématodes intervient au moment où Syngenta lance mondialement la technologie TYMIRIUM®, son nématicide et fongicide de nouvelle génération destiné aux semences et au sol, qui peut aider les agriculteurs à maximiser le rendement des cultures tout en préservant la biodiversité et la santé des sols.

À propos de Syngenta

Syngenta est l'un des leaders mondiaux de l'agriculture, composé de Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de classe mondiale et à des solutions de culture innovantes. Nos technologies permettent à des millions d'agriculteurs dans le monde de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta. Dans plus de 100 pays, nous travaillons à transformer la façon dont les cultures sont produites. Par le biais de partenariats, de collaborations et du Good Growth Plan, nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à oeuvrer pour une agriculture régénératrice, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir un impact. Pour en savoir plus, visitez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.

Suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/Syngenta, www.twitter.com/SyngentaUS et sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/syngenta.

La protection des données est importante pour nous. Vous recevez cette publication sur la base juridique de l'article 6 paragraphe 1 lit. f GDPR ("intérêt légitime"). Toutefois, si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations sur Syngenta, il vous suffit de nous envoyer un bref message informel et nous ne traiterons plus vos données à cette fin. Vous pouvez également trouver plus de détails dans notre déclaration de confidentialité.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives, qui peuvent être identifiées par des termes tels que "s'attendre à", "vouloir", "potentiel", "plans", "perspectives", "estimé", "viser", "en bonne voie" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations peuvent être soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces déclarations. Pour Syngenta, ces risques et incertitudes comprennent les risques liés aux procédures judiciaires, aux autorisations réglementaires, au développement de nouveaux produits, à l'intensification de la concurrence, au risque de crédit des clients, aux conditions générales de l'économie et du marché, à la conformité et à l'assainissement, aux droits de propriété intellectuelle, à la mise en oeuvre de changements organisationnels, à la dépréciation des actifs incorporels, à la perception par les consommateurs des cultures et organismes génétiquement modifiés ou des produits chimiques de protection des cultures, aux variations climatiques, aux fluctuations des taux de change et/ou des prix des matières premières, aux accords d'approvisionnement à source unique, à l'incertitude politique, aux catastrophes naturelles et aux violations de la sécurité des données ou autres perturbations des technologies de l'information. Syngenta n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles afin de refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou d'autres facteurs.

©2022 Syngenta. Rosentalstrasse 67, 4058 Bâle, Suisse.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 02:05 et diffusé par :