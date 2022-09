Le géant mondial des licences ARTiSTORY lance sa toute première plateforme de vente au détail : ARTiSTORY Collections





La boutique en ligne vendra des produits lifestyle de marque inspirés d'oeuvres d'art de grands musées mondiaux et d'institutions culturelles du monde entier.

Le lancement intervient à un moment de forte croissance pour ARTiSTORY qui se prépare à développer son activité de vente au détail et à annoncer plusieurs nouveaux accords de licence avec des marques et des musées.

LONDRES, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ARTiSTORY , expert mondial en licences de propriété intellectuelle artistique et culturelle, est ravi d'annoncer sa nouvelle activité de vente au détail de marque, avec le lancement aujourd'hui de la première plateforme ARTiSTORY Collections ( https://artistorycollections.com ). La boutique en ligne, ouverte dans le monde entier à l'exception de la Chine, proposera une grande variété de produits de mode, d'articles pour la maison, de cadeaux et de papeterie de marque provenant de grands musées et institutions culturelles du monde, tels que la National Gallery de Londres, le Museum of Fine Arts de Boston, le Brooklyn Museum de New York, avec des plans pour ouvrir des magasins éphémères à l'avenir.

Natasha Dyson, cofondatrice et directrice des licences à ARTiSTORY, a commenté : « Nous sommes incroyablement privilégiés de détenir des droits de licence mondiaux sur les collections de nombreuses organisations culturelles de premier plan dans le monde. En partenariat avec elles, nous développons des designs contemporains et tendance inspirés de leurs collections pour les produits que nous mettons sur le marché avec ARTiSTORY Collections. Loin d'être des tableaux collés sur des souvenirs, le magasin propose aux acheteurs des produits lifestyle soigneusement conçus et qui plaisent à toutes les tranches d'âge. »

Les produits disponibles sur ARTiSTORY Collections présenteront tous des designs de la collection croissante de designs sur mesure d'ARTiSTORY inspirés des collections de leurs musées partenaires et informés par les dernières données sur les tendances. Les dernières collections de designs d'ARTiSTORY, révélées au monde entier de la marque et de la distribution la semaine dernière lors du lancement semestriel de leur guide de style, comprenaient trois nouveaux thèmes :

Mythical Wonderland , inspiré de célèbres peintures de déesses romaines et grecques (Museum of Fine Arts, Boston et National Gallery, Londres) ainsi que d'objets précieux de la Grèce antique (Musée Benaki, Athènes).

, inspiré de célèbres peintures de déesses romaines et grecques (Museum of Fine Arts, et National Gallery, Londres) ainsi que d'objets précieux de la Grèce antique (Musée Benaki, Athènes). Around the World , qui comprend les peintures maritimes de John Singer Sargent (Brooklyn Museum, New York ) et les peintures vénitiennes de Caneletto (Musée national Thyssen-Bornemisza, Madrid ), entre autres.

, qui comprend les peintures maritimes de (Brooklyn Museum, ) et les peintures vénitiennes de Caneletto (Musée national Thyssen-Bornemisza, ), entre autres. Modern Mix Up, inspiré par certains des artistes les plus célèbres du XXe siècle, comme les oeuvres emblématiques de Mondrian et Kandinsky (Centre Pompidou, Paris ).

De plus, le thème éternel Gathering of the Greats a été rafraîchi avec de nouvelles ressources inspirées de maîtres classiques tels que Vincent van Gogh, Albert Durer, Claude Monet et Leonardo da Vinci.

Le lancement d'ARTiSTORY Collections intervient à un moment de forte croissance pour ARTiSTORY qui continue d'obtenir des droits principaux pour davantage de musées partenaires mondiaux et annonce de nouveaux partenariats avec des marques. Les projets récents incluent :

Un partenariat entre le Museum of Fine Art de Boston et la marque chinoise Tecno pour le lancement d'un nouveau téléphone intelligent inspiré des oeuvres de Mondrian au Musée ;

et la marque chinoise Tecno pour le lancement au Musée ; L'octroi de licences pour les héritages culturels anciens de la ville de Dunhuang, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé sur la route de la soie, pour les utiliser dans un nouvel épisode de l'influent jeu mobile chinois, Clash of Kings ;

de l'influent jeu mobile chinois, Clash of Kings ; Le lancement en Chine d'une série d'objets de collection numériques inspirés d'oeuvres d'art du Brooklyn Museum de New York ;

; Et la collaboration avec la marque de chaussures TOMS sur une nouvelle gamme de produits mettant en vedette des illustrations de Frida Kahlo .

ARTiSTORY travaille également avec Jinjiang Group, l'un des plus grands groupes hôteliers au monde, pour lancer une chambre d'hôtel à thème innovante utilisant la propriété intellectuelle de Dunhuang. Ils développent également un certain nombre d'événements de divertissement géolocalisé (LBE), y compris des expositions thématiques et des magasins éphémères qui combinent des expériences multisensorielles, d'apprentissage et de shopping.

ARTiSTORY Collections marque la première étape de l'ambition d'ARTiSTORY d'étendre son activité de vente au détail avec des plateformes de marque en Chine et des concepts de distribution supplémentaires offrant aux amateurs d'art chevronnés une expérience de vente au détail plus spécialisée et haut de gamme, lancés dans les prochains mois.

Yizan He, cofondateur et PDG d'ARTiSTORY, a commenté : « Le lancement de la nouvelle activité d'ARTiSTORY intervient à une période de croissance passionnante pour ARTiSTORY alors que de plus en plus d'institutions culturelles et de marques mondiales reconnaissent le potentiel des licences de propriété intellectuelle artistique et culturelle non seulement pour augmenter les revenus et les ventes, mais aussi pour proposer aux personnes du monde entier des produits et des expériences uniques qui les inspirent et les ravissent. Nous sommes très impatients de faire découvrir les collections ARTiSTORY au monde entier. »

À propos d' ARTiSTORY

ARTiSTORY est un spécialiste des licences de propriété intellectuelle artistique et culturelle avec des capacités uniques de transformation des « artefacts en marchandises » et de narration via le contenu numérique, habilité par des équipes à Londres, Barcelone, Boston, Shanghai, Pékin et Singapour.

ARTiSTORY s'associe aux plus grands musées et organisations culturelles du monde pour développer des programmes de licence avec des détaillants mondiaux et des marques grand public internationales.

Notre vision est d'étendre la portée de nos partenaires culturels pour engager un public mondial plus large via un programme de licences complet qui comprend des licences B2B, de la vente au détail en ligne, des expositions hybrides / numériques et des expériences immersives, soutenues par des récits qui ravissent notre public cible. ARTiSTORY bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle et de l'investissement commercial de Sinofaith IP Investment Company (SIPIC), une société d'investissement spécialisée dans la propriété intellectuelle artistique et culturelle.

Pour plus d'informations, visitez www.artistorybrands.net .

