Contentsquare lance Speed Analysis, une capacité Find & Fix, dans le cadre de la surveillance de l'expérience digitale (DEM) panoramique, pour aider les entreprises à optimiser la performance des sites et les conversions





Contentsquare, le leader mondial en analytique de l'expérience digitale, lance aujourd'hui une nouvelle capacité qui permet aux entreprises de mieux comprendre l'impact de la vitesse d'un site internet sur l'expérience client et les conversions et par conséquent, d'améliorer sa performance. La nouvelle capacité de surveillance de l'expérience digitale (DEM) de Contentsquare combine aussi bien la surveillance de l'utilisateur réel que la surveillance synthétique de Speed Analysis pour donner aux marques un diagnostic complet de la vitesse et de l'interaction de l'utilisateur, y compris les indicateurs Core Web Vitals.

Avec des attentes client toujours croissantes, la capacité de fournir des expériences digitales intuitives, harmonieuses et rapides est la clé de la survie de l'entreprise et de la croissance des revenus. Selon les statistiques publiées par Google, les chances d'un rebond augmentaient de 32 % lorsque le temps de chargement d'une page passait d'une à trois secondes. La nouvelle capacité DEM de Contentsquare, faisant partie de son offre du produit Find & Fix, fournira aux équipes tous les renseignements dont elles ont besoin pour optimiser les temps de chargement et accélérer le parcours du client.

"Les premières impressions sont cruciales, ce qui est confirmé en observant un taux de rebond de 50 % à travers l'industrie. Quelle première impression donnez-vous lorsque votre site Internet est lent et ne répond pas ? La combinaison de la surveillance de l'utilisateur réel et de la surveillance synthétique de Speed Analysis signifie que vous pouvez résoudre le problème de vitesse du site sous tous les angles et fournir aux clients une meilleure performance Internet", a déclaré Lucie Buisson, Chief Product Officer, Contentsquare. "La surveillance de l'expérience digitale (DEM) devrait être une priorité pour toutes les marques qui souhaitent optimiser leur expérience sur le Web et respecter le temps que les clients leur accordent", a continué Buisson.

La combinaison de la surveillance de l'utilisateur réel, de la surveillance synthétique et de l'expérience digitale de Speed Analysis démontre comment la performance internet est au centre des affaires et de l'informatique, et que cette combinaison de l'analyse et des renseignements peut aider à consolider le travail commun des affaires et de l'informatique en vue de développer des stratégies innovatrices qui fourniront la meilleure expérience digitale aux clients.

La surveillance synthétique a de nombreux avantages qui vous permettent de suivre la vitesse du site dans le temps et d'évaluer la performance de votre site Internet par rapport à celui de vos concurrents. En mesurant les interactions d'utilisateurs réels, la surveillance de l'utilisateur réel Speed Analysis ajoute une perspective critique pour comprendre comment la performance du site affecte l'expérience, la conversion et les revenus.

"La surveillance de l'utilisateur réel de Speed Analysis est l'ultime moyen de quantifier comment un site lent ou une performance améliorée peut affecter le comportement du client, ainsi que la croissance digitale. Elle permet aux marques de détecter les goulots d'étranglement insoupçonnés de la performance, de faire ressortir les opportunités d'optimisation et de limiter l'impact négatif sur le revenu. La surveillance synthétique, grâce à son côté entièrement configurable et à sa stabilité dans le temps, est parfaite pour établir une fondation et une évaluation de votre vitesse par rapport aux sites concurrents. En plus, vous recevez des conseils précis pour accélérer votre navigation. En combinant les deux, la surveillance de l'expérience digitale de Contentsquare vous permet d'obtenir les meilleurs renseignements, en tant que partie de la suite intégrée comprenant également l'analyse du comportement de la page, du parcours et de la revue de la session," a déclaré Damien Jubeau, Senior Product Manager, Contentsquare.

L'impact de la performance internet sur l'expérience utilisateur digitale et sur l'activité est prouvé, comme le montre l'offre Find & Fix de Contensquare, pour quantifier l'impact sur les revenus de chaque seconde de chargement de page, comprendre la cause racine technique des problèmes de conversions et accompagner l'identification, la validation, la quantification et le reciblage des utilisateurs confrontés à des problèmes. Find & Fix de Contensquare comporte également des capacités de découverte, comme la rediffusion des sessions, la cause racine technique, la recherche textuelle, l'analyse des erreurs, la quantification de l'impact, la surveillance de l'utilisateur réel et la surveillance synthétique Speed Analysis.

Les cinq indicateurs clés d'analyse de la vitesse compris dans cette publication sont : Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID), Cumulative Layout Shift (CLS), Time to First Byte (TTFB) et First Contentful Paint (FCP). Ces indicateurs aident à améliorer Core Web Vitals, SEO et l'acquisition du trafic organique extrêmement critique aujourd'hui. Pour consulter ces cinq indicateurs et d'autres perspectives Speed Analysis de Contentsquare, ou pour en apprendre plus sur la surveillance de l'utilisateur réel et synthétique Speed Analysis, veuillez consulter https://contentsquare.com/product-tour-speed-analysis/.

À propos Contentsquare:

Contentsquare donne la puissance pour rendre le monde digital plus humain. Sa plateforme fondée sur l'IA offre des renseignements riches et contextuels sur les comportements des clients, leurs sentiments et leurs intentions, à chaque point de contact de leur parcours, permettant ainsi aux entreprises de créer plus d'empathie et un impact durable. Contentsquare, leader mondial en analyse d'expérience digitale, aide les marques partout dans le monde à transformer leur façon de faire des affaires, leur permettant de prendre des mesures au niveau de l'entreprise et de construire la confiance du client avec la sécurité, la confidentialité et l'accessibilité. Plus de 1 000 marques leaders utilisent Contentsquare pour développer leur activité, offrir plus de satisfaction au client et avancer vers une agilité croissante dans un monde en perpétuel changement. Ses perspectives alimentent l'expérience client sur plus d'un million de sites internet dans le monde. Créé à Paris et avec des bureaux partout dans le monde, Contentsquare a levé 1,4 milliard USD en financements auprès des plus grands investisseurs, y compris des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, Sixth Street et SoftBank Vision Fund 2. Pour en savoir plus, consultez www.contentsquare.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 01:15 et diffusé par :