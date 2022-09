Capitolis fera une présentation au TradeTech FX 2022





Capitolis, la société technologique qui réinvente les marchés financiers, participera au TradeTech FX, le plus grand événement FX buy-side en Europe. C'est la première année que Capitolis sera présente à l'événement.

Ben Tobin, VP principal de Capitolis, responsable pour l'Europe/optimisation de portefeuille, rejoindra un panel de leaders du secteur FX mercredi 28 septembre à 12h55, heure locale, pour expliquer comment les règles de marges non compensées (UMR) et l'approche standardisée pour le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR) ont impacté le bureau de négociation et la structure du marché FX, et pour formuler des prédictions sur l'influence quelles pourraient avoir sur d'autres produits FX à l'avenir.

"Nous avons été un partenaire et un fournisseur des services d'optimisation aux banques, fonds spéculatifs, et gestionnaires d'argent réel au cours de ces cinq dernières années", déclare Ben Tobin, VP principal, Capitolis, responsable pour l'Europe/optimisation de portefeuille. "Nous avons déjà aidé nos clients à réduire des trillions de valeurs notionnelles depuis le début de 2022, y compris l'optimisation entre les banques et leur clientèle variée."

Les participants au TradeTech FX peuvent visiter le stand #5 pour parler des innovations que Capitolis commercialise en rapport avec les UMR, la SA-CCR et l'optimisation de la relation courtier-client; suivez nos démonstrations de produits; et parlez aux dirigeants de Capitolis, y compris Ben Tobin et Evelina Rosenstein, qui seront à Amsterdam.

Depuis le lancement du service d'optimisation SA-CCR multilatérale optimisée par la technologie de Capitolis début 2022, le service a été adopté par 12 des plus grandes banques au monde et a été reconnu comme une source majeure de solutions de besoins en capitaux basées sur la SA-CCR.

Pour le reste de l'année, Capitolis se concentrera sur l'intégration d'un éventail plus large de banques, fonds spéculatifs et gestionnaires d'actifs pour ses exercices d'optimisation planifiés et pour continuer de renforcer les avantages pour le réseau élargi. Les avancées en matière d'algorithmes généreront de meilleurs résultats pour les clients actuels et nouveaux.

Plus tôt dans l'année, Capitolis a été nommé "Best Compression/Optimization Service for FX" aux FX Markets e-FX Awards, en juin 2022, qui rendent hommage aux entreprises qui excellent dans les opérations de change électroniques grâce à leur compétence, dévouement et créativité.

À PROPOS DE CAPITOLIS

Nous estimons que les marchés financiers peuvent et doivent être au service de chacun. Capitolis est la tech qui repense comment les marchés de capitaux fonctionnent en éliminant les contraintes de capital et en améliorant l'accès à des opportunités de capital et d'investissement plus diversifiées. S'appuyant sur une technologie avancée et une expertise financière approfondie, Capitolis conçoit des solutions financières pionnières qui stimulent la croissance de banques mondiales et régionales, ainsi que des investisseurs institutionnels. Capitolis reçoit le soutien de capital-risqueurs de calibre mondial, notamment Canapi Ventures, 9Yards Capital, SVB Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Index Ventures, Sequoia Capital, Spark Capital, et S Capital, ainsi que de banques mondiales de premier plan, comme J.P. Morgan, Citi et State Street.

Créée en 2017, notre équipe apporte des décennies d'expérience dans le lancement de startups, technologies et services financiers à succès. La société connaît une croissance soutenue et dispose de bureaux à New York, Londres et Tel Aviv. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.capitolis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

