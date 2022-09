Talos renforce ses équipes en Europe et aux États-Unis avec des recrutements clés dans le domaine des ventes et du développement commercial





Le principal fournisseur de technologie d'actifs numériques institutionnels poursuit son expansion et ajoute trois nouveaux membres à son équipe

NEW YORK, Septembre 28, 2022 /PRNewswire/ -- Talos , le premier fournisseur de technologie de trading d'actifs numériques institutionnels, a annoncé aujourd'hui trois recrutements clés - Frank van Zegveld en tant que chef des ventes EMEA, Matt Houston en tant que directeur de la réussite des clients et Hillary Conley en tant que directrice du développement commercial. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de l'expansion mondiale de l'équipe de Talos, dans la foulée du tour de financement de série B de 105 millions de dollars plus tôt cette année , qui valorise Talos à 1,25 milliard de dollars.

Frank van Zegveld apporte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du trading, de l'investissement et de la technologie TradFi. Il a précédemment dirigé les ventes et le développement commercial au niveau mondial chez Solid Trading et Lucera Financial Infrastructures. Dans son nouveau rôle chez Talos, van Zegveld sera chargé de développer la forte présence et la base de clients de l'entreprise dans la région EMEA afin de stimuler la croissance future des revenus. Il rejoindra officiellement Talos en octobre 2022 et sera basé à Amsterdam.

Matt Houston arrive chez Talos avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des marchés financiers. Basé à Londres, Houston a passé plus de 11 ans à travailler pour les solutions de trading d'entreprise de Bloomberg. Houston a également travaillé pour l'Australian Securities Exchange et le London Stock Exchange dans des fonctions de développement commercial et de gestion des comptes. En tant que directeur du succès des clients de Talos, Houston sera responsable de la croissance de notre base de clients dans la région EMEA, alors que la suite de produits Talos s'étend et ouvre de nouvelles opportunités.

Hillary Conley rejoint Talos en tant que directrice du développement commercial, basée au bureau de l'entreprise à New York. Conley sera chargée d'exécuter la stratégie de mise sur le marché de Talos, d'établir des partenariats et de stimuler la croissance future des revenus. Avant de rejoindre Talos, Conley a passé cinq ans sur les marchés des crypto-monnaies chez Gemini en tant que directrice du développement commercial et quatre ans chez Bloomberg à divers postes de développement commercial. Elle est titulaire d'un diplôme en finance de l'université de Géorgie.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces trois personnes talentueuses au sein de l'équipe Talos, alors que nous continuons à étendre notre présence en matière de ventes et de développement commercial dans le monde entier », a déclaré Anton Katz, fondateur et PDG de Talos. « Le leadership étendu et l'expertise sectorielle de ces nouvelles recrues nous permettront d'établir des relations durables alors que nous continuons à développer notre présence mondiale dans la région EMEA et au-delà. Nous sommes ravis d'accueillir Frank, Hillary et Matt dans notre équipe ! »

À propos de Talos

Talos alimente les stratégies de trading d'actifs numériques à l'échelle mondiale. Conçue par une équipe possédant une expérience inégalée dans la mise en place de systèmes de trading institutionnels, la plateforme Talos bénéficie de la confiance des acteurs du marché les plus importants et les plus sophistiqués ainsi que de leurs clients finaux pour ses performances, sa fiabilité et sa sécurité. Son réseau croissant de services - plateforme de négociation, place de marché, données et analyses, outils de gestion de portefeuille et de règlement, tous proposés directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services en marque blanche - permet à des clients de tous types d'effectuer des transactions de bout en bout sans se soucier des risques inutiles liés aux intermédiaires ou des conflits d'intérêts potentiels. Talos a des bureaux à New York, en Europe et à Singapour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.talos.com .

