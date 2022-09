Globee® Awards lance un appel mondial à candidature pour les prix d'entreprise





Organisateur des principaux programmes mondiaux de prix et classements d'entreprise, Globee® Awards accepte à présent les candidatures pour les prix annuels de l'Excellence commerciale.

Pour plus d'informations sur les Globee Business Awards et sur les modalités de candidature, rendez-vous sur: https://globeeawards.com/business-awards/.

Le prestigieux programme annuel des Globee® Business Excellence Awards rend hommage à ce qui se fait de mieux en matière de performance organisationnelle, produits et services, innovations, équipes exécutives et de direction, accomplissements des femmes en entreprise et métiers, études de cas et déploiements réussis, communications, relations publiques et campagnes marketing, gestion de produits, sites web, blogs, livres blancs, vidéos, publicités, créativité, programmes partenaire, et programmes de satisfaction client dans chaque grand secteur à l'échelle mondiale.

Les particuliers et les organisations aux quatre coins du monde peuvent déposer leur candidature pour la reconnaissance d'accomplissement locaux, régionaux et nationaux.

Retrouvez les lauréats des années précédentes ici: https://globeeawards.com/business-awards/winners/

Un panel mondial de juges composé d'exécutifs et de professionnels représentant un large spectre de secteurs déterminera les lauréats. Les lauréats seront présentés lors d'une cérémonie à laquelle assisteront les finalistes, les vainqueurs, les juges et des pairs sectoriels.

Les experts sectoriels et les utilisateurs finaux ou les consommateurs de produits et services peuvent participer au processus de notation. Les modalités d'inscription en tant qu'expert sectoriel et pour aider en tant que juge sont disponibles sur https://globeeawards.com/business-awards/#judge

À propos des Globee Awards

Les Globee Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes et concours: American Best in Business Awards, Business Excellence Awards, CEO World Awards® - Leadership Awards, Cyber Security World Awards®, Disruptor Company Awards, Golden Bridge Awards®, Information Technology World Awards®, Sales, Marketing, Customer Success, & Operations Awards, et Women World Awards®. Plus d'informations sur les Globee Awards sur https://globeeawards.com

