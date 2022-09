Prosimo renforce sa collaboration avec AWS et rejoint le programme ISV Accelerate pour aider les clients d'AWS à accroître leur transformation en termes de cloud d'entreprise





Prosimo, la société spécialisée dans l'infrastructure d'expérience applicative, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint le programme Accelerate d'Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV), un programme de vente conjointe destiné aux partenaires AWS qui proposent des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s'y intégrant. Le programme aide les partenaires AWS à générer de nouvelles opportunités commerciales en mettant directement en relation les ISV participants avec l'organisation des ventes AWS. Prosimo ne cesse de travailler en étroite collaboration avec AWS sur des intégrations techniques innovantes et de mise sur le marché. Cela inclut la récente intégration avec AWS Cloud WAN qui permet aux entreprises de construire une solution de transit élastique et évolutive pour la connectivité et la segmentation interrégionale avec sa solution autonome de réseau multicloud.

La vente conjointe avec AWS permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients et assure un engagement mutuel de la part d'AWS et des partenaires, ce qui permettra à Prosimo de satisfaire et de dépasser les besoins de ses clients. Cette annonce souligne la vision et l'architecture de la société pour mettre en place un réseau multicloud autonome, permettant aux entreprises d'accélérer la transformation du cloud et les résultats commerciaux positifs. En plus de l'intégration avec AWS Cloud WAN, l'approfondissement de la relation avec AWS comprend des intégrations pour AWS Peering, AWS Direct Connect, AWS Global Transit Gateway, AWS Global Accelerator, et de nombreux autres services cloud-native d'AWS.

« Nous nous sommes lancés très tôt dans un pari stratégique consistant à travailler en étroite collaboration avec AWS et à construire une intégration poussée s'appuyant sur des constructions cloud-natives qui nous permettent de nous adapter très facilement à un large éventail de cas d'utilisation », a déclaré Ramesh Prabagaran, PDG de Prosimo. « Notre base de clients mutuels, en pleine expansion, continue de bénéficier de ces efforts qui offrent un modèle de connectivité cloud-native beaucoup plus simple, nécessaire pour accélérer la transformation du cloud qui alimente les entreprises modernes. »

L'organisation AWS Sales et l'AWS Partner Network (APN), une communauté internationale de partenaires qui s'appuient sur AWS pour créer des solutions et des services pour les clients, peuvent atteindre davantage d'entreprises et débloquer de nouveaux modèles de vente. Grâce à l'orchestration native du cloud, les partenaires qui intègrent Prosimo Full Stack Transit bénéficient davantage de la portabilité et de l'extensibilité rapides pour les nouveaux produits et services d'AWS et du grand écosystème du cloud.

Prosimo délivre une infrastructure multicloud simplifiée pour les parcours cloud distribués d'entreprise. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à l'infrastructure intégrée de Prosimo. Cette pile combine mise en réseau dans le cloud, performance, sécurité, observabilité et gestion des coûts, le tout alimenté par des informations sur les données et des modèles d'apprentissage machine, dotés d'une mise en réseau autonome dans le cloud, afin de réduire la complexité et le risque. Les entreprises axées sur le cloud, y compris celles du F100, ont adopté Prosimo pour déployer avec succès des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficience opérationnelle, et accélérer la délivrance de résultats commerciaux. Prosimo est adossé à du capital-risque de plusieurs investisseurs de renom, parmi lesquels General Catalyst, WRVI Capital, et Blackrock. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.prosimo.io.

