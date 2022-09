Recurly optimise sa solution de reconnaissance des revenus, offrant aux entreprises de vente par abonnement une solution d'automatisation de processus comptables complexes





Recurly, Inc., plateforme leader en gestion des abonnements et en facturation pour les marques à forte croissance, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de LeapRev, une solution mondiale de comptabilisation et de prévision des revenus. L'acquisition permettra d'offrir une solution unique pour la gestion des abonnements, la facturation récurrente et la gestion des revenus, permettant ainsi aux clients de Recurly de se concentrer davantage sur la croissance, dans un contexte de normes de comptabilisation et de déclaration des revenus de plus en plus complexes et en constante évolution.

"Recurly est la solution de gestion de la facturation récurrente pour les plus grandes marques mondiales. Le succès de nos clients repose en partie sur la capacité de Recurly à supporter des modèles de tarification à la demande plus granulaires. La tendance vers plus de flexibilité dans les modèles de tarification engendre un besoin accru d'automatisation de la comptabilité", a déclaré Dan Burkhart, PDG et cofondateur de Recurly. "Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe talentueuse de LeapRev et de proposer une solution de pointe pour automatiser la comptabilisation des revenus des entreprises d'abonnement les plus performantes du monde."

Les exigences relatives à la comptabilisation des revenus évoluent sans cesse, exigeant notamment des paiements internationaux et la comptabilisation de plusieurs devises. Grâce à l'acquisition de LeapRev, nous améliorons le potentiel de comptabilisation des revenus de la plateforme Recurly, en simplifiant les processus complexes de comptabilisation des revenus associés aux contrats d'abonnement, notamment selon les directives du FASB (ASC 606/340-40/842) et de l'IASB (IFRS 15). Les clients de Recurly auront également la possibilité de simplifier la gestion de leurs revenus à travers un ensemble diversifié de monétisation et de tarification, et de comptabiliser aisément les changements de contrat, tels que les remises sur volume, les ventes incitatives, les ventes croisées, les remboursements, les retours, les annulations, les résiliations et les adaptations de prix.

"Nous sommes très heureux de proposer des solutions de gestion des revenus plus élaborées. Grâce à notre nouvelle solution, nos clients seront en mesure de répondre aux exigences de reporting et de conformité, tout en améliorant l'intelligence et la prévisibilité des revenus pour les entreprises proposant un ensemble complexe de modèles de tarification et d'utilisation", a déclaré Jonas Flodh, Chief Product Officer chez Recurly. "En intégrant cette fonctionnalité supplémentaire à la plateforme de gestion des abonnements et de facturation Recurly, nous consolidons encore davantage notre capacité à automatiser le processus de clôture, ainsi qu'à fournir des informations et des prévisions sur les revenus au sein d'une grande variété d'industries."

Fondée par une équipe de professionnels du secteur, la plateforme de LeapRev propose une application de gestion des revenus de nouvelle génération permettant d'automatiser les normes comptables des clients.

"Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de Recurly et de poursuivre notre mission visant à simplifier la complexité de la gestion des abonnements", a déclaré Aswin Kurella, cofondateur de LeapRev.

"Il s'agit d'une puissante alliance pour assurer le développement des entreprises à forte croissance", a déclaré Seshagiri Chilukuri, cofondateur de LeapRev.

Recurly propose une plateforme d'abonnement flexible et évolutive destinée à soutenir le commerce par abonnement de milliers de marques dans le monde. Recurly accompagne les entreprises dans la croissance de leurs abonnements en optimisant l'expérience du client tout en réduisant les coûts d'exploitation liés à la gestion de la facturation et des paiements récurrents.

Des milliers d'entreprises innovantes dans le domaine des médias numériques, du streaming, de l'édition, du SaaS, de l'éducation, des biens de consommation et des services professionnels font confiance à Recurly pour dégager une croissance transformationnelle grâce aux abonnements. La plateforme intégrée tout-en-un de Recurly simplifie l'automatisation de la facturation des abonnements à grande échelle et permet aux équipes de gérer et d'optimiser le cycle de vie de leurs clients en toute simplicité. Des entreprises déterminantes, telles que Sling, Twitch, BarkBox, FabFitFun, Paramount, Lucid, et Sprout Social, font confiance à Recurly pour la gestion de milliards de dollars de revenus récurrents, pour pérenniser leur facturation récurrente et la gestion de leurs revenus, et pour le recouvrement de millions de dollars de revenus perdus du fait du désabonnement. Créée en 2009, Recurly est basée à San Francisco, et dispose de bureaux à Boulder et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://recurly.com.

