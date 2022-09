FourKites annonce un investissement stratégique de 10 millions USD de Mitsui & Co. pour transformer les chaînes d'approvisionnement en Asie-Pacifique





Société de premier plan dans la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites annonce aujourd'hui un investissement de 10 millions USD par Mitsui & Co., Ltd. qui vise à élargir les offres de FourKites dans la région APAC. Cet investissement englobe la première phase d'une relation stratégique continue entre FourKites et Mitsui, que les deux sociétés envisagent d'officialiser d'ici la fin de l'année.

L'investissement réalisé par Mitsui dans FourKites marque l'aboutissement d'un effort d'un an entre les deux entreprises, qui incluait une diligence raisonnable exhaustive, par Mitsui, de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Etant donné les offres de premier choix et les antécédents avérés de FourKites dans la région, Mitsui envisage d'investir d'importantes ressources pour y élargir la couverture de FourKites, y compris les ventes, le service à la clientèle, la localisation des opérations et des produits, qui aboutira à une solution hyper localisée pour ce marché. Ce partenariat stratégique, qui mettra initialement l'accent sur le Japon, devrait être élargi conjointement à l'ensemble de la zone APAC.

Suite aux investissements stratégiques de FedEx, Zebra Technologies, Volvo Group Venture Capital AB et Qualcomm Ventures, LLC ces deux dernières années, Mitsui est le tout dernier géant de l'industrie à user de son influence sur FourKites. Mitsui est un conglomérat mondial composé de 16 unités commerciales dans 63 pays. La société s'appuie sur ses implantations à l'international et sur ses ressources réseaux et informations pour poursuivre ses activités multilatéralement - des ventes de produits au développement des infrastructures internationales, en passant par la logistique et le financement international, et au-delà.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes de nous associer à FourKites pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et renforcer l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des industries et pays de la zone APAC," a déclaré John Kenichi Kogiku, directeur général de la Division commerciale Solutions numériques chez Mitsui. "FourKites et Mitsui partagent la même culture de l'innovation, de l'intégrité et de la collaboration, ainsi qu'une vision plus large de la transformation des chaînes d'approvisionnements mondiales. Nous sommes impatients de travailler avec FourKites pour atteindre nos objectifs communs via la numérisation et l'automatisation."

Lancée conjointement avec Mitsui, cette initiative constitue la toute dernière évolution stratégique de l'expansion de FourKites en région APAC. La société effectue actuellement le suivi des expéditions internationales dans 44 pays et territoires de la zone. Ces 12 derniers mois, FourKites a enregistré:

une augmentation de 240% du nombre d'expéditions suivies

une augmentation de 91% du nombre de nouveaux clients en région APAC

une augmentation de 70% du nombre de transporteurs suivant des cargaisons en région APAC

une augmentation de 30% du nombre de ports suivis en région APAC, pour un total atteignant désormais 270 ports

une augmentation de 315% du nombres d'installations suivies en région APAC, pour un total atteignant désormais 7 000 installations

"Considérée comme formant une plateforme logistique internationale, les entreprises de la zone APAC réalisent d'importants investissements en faveur de la transformation de la chaîne d'approvisionnement," a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. "Etant donné cette trajectoire de croissance, c'est pour nous un honneur que Mitsui nous ait choisis comme partenaire, pour apporter des niveaux de visibilité inégalés à la région APAC. Nous sommes ravis d'accueillir Mitsui au sein de notre centrale de réseaux d'investisseurs stratégiques travaillant ensemble pour révolutionner les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier."

L'investissement de Mitsui dans FourKites fait suite à plusieurs investissements stratégiques majeurs de la part de grandes entreprises ayant investi dans Mitsui pour encourager l'avenir des chaînes d'approvisionnement numériques. En juin, FourKites a annoncé avoir bénéficié d'un investissement stratégique de FedEx, qu'elle envisage d'utiliser pour développer FourKites X, une plateforme de visibilité améliorée qui transforme les chaînes d'approvisionnement mondiales via des aperçus de données des réseaux des deux entreprises. En 2021, FourKites a annoncé avoir bénéficié d'investissements stratégiques de Qualcomm Ventures, LLC, Volvo Group Venture Capital AB et Zebra Technologies, dont les dirigeants, à la pointe de l'industrie, collaborent pour bâtir des chaînes d'approvisionnement mondiales automatisées, interconnectées et collaboratives, couvrant le transport, les entrepôts, les magasins, les camions et plus.

À propos de FourKites

Principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites® prolonge la visibilité au-delà du simple transport, puisqu'elle s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,8 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale et transporteur, et en couvrant plus de 200 pays et territoires, FourKites allie des données en temps réel à un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser l'intégralité de leurs chaînes d'approvisionnement. Plus de 1 100 marques parmi les plus établies au monde, dont 9 des 10 géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus réactives, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

A propos de Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) est une société internationale de trading et d'investissement au portefeuille commercial diversifié couvrant environ 63 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Océanie. Mitsui emploie environ 5 500 collaborateurs et déploie ses talents dans le monde entier pour identifier, développer et susciter l'expansion des entreprises, en collaboration avec un réseau international de partenaires de confiance. Mitsui a bâti un solide portefeuille commercial de base diversifié couvrant l'industrie des ressources en minéraux et en métaux, de l'énergie, des machines et les infrastructures, et des produits chimiques.

Capitalisant sur ses points forts, Mitsui a continué de se diversifier, au-delà de ses principales activités-piliers rémunératrices, pour créer

de la valeur à plusieurs niveaux, dans de nouveaux domaines novateurs, y compris les solutions énergétiques, la santé et la nutrition, ainsi que par le biais d'une orientation stratégique vers les marchés asiatiques à forte croissance. Cette stratégie vise à tirer parti de perspectives de croissance en exploitant des mégas tendances mondiales: durabilité, santé et bien-être, numérisation et pouvoir grandissant du consommateur.

Mitsui possède un héritage de longue date en Asie, où la société a établi un portefeuille stratégique diversifié d'entreprises et de partenaires qui lui offrent un fort avantage différentiel, fournissent un accès exceptionnel à l'ensemble des partenaires internationaux présents dans la région connaissant la croissance la plus rapide au monde, et renforcent son portefeuille international. Pour en savoir plus à propos des activités de Mitsui & Co, veuillez visiter www.mitsui.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 20:05 et diffusé par :