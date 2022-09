O-RAN ALLIANCE annonce les thèmes clés de l'Open RAN Summit @ Fyuz, le Global PlugFest Fall 2022 et un nouvel ensemble de démonstrations O-RAN





O-RAN ALLIANCE:

Thèmes clés à l'Open RAN Summit @ Fyuz 2022 abordés par l'O-RAN ALLIANCE

L'Open RAN Summit @ Fyuz, organisé par O-RAN ALLIANCE et Telecom Infra Project, se déroulera à Madrid les 25-26 octobre 2022. En tant que partenaire principal de l'événement, O-RAN ALLIANCE proposera des thèmes clés et invitera des conférenciers parmi les plus érudits.

Suivez l'événement pour connaître les dernières actualités sur:

La coopération O-RAN ALLIANCE et TIP

Des opérateurs reconnus du monde entier montreront comment ils relèvent les défis Open RAN et font avancer les déploiements

Options et réalités de cloudification Open RAN

Accomplissements et défis du côté approvisionnement Open RAN, et perspectives sur l'évolution de la chaîne de valeur

Grande variété de chemins de déploiement Open RAN conçus pour répondre aux besoins variés des opérateurs

La méthode de tests et d'intégration est cruciale pour le succès de l'Open RAN

D'où vient toute l'effervescence pour les RAN Intelligent Controllers et comment un écosystème optimisé génère-t-il une valeur personnalisée pour les opérateurs?

Et de nombreux autres thèmes lors de sessions en groupe

L'Open RAN Summit @ Fyuz est organisé de manière attrayante en combinant des sessions spécifiques à des expériences culinaires. Inscrivez-vous sur www.fyuz.events.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 est lancé avec 6 antennes en Asie, Europe et Amérique du Nord

Les PlugFests mondiaux O-RAN ALLIANCE représentent une plateforme majeure permettant la progression efficace de l'écosystème O-RAN par le biais de tests et d'intégrations bien organisés.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022, le deuxième O-RAN PlugFest cette année, est organisé dans 6 emplacements différents. Le nombre d'inscriptions dépasse actuellement les 80 entreprises ou institutions, parmi lesquelles plusieurs sont prêtes à participer à plus d'un PlugFest.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 se terminera en décembre cette année. O-RAN prévoit d'ajouter ses résultats, y compris la liste finale des participants, à l'O-RAN PlugFest Virtual Showcase.

L'O-RAN Global PlugFest Fall 2022 comprend:

En Asie:

PlugFest au Japon, organisé par KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile, SoftBank, YRP et YRPC, compte actuellement 14 participants inscrits: Anritsu, Calnex Solutions, ComWorth, DZS, HCL Technologies, IP Infusion, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, MiTAC Computing Technology, NEC, SageRAN Technology, VIAVI Solutions et Wind River.

PlugFest en Corée du Sud, organisé par LG Uplus, compte actuellement 7 participants inscrits: Ciena, DELL Technologies, ETRI, Innowireless, Juniper Networks, Keysight Technologies et Viettel High Technology Industries.

PlugFest en Corée du Sud, organisé par SK Telecom, compte actuellement 10 participants inscrits: ETRI, Intel, HFR Networks, Hewlett Packard Enterprise, Keysight Technologies et Wind River.

En Europe:

Le PlugFest européen conjoint d'O-RAN et TIP, organisé par Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, TIM, Vodafone et BT, compte actuellement 36 participants inscrits: Aarna Networks, Acceleran, ADVA Optical Networking, AMD, Analog Devices, Anritsu, Azcom Technology, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Dell Technologies, DZS, Fujitsu, HCL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, LITEON, Mavenir, MICAS, Microamp Solutions, NEC, Net AI, Nokia, Open Valley, Precision Optical Transceivers, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, SIAE MICROELETTRONICA, SOLiD, VIAVI Solutions, VoerEir, Wind River, VMware et Xena Networks.

En Amérique du Nord:

PlugFest en Amérique du Nord, organisé par CableLabs, compte actuellement 6 participants inscrits: Capgemini, Fujitsu, Radisys, Rohde & Schwarz, Sunwave et VIAVI Solutions.

PocFest en Amérique du Nord, organisé par UNH-IOL, compte actuellement 15 participants inscrits: Analog Devices, Anritsu, DZS, Fujitsu, Intel, IP Infusion, Keysight Technologies, LitePoint, NEC, Rohde & Schwarz, SOLiD, VIAVI Solutions, Telecom Engineering Centre, Vodafone et Wind River.

36 nouvelles démonstrations de la technologie O-RAN à l'O-RAN Virtual Exhibition

Les entreprises membres de l'O-RAN ALLIANCE ont progressé dans leurs implémentations basées sur O-RAN.

Une démonstration sera présentée sur site au MWC Las Vegas:

VIAVI Solutions, Rohde & Schwarz et AMD feront une démonstration conjointe de la conformité O-RAN Open Fronthaul (OFH) et de la validation préconformité 3GPP du design de référence O-RU d'AMD. L'AMD O-RU est validé par le TM500 O-RU Tester automatisé de VIAVI avec le générateur de signaux vectoriels R&S SMW200A, l'analyseur spectral R&S FSVA3000 et le logiciel d'analyse des signaux R&S VSE. La démonstration présente un plan de tests progressifs (fonctionnels, interopérabilité, conformité et performance) avec un point de contrôle unique pour tout le banc d'essai. Suivez la démo chez AMD, stand W1.720.

De nouvelles démonstrations seront bientôt disponibles à l'O-RAN Virtual Exhibition.

Parmi les nouvelles démonstrations de contrôle Intelligent RAN récemment ajoutées figurent:

AirHop et VMware démontrent comment l'automatisation et la programmabilité détectent et corrigent efficacement les collisions/confusions PCI pour optimiser la performance RAN. La proposition est une solution aux méthodes actuelles de planification de fréquence RAN, d'atténuation des conflits et d'optimisation qui sont coûteuses et chronophages, ralentissant le déploiement de nouveaux services et diminuant la performance des services existants.

Cellwize et VMware démontrent comment apporter de la programmabilité à tout type de déploiement RAN, y compris les RAN spécialement conçus. À titre d'exemple, nous démontrons comment la rApp de Cellwize embarquée sur VMware Centralized RIC optimise l'ancrage EN-DC pour maximiser l'utilisation spectrale dans des RAN spécialement conçus; conduisant à des gains de performance monétisables.

Cohere et VMware démontrent comment, en utilisant la programmabilité RAN, les opérateurs peuvent doubler la bande passante mobile sans aucune modification des antennes, radios et dispositifs. En utilisant le Spectrum Multiplier xApp de Cohere optimisé par VMware Distributed RIC, les fournisseurs de services peuvent désormais activer de la bande passante dans des zones rurales, tout en évitant des changements coûteux dans les terminaux ou les infrastructures.

Ericsson démontre comment les CSP peuvent optimiser l'expérience client avec SMO et rApp. Ericsson FLM (Frequency Layer Manager) rApp exécutée sur l'EIAP (plateforme d'automatisation intelligente d'Ericsson) gère la complexité de la distribution des charges de trafic dans les déploiements RAN 4G/5G. Elle configure automatiquement le réseau afin de fournir la meilleure expérience client, tout en réduisant les dépenses d'exploitation et en optimisant l'utilisation spectrale.

Groundhog démontre le contrôle O-CLOUD et Intelligent RAN à l'aide de CovMotm, une solution de géolocalisation nuagique qui détecte et atténue une multitude de problématiques auxquels les MNO sont confrontés, y compris l'optimisation RAN, la maintenance VIP, et des stratégies de déploiement de réseau de prochaine génération. En combinant une précision supérieure et des KPI géographiques, CovMotm fournit intelligemment des perspectives critiques sur la qualité de service perçue par les abonnés.

Inventec et NYCU présentent comment intégrer l'O-RAN SMO dans les domaines manufacturier et universitaire comme première étape pour réaliser des jumeaux numériques avec une mise à niveau fluide d'un écosystème 5G vertical d'un point de vue de l'intégration système.

NYCU démontre une plateforme universitaire de champ 5G O-RAN et de validation SMO/xAPP à Taïwan. La plateforme est construite pour améliorer les algorithmes IA pour les réseaux privés 5G O-RAN, développer la technologie B5G, la formation, les cas d'utilisation, la recherche B5G/6G, le déploiement de l'application PoC et la vérification par des tiers sur la base de la norme ISO 17025.

Polte et VMware démontrent comment tirer parti de la programmabilité RAN pour fournir un positionnement UE de précision sub-métrique. En utilisant principalement la technologie cellulaire (contrairement au GPS ou au Wi-Fi), l'xApp de Polte optimisé par le RIC quasiment en temps réel de VMware offre une localisation mondiale en intérieur et extérieur, tout en réduisant les coûts et en allongeant la durée de vie de la batterie du suiveur d'actifs IdO.

VIAVI démontre comment de multiples xApps peuvent fonctionner ensemble pour améliorer l'expérience utilisateur d'UE (debout, en marche, en voiture) après qu'une anomalie dans l'environnement radio ait négativement affecté leur débit de données.

VMware et Intel démontrent à quel point il est simple pour les partenaires xApp d'utiliser les bibliothèques Intel FlexRAN E2SM-KPM et E2SM-RC intégrées au code du RIC distribué de VMware afin de surveiller, contrôler et optimiser la performance d'un ensemble d'UE distribués dans un secteur.

Parmi les nouvelles démonstrations Open RAN récemment ajoutées figurent:

Anritsu démontre le test de conformité O-RAN Open Fronthaul. Les caractéristiques d'émetteur-récepteur O-RU sont testées par un analyseur et générateur de signaux d'Anritsu. Cette démonstration explique comment réaliser de manière certaine et efficace des tests spécifiés et d'autres scénarios de tests réalistes afin d'accélérer l'installation et la mise à échelle d'Open RAN.

ArrayComm présente sa petite cellule distribuée 5G, une solution de couverture 5G flexible avec une faible consommation énergétique. Elle comprend une boîte blanche BBU, Fronthaul Gateway, et O-RU. La BBU prend en charge 2 connexions FHGW, chacune FHGW prenant en charge un maximum de 12 connexions O-RU. La démonstration 5G SA E2E présente les tests à haute performance et stabilité avec de grands débits montants mesurés, avec une mise en réseau BBU, FHGW et O-RU de 1:2:2.

ArrayComm démontre sa capacité E2E de petite cellule distribuée 5G basée sur une station de boîte blanche de plateforme Marvell. L'interface O-RAN Option7.2x eCPRI Fronthaul et SCF FAPI sont utilisé par la station de la boîte blanche, qui peut être largement utilisée dans les scénarios d'amélioration de couverture, et peut être aisément déployée en tant que RAN nuagique.

Azcom Technology présente un O-RAN basé sur le design de référence Multi-RAT 5G RU, l'AZR-5000 RU. La référence peut également être utilisée pour les essais pratiques et l'intégration du réseau 5G initial.

CIG, Actiontec et Keysight Technologies ont pris part à l'O-RAN ALLIANCE PlugFest pour démontrer la fonctionnalité Open Fronthaul entre CIG O-RU et Keysight O-DU Emulator.

DeepSig démontre son logiciel de réception neurale OmniPHY-5G qui améliore la capacité et débit montants 5G tout en améliorant l'efficience énergétique de l'O-RAN O-DU. Cette démonstration utilise un UE commercial hertzien et un RIC xApp pour fournir une formation en ligne afin d'améliorer les KPI et la performance de l'interface radio.

Infosys démontre l'architecture de sa solution O-RAN pour les tests de bout en bout d'intégration de 5G privée avec l'UE émulé de Keysight, et l'adoption de cas d'utilisation Industrie 4.0 pour les entreprises.

IS-Wireless présente un scénario Multi MNO pris en charge sous la forme d'un hôte neutre. Le réseau Open RAN de bout en bout est déployable sur tout cloud de manière automatisée en tant que conteneurs et prend en charge Open Fronthaul Split 7.2x et 3GPP split 2.

GDCNi démontre sa solution ventilée basée sur O-RAN et de modèles de déploiement, permettant une interopérabilité avec de multiples fournisseurs en utilisant des interfaces ouvertes O-RAN. L'écosystème de GDCNi comprend une variété de fonctionnalités flexibles et options de déploiement (RU, DU, RU+DU, CU+RU+DU, et CU+DU+RU+5GC) permettant une solution de produit E2E pour répondre aux différentes attentes des clients.

Keysight Technologies et Cisco démontrent une solution de tests de réseau de transport O-RAN Xhaul comprenant l'émulation d'unités distribuées Open RAN (O-DU) et d'unités radio Open RAN (O-RU) (IxNetwork / Novus) pour valider la performance des éléments de réseau de transport basé sur SRv6 uSID, référençant les caractéristiques de latence du trafic fronthaul dans des conditions de monde réel spécifiées par l'O-RAN WG9: Open X-haul Transport Work Group. Ce qui permet une 5G réussie avec une solide infrastructure de transport Xhaul.

Keysight Technologies présente les tests de préparation au déploiement 5G avec son Network Emulator 3. Les déploiements O-RAN, qui comprennent des unités distribuées Open RAN (O-DU) et des unités radio Open RAN (O-RU), doivent être conformes à des contraintes strictes en matière de latence, de variations de délai et de temps. Le Network Emulator 3 de Keysight reproduit un comportement de réseau en monde réel, est utilisé pour tester la conformité et l'interopérabilité O-RAN, et valide la stabilité des applications, la SLA et la performance dans des conditions de réseau sous-optimales.

Keysight Technologies présente IxVerify 5G O-RAN, une solution de tests pré-silicium dans une émulation centrée sur les designs de système sur puce (SoC) O-RU. La capacité à envoyer des stimuli de tests conformes à l'O-RAN dans le design O-RU émulé garantit des tests robustes de formation de faisceaux, de précodage, de décompression et de blocs iFFT correspondant à des scénarios de monde réel post déploiement.

Keysight Technologies et l'université d'Utah ont intégré le logiciel de tests RICtest O-RAN Near-Real-Time RIC de Keysight au cadre d'automatisation du "laboratoire-service" POWDER de l'Utah. Cette intégration fournit une puissante plateforme native du cloud pour tester O-RAN qui prend en charge le test et la validation automatique, à la demande, et axé sur les flux de travail des RIC et xApp quasiment en temps réel O-RAN.

Lenovo présente un environnement de banc d'essai réaliste pour la conception de projet et les expérimentations avec la prise en charge de solutions basées sur l'apprentissage machine. Cette plateforme d'émulation fournit des KPI au RIC quasiment en temps réel en utilisant l'émulateur Mininet-WiFi, suivant l'architecture et les spécifications O-RAN.

LIONS présente leur O-RU inter-fonctionnant avec un RAN tiers (O-DU/O-CU) en utilisant les spécifications de conformité et de performance Open Fronthaul. Cinq cas d'utilisation sont démontrés. Deux cas sont pour l'O-RU/Open Fronthaul couvrant le plan CUS. Les trois autres cas sont pour la performance de couverture de bout en bout O-RAN à différents emplacements de cellules, se connectant à un réseau central 5G commercial, et sous la mobilité d'UE.

Picocom démontre le jalon d'interopérabilité d'architecture O-RAN split 7.2 avec le PC802 SoC, les cartes et le logiciel PHY de Picocom, ainsi que le logiciel de pile Connect RAN 5G de Radisys. Le silicium de Picocom est doté de l'O-DU et de l'O-RU, se connectant sur l'interface O-RAN Open Fronthaul dans cette démonstration de bout en bout.

Reign, une nouvelle filiale HTC, démontre une pile Open RAN Stack et une interface ouverte en utilisant la solution de réseau privé 5G portable (REIGN CORE) optimisée par plusieurs expériences au Mobile World Congress, y compris un exemple à échelle réduite de conduite de voiture à distance, un système de caméra de sécurité 5G basé sur l'IA, et un streaming cloud VR sur HTC VIVE Focus 3 en simultané sur le même réseau 5G privé. La seconde partie est une validation du résultat de l'O-RAN E2E Test Specification (O-RAN.TIFG.E2E-Test) en utilisant le matériel de tests VIAVI.

SageRAN démontre une solution complète de petite cellule de boîte blanche O-RAN qui est basée sur une plateforme x86 avec une carte FPGA Accelerator, qui présente un cas d'utilisation de bout en bout autonome utilisant du hardware de boîte blanche pour une cellule intérieure, qui prend en charge MIMO et tous les 4T4R.

VIAVI Solutions démontre les tests de performance O-RAN Open Fronthaul d'un O-RU réel, qui sont complémentaires des tests de conformité. Un O-RU client est validé sur la couche physique 3GPP en utilisant le testeur VIAVI TM500 O-RU en conjonction avec l'émulation TMLite UE pour démontrer que la meilleure performance peut être obtenue à partir de l'O-RU. Cette approche augmente sensiblement le taux de réussite de l'intégration avec un O-DU réel et des tests de bout en bout à des phases ultérieures.

Viettel présente sa toute dernière démonstration O-RAN pour l'avenir de la 5G, une solution baptisée Massive MIMO 32T32R. Cette démonstration teste la 5G commerciale UE OTA avec Viettel 5G NSA gNodeB, qui est exécuté sur le serveur Intel X86 COTS intégré à Viettel Outdoor Macro O-RU 32T32R, le tout conçu sur une architecture O-RAN de catégorie B. Le test de vitesse UE indique une DL: 1 066 Mbps (4 couches) et une UL: 60,8 Mbps (1 couche).

Viettel présente un système Macro 8T8R de bout en bout basé sur l'O-RAN Open Fronthaul. Ce système intégré est vérifié en utilisant une carte UE/SIM commerciale, un réseau public de Viettel, un émulateur UE de VIAVI, prenant en charge SU-MIMO 4T4R jusqu'à 1,7Gbps en débit descendant et 150Mbps en débit montant.

Viettel présente un UE commercial 5G avec Viettel 5G NSA gNodeB, qui exécute le logiciel CU/DU de Viettel sur le même serveur Intel x86 et est intégré au Mirco O-RU de Viettel, tous conçus sur l'architecture O-RAN IP/UDP. L'O-DU et l'O-RU sont connectés via un réseau de transport. Il s'agit de la première étape sur le chemin de la solution C-RAN de Viettel.

Wind River fait une démonstration d'une orchestration CNF dans un cloud distribué par le SMO sur l'interface O-RAN O2. Le Wind River Studio Conductor faisant office de SMO communique avec la Wind River Studio Cloud Platform, qui est distribuée sur le cloud via les interfaces O-RAN O2.

Wiwynn collabore avec Intel et WNC pour apporter les avantages de la 5G aux applications AOI et AMR et résoudre le point faible de l'automatisation des usines. L'O-RAN de Wiwynn basé sur la solution 5G SA Sub-6 O-DU et O-CU exécutée sur Wiwynn EP100 répond aux exigences de l'O-DU/O-CU et réduit les efforts d'installation.

WNC démontre un système O-RAN de bout en bout, avec l'O-CU/O-DU exécuté sur un serveur Wiwynn x86, qui prend en charge NG Backhaul, F1 Midhaul et 10GbE eCPRI Fronthaul. L'O-RU est une picocellule intérieure Sub-6 (4T4R avec une puissance de sortie de 24dBm par canal). Le même système a passé le troisième test d'interopérabilité O-RAN PlugFest et est actuellement déployé dans un réseau privé 5G appartenant à un grand opérateur télécom à Taïwan.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 320 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, opérant dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.o-ran.org.

