Aktana et Envision Pharma Group s'associent pour aider les affaires médicales à s'orienter dans le paysage changeant de l'engagement des médecins





Aktana, le leader de l'engagement client intelligent pour l'industrie des sciences de la vie et Envision Pharma Group, une entreprise mondiale de communication scientifique basée sur la technologie et opérant dans de nombreux domaines des affaires médicales, annoncent un partenariat stratégique qui fournit aux équipes médicales une boîte à outils complète pour des échanges scientifiques plus efficaces. En réunissant leur vaste expertise technique et industrielle, Envision et Aktana offrent aux entreprises du secteur des sciences de la vie la possibilité de permettre à leurs agents de liaison scientifique médicale (MSL) de répondre aux demandes des professionnels de la santé en matière de contenu personnalisé et scientifiquement pertinent et d'engagement omnicanal coordonné.

Malgré la séparation de l'industrie entre les équipes commerciales et médicales, les HCP d'aujourd'hui attendent des MSL qu'elles opèrent avec une vision holistique de leur engagement avec le produit. Alors que de nombreuses entreprises du secteur des sciences de la vie ont déjà commencé à préparer les équipes commerciales de technologies permettant de synthétiser les données et de coordonner les interactions entre les différents canaux, les organisations d'affaires médicales manquent encore largement de bons outils pour relever le double défi de la surabondance d'informations et de la diminution de l'accès aux HCP.

« Les MSL sont dans une position difficile, ils apprennent à équilibrer les stratégies numériques traditionnelles et modernes pour s'engager auprès des médecins dans un environnement où on leur demande de répondre à des questions plus rapidement et plus fréquemment », a déclaré Derek Choy, président d'Aktana. « Avec Envision, nous pouvons aider les MSL en optimisant leurs engagements avec les HCP pour qu'ils soient plus pertinents, coordonnés et adaptés à leurs besoins individuels, qu'ils soient numériques ou en personne. »

Ensemble, Envision et Aktana fourniront aux équipes d'affaires médicales des solutions rationalisées et personnalisées qui incorporent l'expertise scientifique de pointe d'Envision et la plateforme d'intelligence d'Aktana, qui est alimentée par une gamme de sources de données intégrées et apprend de chaque interaction antérieure. Ce partenariat permet aux MSL d'avoir un accès rapide et fiable aux dernières informations scientifiques pertinentes pour chaque professionnel de la santé, ainsi que des informations fondées sur des données pour savoir comment, quand et où diffuser ces informations afin d'optimiser l'engagement des clients.

« Comme nous, Aktana aide de longue date les entreprises des sciences de la vie de toutes tailles à briser les silos de données, connecter les équipes internes et générer des idées pour améliorer les interactions avec les HCP », a déclaré Paul Archer, directeur commercial chez Envision. « Ensemble, nous nous attacherons à guider les équipes des affaires médicales pour qu'elles élaborent, déploient et affinent leurs stratégies omnicanales afin que les MSL puissent apporter de la valeur aux HCP au moment où ils en ont le plus besoin pour améliorer les résultats des patients. »

Archer a poursuivi : « Nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec Aktana, alors que nous franchissons les prochaines étapes vers notre vision commune d'une solution puissante qui intègre tous les points de contact à travers le parcours des HCP. »

Autre nouvelle du jour, Aktana annonce l'embauche de Deepak Patil, directeur senior de la stratégie médicale.

À propos d'Aktana

Aktana est le créateur de catégorie et le leader de l'engagement intelligent dans l'industrie mondiale des sciences de la vie. En veillant à ce que chaque expérience client soit adaptée aux préférences et aux besoins individuels, Aktana aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à renforcer leurs relations avec les prestataires de soins de santé afin d'inspirer de meilleurs soins aux patients. Aujourd'hui, les équipes commerciales et médicales de plus de 300 marques utilisent le moteur d'intelligence contextuelle basé sur l'IA d'Aktana pour coordonner et optimiser l'engagement omnicanal personnalisé à l'échelle. Plus de la moitié des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales sont des clients d'Aktana. Basée à San Francisco, Aktana possède des bureaux dans toutes les grandes régions biopharmaceutiques du monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.aktana.com.

À propos d'Envision Pharma Group

Fondée en 2001, Envision Pharma Group est une entreprise mondiale de communication scientifique axée sur la technologie, au service des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux. En tant que principal fournisseur de services de communication fondés sur des données probantes et de solutions technologiques de pointe (iEnvision) ayant une applicabilité dans de nombreux domaines des affaires médicales et de la responsabilité fonctionnelle connexe, Envision fournit des services de communication scientifique et des solutions technologiques à plus de 90 entreprises, dont 19 des 20 premières sociétés pharmaceutiques. Pour en savoir plus, consultez : www.envisionpharmagroup.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 19:00 et diffusé par :