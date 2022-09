Airship annonce les conférenciers qui participeront à Elevate22, le rendez-vous mobile mondial pour les CXO et décideurs d'entreprise





Airship, spécialiste des applications mobiles, a annoncé aujourd'hui les conférenciers d'Elevate22: Mastering MAX, un forum mondial organisé chaque année pour les dirigeants d'entreprise soucieux de créer une valeur exponentielle pour les clients et les marques grâce aux applications mobiles. Après deux éditions virtuelles, Elevate22 se tiendra le 28 septembre à New York au Glasshouse Chelsea et à Londres le 13 octobre aux Shoreditch Studios. Les intervenants de marque comptent notamment des cadres d'Accenture, Bauer Media Group, BBC, Chipper Cash, CNET, DAZN, Disneyland Paris, Forrester Research, Inc., France TV, KeyBank, Kindred Group, Kingfisher plc, NBC Sports, OLIO, PayByPhone, SiriusXM, Southwest Airlines, Studio, YES Network et Zillow Group.

La programmation d'Elevate22 vise à stimuler et à partager des stratégies éprouvées couvrant intégralement le cycle de vie des clients d'applications mobiles, depuis l'acquisition de clients jusqu'à la façon d'optimiser life after downloadtm, en passant par l'optimisation de la stratégie à long terme et la navigation dans un environnement de données en constante évolution. L'événement est destiné aux cadres et à leurs équipes chargées du développement de la clientèle des applications mobiles, de l'augmentation des revenus des applications et de la gestion des risques.

Les inscriptions à Elevate22 sont gratuites et organisées en partenariat avec Branch, Infillion, mParticle, Purchasely et Radar. En amont d'Elevate22, qui débutera à 13h00 (les inscriptions sont ouvertes à midi), Airship organise un atelier LevelUp, destiné spécialement aux clients existants et aux invités qui souhaitent tirer le meilleur parti des produits et solutions d'Airship. Les responsables de produits numériques/mobiles, les responsables marketing numériques/mobiles et les responsables du cycle de vie ou de la fidélisation seront particulièrement intéressés par cet atelier. LevelUp débutera à 9h00 (les inscriptions ouvrent à 8h30) et se conclura par un déjeuner. Elevate22 sera suivi d'une séance de réseautage.

"Après deux années d'événements virtuels, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir rencontrer en personne les clients et chefs d'entreprise, et cette rencontre ne pouvait pas mieux tomber. Un grand nombre de marques enregistrent une forte croissance et des bénéfices considérables grâce aux expériences axées sur les applications, alors que d'autres n'en sont qu'à leur début", a déclaré Brett Caine, CEO et président, Airship. "L'expérience des applications mobiles (MAX) - en tant que concept et ensembles de meilleures pratiques - exige une nouvelle philosophie et une nouvelle façon d'opérer tout au long du cycle de vie des applications mobiles. Heureusement, il n'a jamais été aussi facile pour les équipes responsables des applications de se débarrasser de leur dépendance à l'égard de ressources de développement limitées et de retrouver davantage d'agilité pour répondre aux nouvelles attentes des clients en matière d'expérience."

À propos d'Airship

Aucune entreprise ne s'implique autant qu'Airship pour soutenir les marques qui souhaitent maîtriser leur expérience d'application mobile.

Dès le début des applications, Airship a diffusé les premiers messages commerciaux, pour ensuite étendre son approche orientée données à tous les canaux de réengagement (portefeuille mobile, SMS, e-mail), à l'expérimentation de l'UX des applications, à la création d'une expérience d'application native sans code et à l'optimisation de l'App Store (ASO).

Grâce à des trillions d'interactions avec des applications mobiles pour le compte d'une multitude de marques internationales, la technologie d'Airship et son expertise pointue du secteur ont permis aux applications mobiles de se positionner au coeur de l'expérience client, de la fidélité à la marque et de la monétisation.

Grâce à l'Airship App Experience Platform et à la technologie ainsi qu'au savoir-faire de Gummicube en matière d'ASO, les marques disposent aujourd'hui de solutions exhaustives pour optimiser le parcours complet du client en matière d'applications mobiles, de la découverte à la fidélisation, générant ainsi une valeur ajoutée pour toutes les parties concernées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.airship.com, consultez notre blog ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

