La ministre Ng salue un investissement de 150 millions de dollars de Tenaris au Canada en compagnie de travailleurs de l'entreprise





TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Les investissements directs étrangers jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois, la croissance économique et l'innovation au Canada.

C'est le message qu'a communiqué aujourd'hui la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, lors de son passage à Sault Ste. Marie, où elle a participé à une activité marquant la fin d'un projet de mise à niveau de 150 millions de dollars aux installations de Tenaris Algoma Tubes. Ce projet a été réalisé avec un appui financier de plus de 21 millions de dollars du gouvernement du Canada, dont 16 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation et 5 millions de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario. À cette occasion, Tenaris Algoma Tubes a effectué une modernisation importante de son matériel et embauché de la main-d'oeuvre.

Le nouveau centre de fabrication de tuyauterie de Tenaris continuera d'être appuyé par les installations de filetage de l'entreprise à Nisku (Alberta) et ses centres de services à Grande Prairie, Sherwood Park et Red Deer (Alberta) ainsi qu'à Bienfait (Saskatchewan). Le siège social canadien de l'entreprise demeurera à Calgary (Alberta).

Tenaris a investi plus de 1 milliard de dollars dans des projets de développement et d'amélioration au Canada au cours des 20 dernières années. L'entreprise demeure engagée à effectuer de la production au Canada et à servir sa clientèle du secteur pétrolier et gazier.

« Notre gouvernement appuie activement l'industrie canadienne de l'acier et ses travailleurs, qui constituent depuis longtemps un fer de lance de notre économie. Notre investissement permettra de maintenir plus de 600 emplois à l'échelle locale dans le Nord de l'Ontario et en Alberta et d'appuyer la production canadienne de produits d'acier de calibre mondial. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Le Fonds stratégique pour l'innovation est un programme visant à attirer et à soutenir les investissements commerciaux de qualité supérieure dans les secteurs les plus dynamiques et novateurs du Canada .

Jusqu'à présent, le Fonds stratégique pour l'innovation a accordé plus de 5,6 milliards de dollars à 103 projets, ce qui a suscité des investissements de 57 milliards de dollars et contribué à la création et au maintien de près de 97 000 emplois.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services prêtent main-forte aux entreprises pour innover, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, l' Outil de recherche d'aide aux entreprises permet aux entreprises de créer leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Les entrées d'investissements directs étrangers au Canada ont connu un bon départ au premier semestre de 2022. La valeur du premier trimestre de 2022 (19,9 milliards de dollars) était presque 50 % plus élevée que la moyenne trimestrielle du premier trimestre sur 10 ans. Pour le deuxième trimestre de 2022, les entrées nettes (22 milliards de dollars) sont supérieures de 64 % à la moyenne trimestrielle sur 10 ans.

Les entrées d'investissements directs étrangers au Canada ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans en 2021. À 74,8 milliards de dollars, les investissements entrants ont dépassé de 50 % la moyenne annuelle historique de la décennie depuis 2011, ce qui constitue une augmentation considérable.

