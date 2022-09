NielsenIQ BASES présente BASES Creative Product AI, une nouvelle façon de tester, examiner et optimiser les formulations de produits





NielsenIQ BASES, le leader mondial en matière de développement de nouveaux produits et d'innovation, est heureux d'annoncer une nouvelle percée concernant la manière dont les produits sont testés, examinés et optimisés grâce à BASES Creative Product AI. BASES Creative Product AI a été élaboré en utilisant plus de 100 modèles et algorithmes, créant ainsi un moteur d'intelligence artificielle capable de prédire les performances et d'identifier de nouvelles façons d'optimiser les produits.

Le lancement de BASES Creative Product AI constitue une avancée majeure dans la prochaine génération d'outils qui permettront aux clients de développer de nouveaux produits fascinants pour les consommateurs. BASES Creative Product AI a été conçu en réalisant une série de tests auprès des consommateurs dans 35 pays, et en évaluant plus de 11 000 produits sur le marché afin de découvrir les goûts des consommateurs, leurs profils sensoriels et leurs données démographiques. NielsenIQ continue de perfectionner BASES Creative Product AI, et de nouveaux produits sont ajoutés au moteur d'IA chaque semaine.

«?BASES Creative Product AI représente la plus grande avancée en matière de développement de produits depuis plus de 60 ans?», a déclaré Chris Sinclair, responsable mondial de l'optimisation des produits chez NielsenIQ BASES. «?Nos clients sont en train de découvrir de nouvelles façons innovantes d'améliorer les formulations de produits, chose que les études précédentes ne parvenaient pas à faire. Cette solution propose une approche plus intelligente, astucieuse, rentable et créative pour élaborer des formulations de produits qui plaisent aux consommateurs.?»

Les études d'optimisation de BASES Creative Product AI peuvent être réalisées sur à peine 20 échantillons par produit testé, ce qui permet d'économiser des coûts de recherche et de développement et d'augmenter son efficacité tout en exploitant les connaissances acquises sur les secteurs mondiaux de l'alimentation et des boissons. En outre, les optimisations peuvent être exécutées par produit dans un maximum de 35 pays, évitant ainsi la fastidieuse phase de recherche tout en obtenant des résultats en seulement deux semaines.

Pour réussir sur le marché d'aujourd'hui, il faut avoir une vision dynamique pour rester compétitif dans un secteur de la vente au détail en pleine évolution. Avec plus de 40 ans d'expérience, BASES est la référence en matière de conceptualisation, d'évaluation et d'optimisation des produits.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est une société internationale de services d'information qui offre ce qui se fait de mieux en matière de mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants grâce à la compréhension la plus connectée, complète et exploitable de l'évolution du consommateur omnicanal mondial. NielsenIQ est une source de confiance pour les secteurs auxquels elle offre ses services et un pionnier oeuvrant à la définition de la mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants du siècle prochain. Ses données, informations connectées et analyses prédictives optimisent les performances des sociétés de CPG et de commerce de détail en les rapprochant des communautés qu'elles servent et en les aidant à stimuler leur croissance.

NielsenIQ, une société du portefeuille d'Advent International, est présente sur plus de 90 marchés, couvrant plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web à l'adresse suivante NielsenIQ.com.

