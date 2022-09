Monarch suspend les opérations à la mine Beaufor





MONTRÉAL, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) annonce aujourd'hui qu'elle a suspendu ses activités à la mine Beaufor en raison de contraintes financières et opérationnelles. La mine sera mise en mode d'entretien et de maintenance pour une période indéterminée.



Tel que rapporté le 31 août, la mise en service plus lente de l'usine Beacon suite à un certain nombre de problèmes mécaniques et d'approvisionnement, ainsi que des problèmes de réconciliation de la teneur du matériel entreposé, ont causé des restrictions de trésorerie et forcé la Société à ralentir ses activités d'exploitation minière à Beaufor.

Après un examen de ses activités, la Société a reçu la confirmation de la persistance d'écarts importants entre la teneur déclarée du matériel extrait à Beaufor et la teneur du matériel traité à l'usine Beacon, ce qui a entraîné des flux de trésorerie d'exploitation plus faibles que prévu et généré des fonds insuffisants pour permettre à la Société de poursuivre ses activités.

La Société a l'intention de continuer à traiter le matériel entreposé estimé à 20 000 tonnes afin de générer des fonds avant de mettre l'usine Beacon en mode d'entretien et de maintenance. De plus, la Société prévoit commencer une révision complète des problèmes identifiés, y compris la gestion des stocks de matériel et ses méthodes d'exploitation minière, afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de dilution.

La Société a entamé un examen stratégique de ses actifs et de ses activités. Monarch travaille actuellement en étroite collaboration avec ses prêteurs, fournisseurs, clients et investisseurs potentiels afin d'élaborer une stratégie de financement de ses activités.

« La décision prise aujourd'hui par le conseil d'administration et la direction est le résultat d'un examen minutieux de toutes les informations disponibles sur les activités de la mine et de l'usine, ainsi que sur la situation financière actuelle et prévue de la Société. Nous comprenons que cette situation est difficile pour nos actionnaires, nos employés et nos parties prenantes, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous continuerons à travailler pour résoudre la situation actuelle des activités d'exploitation minière, tout en cherchant des alternatives stratégiques et financières pour maximiser la valeur des parties prenantes. »

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d'une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 666 882 onces et des ressources présumées combinées de 423 193 onces.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés du présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, sont des énoncés prospectifs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifier », « s'attendre à », « budget », « orientation », « prévu », « estimations », « prévisions », « stratégie », « cible », « intention », « objectif », « but », « comprend », « anticipe » et « croit » (et les variations de ces termes ou d'autres termes similaires) et les énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » « se produire » ou « être réalisés » ou « seront pris » (et les variations de ces termes ou d'autres expressions similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont visés par la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs ne sont pas, et ne peuvent pas être, une garantie de résultats ou d'événements futurs. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de Monarch en matière de revenus futurs et de perspectives et d'occasions d'affaires et sont fondés sur les renseignements dont Monarch dispose actuellement. Monarch met en garde contre le fait que les performances réelles seront affectées par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de sa volonté, et que les événements et résultats futurs peuvent varier considérablement de ce que Monarch prévoit actuellement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs comprennent les risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de Monarch déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR (www.sedar.com) le 1er décembre 2021. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter : le calendrier et le coût prévu des activités d'entretien et de maintenance à la mine Beaufor, les dangers inhérents à l'exploitation et à la fermeture de projets miniers, la volatilité des marchés financiers ou des conditions économiques générales ; les besoins en capitaux et le besoin de financement supplémentaire, les changements imprévus dans la production, les réserves minérales et les ressources minérales et les teneurs connexes, les récupérations métallurgiques et la perte de personnel clé. Bien que Monarch ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que ses résultats, sa performance ou ses réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il existe d'autres risques et dangers commerciaux associés à l'exploration minérale, au développement et à l'exploitation minière qui font en sorte que ses résultats, sa performance ou ses réalisations ne sont pas conformes aux attentes, aux estimations ou aux intentions. Bien que Monarch estime que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur des hypothèses raisonnables (y compris des hypothèses relatives aux conditions économiques, commerciales et politiques), les lecteurs ne peuvent être assurés que les résultats réels seront conformes à ces énoncés. Monarch décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou autres, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Table 1: Ressources aurifères combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 Croinor Gold2 Ressources mesurées 97 700 6,24 19 600 Ressources indiquées 805 900 6,50 168 300 Total mesurées et indiquées 903 600 6,47 187 900 Total présumées 200 100 6,19 39 800 McKenzie Break3 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 666 882

5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

