Le gouvernement du Canada appuie des projets destinés aux jeunes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui est en pleine croissance

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est un important moteur économique et il crée des emplois, surtout pour les jeunes du Canada. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les jeunes à se préparer à faire carrière dans ce secteur de l'économie en pleine croissance.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a attiré l'attention sur les investissements du gouvernement du Canada qui aident les jeunes à obtenir les compétences et la formation nécessaires pour travailler dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie et à saisir les possibilités offertes dans celui-ci.

Ces investissements comprennent un financement de 15 millions de dollars pour huit projets de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui offrent des placements à 1 100 jeunes.

Tourism Saskatchewan a reçu des fonds pour son initiative Ready to Work Tourism Hospitality and Camp Services Careers, qui permettra à 180 jeunes d'acquérir les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires à l'obtention d'un emploi stable et à long terme dans le secteur du tourisme.

De plus, par l'entremise du Programme de stages pratiques pour étudiants, le gouvernement a investi 10,3 millions de dollars dans le projet Propulse de RH Tourisme Canada, qui créera près de 1 400 placements professionnels pour les personnes qui font des études postsecondaires. Ce financement aidera les jeunes à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour avoir une carrière enrichissante après avoir obtenu leur diplôme.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux mesures permanentes que prend le gouvernement pour aider les jeunes du Canada, plus particulièrement ceux et celles qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, à s'adapter aux exigences d'un marché du travail en évolution et à aller de l'avant à la suite de la pandémie.

Citations

« Maintenant plus que jamais, les jeunes ont besoin d'occasions d'acquérir des compétences pour s'épanouir sur le marché du travail. Selon moi, le meilleur moyen d'acquérir une expérience unique est de partager nos diverses cultures et de faire découvrir aux touristes nos incroyables merveilles. En investissant dans les jeunes par l'entremise de programmes comme ceux-ci, nous investissons aussi dans le Canada. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Grâce au projet Propulse, les jeunes qui étudient peuvent vivre des expériences d'apprentissage pratiques et significatives dans un large éventail de lieux de travail du secteur du tourisme. L'établissement de liens entre les employeurs, les jeunes talents et les établissements d'enseignement postsecondaire favorise des partenariats fructueux qui permettent à la prochaine génération de leaders en tourisme d'explorer divers cheminements de carrière et d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour poursuivre leurs objectifs, en plus de soutenir le secteur, qui redevient l'un de ceux qui contribuent le plus à l'économie du Canada. RH Tourisme Canada est reconnaissant de pouvoir réaliser ce projet par l'entremise du Programme de stages pratiques pour étudiants. »

- Le président et directeur général de RH Tourisme Canada, Philip Mondor

« Tourism Saskatchewan salue l'investissement du gouvernement du Canada dans le programme Ready to Work Tourism Hospitality and Camp Services Careers. Cette formation ouvre des portes aux personnes qui sont sous-représentées sur le marché du travail. Elle donne des outils aux gens et leur permet d'acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour réussir et trouver des emplois enrichissants. Le programme Ready to Work, qui est offert dans certaines collectivités du nord de la Saskatchewan, permet à un grand nombre de jeunes des Premières Nations qui se heurtent à des obstacles à l'emploi d'obtenir une expérience directe et de bénéficier de services de mentorat. »

- Le directeur général de Tourism Saskatchewan, Jonathan Potts

Les faits en bref

Depuis 1980, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies souligne la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre. Cette journée vise à sensibiliser les gens au rôle que joue le tourisme au sein de la communauté internationale et à montrer son incidence sur les valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques à l'échelle mondiale.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont été durement touchés par les pertes d'emplois causées par la pandémie, et leur taux de chômage a augmenté de manière importante, atteignant un sommet inégalé de 28,8 % en mai 2020. En août 2022, le taux d'emploi des jeunes (58,6 %) était pratiquement le même (+0,5 point de pourcentage) qu'avant la pandémie (février 2020), tandis que leur taux de chômage (9,2 %) était tout juste en dessous (-1,4 point de pourcentage) de celui enregistré 29 mois plus tôt.

En 2020, dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada , le gouvernement du Canada a investi 492 millions de dollars sur trois ans dans 269 projets réalisés à l'échelle du Canada afin d'aider les jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi. Des ententes ont été signées à partir d'avril 2020. Au printemps 2020, pour soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a accordé des fonds supplémentaires d'un maximum de 187,7 millions de dollars aux partenaires horizontaux de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, aux ministères, aux organismes et aux sociétés d'État afin de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes du Canada , en particulier ceux et celles qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

